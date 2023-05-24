Марафон на «Соловьев LIVE» за шесть с половиной часов собрал 10 млн рублей для бойцов СВО

Онлайн-марафон на «Соловьев LIVE» в поддержку бойцов на передовой, приуроченный к году проекта Народного фронта «Все для победы!», собрал более 10 млн рублей за шесть с половиной часов.

К 14:30 в среду уже 6783 человека перечислили в общей сложности 10 млн 600 тыс. рублей. Этих денег хватит для того, чтобы обеспечить квадроциклами и рюкзаками с необходимыми вещами дополнительно семь подразделений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы видим, насколько неравнодушное у нас общество, насколько оно искреннее и готово сопереживать и помогать. Человек не может поехать добровольцем на фронт или медиком в полевой госпиталь, но хочет быть причастным к великому делу – и он может поучаствовать своей трудовой копейкой», – заявил член Центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц.

Все собранные средства будут направлены на закупку именно тех вещей, которые особенно необходимы участникам спецоперации. Так, Народный фронт закупил и доставил на линию боевого соприкосновения более 1700 коптеров. При этом всегда учитываются запросы военных подразделений и по типам комплектации дронов, и по задачам.

По словам командира артиллерийского дивизиона 2-го армейского корпуса с позывным Тобол» который вышел в прямой эфир «Соловьев LIVE», помощь оказана колоссальная

«Одно подразделение в ходе активной борьбы расходует до четырех коптеров в неделю. Как показали практика и ход выполнения задач в рамках специальной военной операции, квадрокоптеры незаменимы для разведки или в связке «артиллерия – коптер», которая позволяет минимизировать расход боеприпасов», – отметил военный.

Кроме квадрокоптеров, в топе запросов с передовой сейчас квадроциклы – их по итогам сбора к годовщине проекта планируют закупить более 200 штук. Также нужны металлоискатели, тепловизоры, тепловизионные прицелы, аптечки и многое другое. Есть и бытовые нужды, например, несмотря на очень качественное обеспечение ребят министерством обороны, в условиях боевых действий быстро приходит в негодность военная форма, а также необходимы компактные холодильники в окопы и, соответственно, генераторы для их работы.

Бойцам на передовой помогают жители не только нашей страны. Посылки приходили из Германии, Швейцарии. Независимый репортер Павел Кукушкин рассказал историю, как 89-летняя бабушка из Израиля сообщила, что хочет передать 10 тыс. шекелей адресно в подразделение «Пятнашка».

Эти деньги потратили на покупку антидроновых ружей, чтобы глушить вражеские квадрокоптеры. По словам Кукушкина, когда представители Народного фронта приехали поздравить бабушку с 8 Марта, выяснилось, что она собрала еще 3 тыс. евро и попросила потратить их на тепловизор для ребят.

Александр Коц рассказал, что участвовал в трех сборах, один из последних был почти на 30 млн рублей. На эти средства закупили машины повышенной проходимости, одежду, генераторы и спутниковые тарелки.

«Сейчас у нас идет по три-четыре доставки в неделю. Как только к нам что-то приезжает, мы стараемся сразу оперативно это все доставлять. У нас есть кураторы в нашей организации, которые сопровождают эти грузы, чтобы всё доходило до ребят», – уточнил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

В числе кураторов проекта «Народный фронт. Все для победы!» – 32 военкора. Они представляют ведущие СМИ страны. К сборам присоединились также военкоры, авторы Telegram-каналов, независимые военные репортеры, военные эксперты: военкоры «Русской весны», Евгений Лисицын, Анна Долгарева, Павел Кукушкин, Евгений Линин.

«Участники онлайн-марафона лично выступают гарантами того, что все собранные средства целиком и полностью пойдут на помощь участникам спецоперации», – подчеркнул ведущий эфира «Соловьев LIVE» Армен Гаспарян.

К годовщине проекта «Все для победы!» сейчас открыт общий сбор военкоров. Планируется закупить более 200 квадроциклов, а для бойцов собирают «рюкзаки военкора», состав для них отбирали с журналистами, которые лучше всех знают, что нужно на передовой. Все россияне могут принять участие, перейдя на сайт pobeda.onf.ru. Информация о сборе размещена во вкладке «Общий сбор военкоров».