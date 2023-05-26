В Минцифры рассказали о планах добиться поступления на ИТ-специальности до 500 тыс. абитуриентов

В 2022 году на ИТ-специальности поступили около 117 тыс. человек без учета иностранных граждан, которые поступали на образовательные программы. В следующем году планируется достигнуть показателя в 500 тыс. человек, рассказала замдиректора Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры Анастасия Казанцева.

Также в планах ведомства продолжать развивать проект «Цифровые кафедры», углубляя его экспертизой ИТ-практиков, об этом Казанцева рассказала в рамках завершающего дня Российского интернет-форума 2023 (РИФ). На протяжении трех дней ведущие эксперты индустрии, представители государства, бизнеса и общественных организаций обсуждали тренды, перспективы и вызовы для российской ИТ-отрасли.

Важной темой форума стал кадровый вопрос. Так, на блок-конференции «Э+ Кадры» Казанцева рассказала об инициативах Минцифры, которые помогают привлечь абитуриентов на ИТ-специальности, а также о проекте «Цифровые кафедры».

По ее словам, в соответствии с федеральным проектом, у Минобрнауки России есть плановые значения по подготовке кадров в ИТ-отрасли, но ведомство ежегодно преодолевает их, в том числе с учетом кооперации усилий Минцифры России и АНО «Цифровая экономика».

Одними из наиболее обсуждаемых тем на РИФе стали анонимность и безопасность пользователей интернета. Так, на профильной сессии «Риски анонимности в Сети» выступил управляющий партнер «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер, который назвал сближение понятий «анонимность» и «безопасность» маркетинговым ходом. Эксперт подчеркнул, что особенно активно этим приемом пользуются VPN-сервисы, а доверие к подобным услугам в лучшем случае приводит к «сливу» данных рекламодателям, а в худшем – к взломанному аккаунту и пустому счету в банке.

Точку зрения Геллера поддержал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Эксперт отметил, что необходимость анонимности в онлайн-пространстве – навязываемая иллюзия. В действительности, как считает депутат, анонимный интернет давно устарел: «Сегодня отношения к анонимности, на мой взгляд, должно быть такое же, как в офлайне».

Опасность небрежного обращения к персональным данным подчеркнул координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. Он заявил, что в настоящее время количества данных в Сети достаточно, чтобы составить полный цифровой портрет человека. Эксперт добавил, что на подобную информацию всегда есть спрос как у рекламодателей, так и у преступников: «Современный киберпреступник – хороший аналитик и хороший психолог».

Во время РИФа регулярно звучала тема развития российского геймдева. Во время сессии «IDDQD для игровой индустрии в России» управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, предложил применять синдицированное финансирование в геймдеве. По его мнению, при таком подходе инвесторы могут брать на себя разные роли и получать выгоду от совместных действий. К примеру, VK Play может финансировать маркетинговые кампании разработчиков игр, если продукт будет интересен ему. При этом если игра была разработана на гранты от таких организаций, как АНО «ИРИ» и фонд Бортникова, то это будет являться знаком качества для VK Play, который указывает на то, что игра действительно стоит продвижения.

Кроме того, в ходе дискуссии обсудили необходимость создания центра компетенций, который в будущем может помочь командам и инвесторам находить точки соприкосновения, сопровождать процессы юридически и в части подготовки экономических обоснований.