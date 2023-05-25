Основные образовательные программы собрались внедрить в школах за два года

Министр просвещения Кравцов сообщил о планах за два года внедрить в школах основные образовательные программы

Повсеместная реализация в школах федеральных основных образовательных программ (ФООП) может быть осуществлена в течение двух лет, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

На пресс-конференции «Суверенная система образования: итоги учебного года», прошедшей в Международном мультимедийном центре «Россия сегодня», Кравцов напомнил, что с 1 сентября начнется реализация ФООП по географии, ОБЖ, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, сообщается на сайте Минпросвещения.

«Нужно время, чтобы программы заработали в полном объеме. Параллельно проводим повышение квалификации учителей, многие программы составлены на основании утвержденных примерных программ – многие их знают, по ним работают. Каких-то серьезных проблем по переходу не должно быть. Мы понимаем, что нужно время, чтобы процессы были синхронизированы. Будем смотреть, помогать школам и учителям, чтобы быстро эти программы пришли в школы. До 1 сентября мы разработаем программы углубленного уровня. Два года нам нужно для массового внедрения», – отметил министр.

Он рассказал, что в стране продолжается работа по укреплению единого образовательного пространства, формированию суверенной системы образования. Утверждены единые федеральные образовательные программы, ведется работа над созданием единых учебников, используются единые подходы к подготовке учителей.

«Теперь, если ребенок переезжает из одного региона в другой, у него точно будет определенный качественный уровень знаний, который ему дается с учетом единых федеральных образовательных программ», – подчеркнул Кравцов.

Замминистра просвещения России Татьяна Васильева подчеркнула, что федеральные основные образовательные программы будут разработаны по каждому школьному предмету: «Разработка единых программ, единых подходов – это ответ запросу учительства на возможность планировать свою работу. Для этого все разработано, можно брать и использовать, готовиться к своим урокам. Нет необходимости придумывать все самостоятельно».

Кравцов также сообщил, что школы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 сентября 2022 года обучают детей по российским стандартам. В этих регионах продолжается работа по оснащению школ и колледжей, по формированию материально-технической базы, а также по организации летнего отдыха.

Замминистра Зырянова сообщила, что количество учителей в новых регионах достигло 50 тыс. человек. Все ученики начальных классов обеспечены горячим питанием, почти 20 тыс. педагогов получают выплаты за классное руководство и за курирование групп в колледжах. В 2023 году повышение квалификации пройдут не менее 15 тыс. специалистов, а в летней оздоровительной кампании примут участие почти 30 тыс. ребят.

Напомним, в феврале Министерство просвещения России утвердило порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию в школах.