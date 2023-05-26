Минобороны не исключило причастности биолаборатории США к вспышке COVID-19 в Италии

Минобороны: Биолаборатория США может быть причастна к вспышке коронавируса в Италии

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил причастность биологической лаборатории Военно-морских сил США (НАМРУ-3) к распространению коронавируса в Италии.

Представитель Минобороны напомнил, что в 2019 году лабораторию перенесли из Каира на сицилийскую авиабазу Североатлантического альянса Сигонелла под предлогом организации помощи итальянцам. При этом во время эпидемии коронавируса НАМРУ-3 не оказала помощь властям Италии, хотя уровень оснащенности объекта позволял проводить весь спектр исследований с возбудителем инфекции.



Кириллов выразил мнение, что передислокация НАМРУ-З вряд ли изначально преследовала цели защиты итальянцев. «А роль биолаборатории в распространении COVID-19 еще предстоит оценить», – сказал он, передает ТАСС.

Представитель Минобороны также сообщил, что США намерены открыть за пределами страны еще 18 биолабораторий, большинство из которых будут расположены в государствах Центральной Азии и Закавказья. Планируется, что лаборатории займутся исследованием особо опасных вирусов и бактерий. При этом сейчас в самих США действует 25 лабораторий, и еще три скоро будут введены в эксплуатацию.

В связи с этим Кириллов подчеркнул, что Вашингтон активизировал военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства под прикрытием решения сугубо мирных задач.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия.