Дзюба пошутил про «милое пузико» Овечкина

В ответ на шутку Овечкина Дзюба заявил о «милом пузике» хоккеиста

После того, как нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбу «слабеньким», тот пошутил про «милое пузико» хоккеиста.

Овечкин в пятницу присутствовал на тренировке московского «Динамо». Футболист Федор Смолов предложил Овечкину «потолкаться» с Дзюбой. Овечкин в ответ заявил: «А что с ним толкаться? Он слабенький», – пишет «Матч ТВ».

В воскресенье «Локомотив» одержал победу над «Динамо» со счетом 4:2. Дзюба в отсутствие Дмитрия Баринова был в матче капитаном команды, передает РИА «Новости».

Дзюба заявил, что «прощает» Овечкина, поскольку «с таким милым пузиком» хоккеист «может себе позволить» подобные высказывания. По словам Дзюбы, теперь Овечкин «увидел, кто сильный, а кто не очень». «Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», – заявил Дзюба.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года, в августе 2022 года перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор», а в феврале 2023 года – в московский «Локомотив».