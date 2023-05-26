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Минобороны не исключило причастности биолаборатории США к вспышке COVID-19 в Италии
Минобороны: Биолаборатория США может быть причастна к вспышке коронавируса в Италии
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Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил причастность биологической лаборатории Военно-морских сил США (НАМРУ-3) к распространению коронавируса в Италии.
Представитель Минобороны напомнил, что в 2019 году лабораторию перенесли из Каира на сицилийскую авиабазу Североатлантического альянса Сигонелла под предлогом организации помощи итальянцам. При этом во время эпидемии коронавируса НАМРУ-3 не оказала помощь властям Италии, хотя уровень оснащенности объекта позволял проводить весь спектр исследований с возбудителем инфекции.
Кириллов выразил мнение, что передислокация НАМРУ-З вряд ли изначально преследовала цели защиты итальянцев. «А роль биолаборатории в распространении COVID-19 еще предстоит оценить», – сказал он, передает ТАСС.
Представитель Минобороны также сообщил, что США намерены открыть за пределами страны еще 18 биолабораторий, большинство из которых будут расположены в государствах Центральной Азии и Закавказья. Планируется, что лаборатории займутся исследованием особо опасных вирусов и бактерий. При этом сейчас в самих США действует 25 лабораторий, и еще три скоро будут введены в эксплуатацию.
В связи с этим Кириллов подчеркнул, что Вашингтон активизировал военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства под прикрытием решения сугубо мирных задач.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия.
Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».
Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.
Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.
Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.
Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию
Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
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Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.
Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.
Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
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Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.
Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.
В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.
Патрушев: Многие страны назвали конфликт на Украине войной США против России
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Многие страны констатировали, что в ходе конфликта на Украине США воюют против России, заявил секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев по итогам XI международной конференции по безопасности.
Патрушев отметил, что многие страны, говоря о многополярности, заявляют, что такой мир уже установился, а США стремятся доминировать и их не устраивает многополярность, передает ТАСС.
Также, по словам Патрушева, многие страны называли Россию и Китай новыми центрами многополярного мира и констатировали, что Запад это не устраивает. Секретарь СБ России заявил, что страны – участницы международной конференции безопасности пришли к выводу, что Запад решил ослабить Россию и Китай, либо ликвидировать эти центры многополярного мира.
«В отношении России, они говорят, выбрана такая тактика, ведь все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», – отметил Патрушев.
Ранее Путин заявил, что ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира.
Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
Глава генштаба США: Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
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Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, чтобы данная техника не применялась для атак на признанную США территорию России, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области, ответа прямо сейчас нет, передает ТАСС.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Медведев не исключил победы «парня с деменцией» на выборах в США
Медведев счел возможной победу «парня с деменцией» на выборах президента США
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил опасения в связи с тем, что победу на президентских выборах в США в 2024 году может одержать «парень с деменцией».
Медведева во время его визита во Вьетнам спросили, кто из возможных победителей выборов в США вызывает наибольшие симпатии у российской стороны. Как заявил в ответ замглавы Совбеза России, «главное, чтобы не выбрали парня с деменцией». «А выбрать могут», – приводит его слова ТАСС.
Оценивая кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Медведев заявил, что «Трамп – хороший парень, но трусоват». По мнению Медведева, Москве «исторически было легче всегда работать» с представителями Республиканской партии США.
Также Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск «оказался неожиданно нашим парнем». При этом Медведев указал, что Маск не может баллотироваться в президенты США, так как «у него не натуральное происхождение» (Маск родился в ЮАР, у него гражданство ЮАР, Канады и США). «Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию», – сказал Медведев. Вторая статья конституции США в том числе определяет порядок формирования исполнительной ветви власти.
Напомним, в феврале Медведев с иронией заявил, что прогрессирующая деменция Джо Байдена не должна стать помехой для выдвижения его кандидатуры на второй срок на должность президента США.
В офисе Зеленского назвали условие начала контрнаступления ВСУ
Офис Зеленского: ВСУ начнут контрнаступление, когда получат от Запада необходимое оружие
Контрнаступление украинских сил начнется, когда Киев получит оружие и технику от западных союзников, сообщил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что Киев будет и дальше готовить контрнаступление, которое, как уверен он, «принесет результаты», передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины «уже начались».
Американский экономист объяснил, как США развязали конфликт на Украине
Экономист Сакс: США развязали конфликт на Украине, установив в этой стране русофобский режим
Власти США для развязывания конфликта на Украине организовали две провокации, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс в статье для издания Common Dreams пишет, что, во-первых, США стремились расширить НАТО за счет присоединения к альянсу Украины и Грузии. Вторым фактором, который привел к украинскому конфликту, экономист считает установление в этой стране в 2014 году «русофобского режима», передает RT.
Стрельба на Украине, напомнил Сакс, началась после того, как свергли экс-президента Украины Виктора Януковича.
Ранее Сакс заявлял: чтобы лучше понять позицию России, нужно поставить на место Украины Мексику.
Глава генштаба США назвал возвращение утраченных земель Киевом недостижимой перспективой
Глава генштаба США Милли навал недостижимыми планы Украины вернуть потерянные территории
Цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
По его словам, на этих территориях сейчас находятся российские войска, несколько сотен тысяч военнослужащих. «Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», – передает РИА «Новости» слова Милли.
Ранее Милли заявлял, что ВСУ готовы к контрнаступлению.
Появились данные о возможной провокации Киева с отработавшим ядерным топливом
ТАСС: Киев может осуществить в Харькове провокацию с отработавшим ядерным топливом
Киевский режим может готовить провокацию в Харькове с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива, сообщил информированный источник.
Источник ТАСС заявил, что вероятность резонансной провокации со стороны Киева высока, поскольку у украинских военных нет успехов в противостоянии с Россией. Таким актом, по его словам, может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. После этого киевский режим, как считает источник, обвинит Москву в якобы нанесении ракетного удара по атомному объекту.
Он напомнил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не отвечают жесткой реакцией на теракты Киева, осуществляемые на российской территории. Потому нельзя исключать, что режим Зеленского решится реализовать данный антигуманный план, добавил источник.
От катастрофы пострадает не только восток Украины, но и территории России, Белоруссии, государств ЕС, заключил он.
Ранее в ФСБ сообщили, что перед 9 Мая пресекли попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций.
Как пояснил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, если бы украинским диверсантам удалось осуществить теракт на российских АЭС, Белоруссия и Прибалтика надолго остались бы без света, а малейший просчет в атаке привел бы к ядерной катастрофе.
МИД назвал главных бенефициаров роста цен на продовольствие
Замглавы МИД Вершинин назвал западные агрокорпорации главными бенефициарами роста цен на продовольствие
США и Европа голословно обвиняют Россию в провоцировании угроз голода, но замалчивают, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения стали западные агрокорпорации, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Запад хочет возложить на Россию ответственность за «грядущий глобальный голод», называя в качестве его причины спецоперацию на Украине. Однако эксперты указывают, что причины заключаются в макроэкономических «перекосах» и системных ошибках Запада, а также в проблемах климата, пандемии и форсировании энергоперехода. Кроме того, ситуацию ухудшили санкции против России, сообщается на сайте МИДа.
МИД указал, что главными бенефициарами дестабилизации являются крупнейшие западные агрокорпорации, в том числе «большая четверка»: американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus.
Как отметил Вершинин, наглядным примером спекуляций Запада стала зерновая сделка, которая оказалась «ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в «сытые» страны и получения сверхприбылей скупившими украинские пахотные земли» западными корпорациями.
При этом Запад методично саботирует часть сделки, которая касается российского экспорта. Ограничения распротсраняются даже на «чисто гуманитарную акцию» с безвозмездной передачей беднейшим странам российских удобрений. По словам Вершинина, «пакет» зерновой сделки «не работает», она «дискредитировала свое заявленное гуманитарное предназначение».
Вершинин заверил, что Россия «продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои международные обязательства по экспорту сельхозпродукции, удобрений, энергоносителей и других критически важных товаров».
Напомним, после заявлений ООН о том, что осуществлять банковские транзакции можно и без подключения Россельхозбанка к SWIFT, Россия указала, что вывоз украинского зерна также можно осуществлять не только по условиям зерновой сделки; самой сделке тоже можно найти альтернативу.
Шойгу: США хотят с помощью террористов в Афганистане дестабилизировать весь регион
Вашингтон с помощью незаконных вооруженных формирований в Афганистане намерен дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу на заседании Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске отметил, что Афганистан остается еще одним очагом нестабильности. Основная угроза, как отметил министр, исходит от незаконных вооруженных формирований, значительно укрепивших свои позиции после прихода к власти исламского движения талибов («Талибан*», запрещенная в РФ террористическая организация), передает ТАСС.
По словам Шойгу, США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе. Он добавил, что для этого с Ближнего Востока в Афганистан перебрасывают боевиков из подконтрольных бандгруппировок.
Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул изучает вопрос о возможной закупке нефтепродуктов у российских компаний, есть стремление заключить договор с Татнефтью.
Также Шойгу заявил, что Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие. Сейчас безопасность в регионе поддерживает российский миротворческий контингент, напомнил он.
В Кремле ранее сообщили, что президент России Владимир Путин в четверг проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры лидеров.
Байден заявил о прогрессе на переговорах по предотвращению дефолта
Байден заявил о прогрессе на переговорах о повышении потолка госдолга
Администрация и Конгресс США согласны с тем, что нельзя допустить наступления в стране дефолта, на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс, заявил президент США Джо Байден.
Он добавил, что провел несколько разговоров со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.
«Наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс», – передает ТАСС слова Байдена.
По его словам, все руководство Конгресса согласилось с мнением, что дефолта быть не должно.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что дефолт в стране может наступить уже 1 июня, если не будет согласован вопрос повышения потолка госдолга.
Песков: Москва учитывает, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
Сообщение о том, что за атакой на Кремль стоит Украина, не является новым, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию на тему в американских СМИ.
Представитель Кремля напомнил, что Россия сразу заявила, что за этим стоит киевский режим. При этом, по его словам, нет большой разницы в том, какое именно подразделение киевского режима за этим стоит, передает ТАСС.
Россия знает, что за атакой на Кремль стоит Киев, отдает себе в этом отчет и исходит из этого при выстраивании своей политики, добавил Песков.
Ранее The New York Times написала о том, что, как предполагает администрация президента США Джо Байдена, к атаке беспилотников на Кремль в начале мая причастна одна из украинских спецслужб.
Напомним, беспилотники, атаковавшие Кремль, были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Володин обвинил Вашингтон в «главной финансовой афере» века
Спикер Госдумы Володин рассказал о выстроенной США мировой финансовой пирамиде
Американский госдолг – это мировая финансовая пирамида, построенная для обмана других государств, но все финансовые пирамиды рано или поздно рушатся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram напомнил, что США в очередной раз оказались на пороге дефолта, и президенту Джо Байдену придется вновь повышать потолок американского госдолга. Спикер Госдумы напомнил, что со времен Второй мировой войны такое решение принималось более 100 раз.
Таким образом, добавил Володин, способность Вашингтона самостоятельно обслуживать долги уменьшается, а совокупность процентных платежей по американскому госдолгу в этом году может достичь 1,5 трлн долларов, а это почти треть всех доходов бюджета Соединенных Штатов.
Спикер Госдумы указал, что именно из-за такой рискованной ситуации многие страны все меньше хотят связываться с долларом и переходят на расчеты в национальных валютах.
Володин назвал госдолг США мировой финансовой пирамидой, которую американское правительство построило для обмана других государств. Спикер Госдумы напомнил, что все финансовые пирамиды рано или поздно рушатся, и посоветовал зависимым от доллара странам искать альтернативу этой валюте.
Дефолт в США может наступить уже 1 июня, если не будет согласован вопрос повышения потолка госдолга.