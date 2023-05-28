СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн

Эксперт: Турецкая оппозиция все еще сохраняет шансы победить во втором туре президентских выборов

В Турции прокурдские политические партии заявили о готовности поддержать кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД, как это может отразиться на итогах второго тура президентских выборов.

«Решение курдских сил было предсказуемо. Их противоречия с Эрдоганом гораздо сильнее, чем все претензии к «альянсу семи», пусть даже к этому альянсу и примкнули турецкие националисты, которые недолюбливают курдов. Так что теперь главная интрига, насколько широкий приток голосов обеспечат Кылычдароглу курды», – считает бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич.



По мнению российского эксперта, у оппозиции все еще сохраняются шансы. «12-миллионная община голосующих курдов остается главной надеждой Кылычдароглу. Это серьезный весомый резерв. В воскресенье оппозиции нужно их по максимуму вывести на участки.

Кроме того, надежды Кылычдароглу связаны с мобилизацией потенциальных сторонников в крупнейших городах, расположенных в центре страны. В первом туре полной мобилизации там оппозиция так и не провела. Так что голосов еще можно добрать», – говорит он.

При этом эти партии недовольны несколькими пунктами соглашения с националистами из партии Zafer, которая накануне заявила о поддержке Кылычдароглу во втором туре выборов, сообщает РИА «Новости».

Так, кандидат от оппозиции обязался выслать из страны всех нелегальных мигрантов и беженцев за год. Также одним из пунктов значится намерение продолжать бороться с терроризмом, в том числе «Рабочей партией Курдистана», и отказаться назначать на руководящие посты тех, чья связь с террористами была доказана.

Напомним, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.