Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске Российские военные уничтожили ЗРК «Стрела-10» на херсонском направлении Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени 24 мая 2023, 10:17 Текст: Александра Юдина

Уникальные модули для размещения российских военных, находящихся в зоне спецоперации, разработали и собрали в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства региона. Как рассказали специалисты, идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко, когда он во время рабочей командировки на территории спецоперации осматривал пункты временной дислокации бойцов и искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую, передает Ura.ru. В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео уточняется, что модули имеют легкий вес и простой способ установки – их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи. Отмечается, что в один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов у укрытий нет. Также в инфоцентре правительства указали, что конструкция здания позволяет вести наблюдение, а на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри установлен люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Кроме того, есть место для хранения оружия и установки печки. Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Волкова

Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область. «Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. «Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник. Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он. «Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт. Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей. Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника. Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов. Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома. Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник. Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости». Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации. Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа. Новости СМИ2 Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области

Текст: Кристина Цыцура

Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области. На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда». На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска). Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков. Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили. В Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ в Белгородской области Сенатор Долгов: Диверсия в Белгородской области подтвердила спонсирование США терактов в России

Фото: president.gov.ua

Текст: Евгений Поздняков

В США заявляли, что оказывают давление на Украину, чтобы ВСУ не использовали западную технику для ударов по территории РФ. Ситуация в Белгородской области подтвердила, что Вашингтон спонсирует террористические атаки на Россию, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Константин Долгов. Ранее в Сети появилось видео американской бронетехники перед прорывом украинской ДРГ в Белгородскую область. «США давно являются спонсорами террористических атак, которые ВСУ пытаются организовывать на территории нашей страны. При этом Вашингтон начал вести эту политику не вчера. Более того, совершенно очевидно, что ситуация в Белгородской области полностью подпадает под статью о терроризме», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Целью боевиков стали не военные склады, а объекты гражданской инфраструктуры. Все помнят, как представители США говорили, что подают сигналы Украине о недопустимости нанесения ударов по территории РФ в границах до 2022 года. И что мы видим теперь? Террористы, использующие американскую экипировку, американскую технику, проникают в мирный российский город и действуют прямо противоположно заявлениям Штатам», – замечает сенатор. «В связи с этим наш ответ должен быть жестким, ясным и четким», – подчеркивает сенатор. Террористы будут ликвидированы. Вашингтон же, как пособник, обязательно ощутит последствия на собственной шкуре. Конечно, сейчас каналов связи с США практически не осталось, но, думаю, наши дипломаты найдут способ донести до американцев, что именно мы думаем о подобных вылазках», – акцентирует Долгов. «На мой взгляд, если учитывать весь объем поставок Вашингтона Украине, то использование диверсантами американской техники и экипировки кажется каплей в море. ВСУ регулярно получает HIMARS, танки, ракеты и другие боеприпасы. То есть США не просто поддерживают какие-то местные террористические акты, но в целом содержат всю военную кампанию против России», – добавил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Удары по границам нашей страны не только не запрещаются со стороны Белого дома, но и всячески поощряются американской верхушкой. Далеко ходить не нужно – неоднократно мы слышали выступления, в которых поддерживались потенциальные удары ВСУ по Крыму. Это крайне опасная ситуация, требующая ответных мер», – резюмирует Джабаров. Ранее военкоры опубликовали видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область. Преимущественно представлены американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. Рядом с колонной можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. Примечательно, но на фоне проникновения украинской ДРГ на территорию Белгородской области, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», цитирует ТАСС. По его версии, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. «Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них», – добавил Миллер. Он также сообщил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты Вашингтона, касающиеся планов передачи Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника. Позже Гладков информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов. Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей. Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Новости СМИ2 Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования на Украине Песков: Предпосылок для урегулирования украинского конфликта нет, СВО продолжается до достижения поставленных целей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой вариант подобного плана, представитель Кремля отметил, что об этом говорить пока преждевременно, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, СВО продолжается, передает ТАСС. На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, Песков сказал, что вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с Россией на Украине запрещены. Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос о том, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия рассматривает возможность завершения спецоперации только после достижения поставленных целей по обеспечению государственных интересов. Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить идущую уже девять лет против нашего народа войну. Мирошник: ВСУ хотят использовать Краснолиманское направление для отвлекающих ударов Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ пытаются найти бреши в российской обороне для нанесения ударов на Краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

На Краснолиманском направлении попытки противника прорвать нашу оборону стали регулярными. Не исключено, что именно именно тут ВСУ попытаются нанести отвлекающий удар перед контрнаступлением. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. «В настоящий момент на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут активную оборону. Наши подразделения занимаются мониторингом территорий, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Регулярно вскрываются попытки противника «попробовать на зуб» наши порядки. Очевидно, что ВСУ хотят найти бреши, через которые можно было бы пройти дальше», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Как только украинские солдаты попадают в зону мониторинга ВС РФ, мы тут же наносим удар. В целом система слежения работает достаточно эффективно, противнику не удается достичь зоны контактного боя. В свою очередь наши войска продвигаются более успешно. Ежедневно мы проходим расстояние в 100–200 метров, занимаем опорные пункты и доминирующие высоты», – отмечает собеседник. «Не исключено, что в ходе так называемого контрнаступления противник попытается нанести удар и на Краснолиманском направлении. Не думаю, что сюда направятся основные подразделения ВСУ, однако отвлекающие маневры возможны. В частности, большое скопление живой силы уже сейчас заметно в районе Сватово и Кременной», – заключил Мирошник. Ранее украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать. Об этом сообщает издание РИА «Новости», ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука. По его словам, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Однако артиллерийские подразделения РФ открыли огонь, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. В понедельник министерство обороны отчиталось, что на Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику недалеко от Червоной Дибровы и Невского ЛНР, а также Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что уцелевшие подразделения украинских сил перенаправлены из Артемовска в населенные пункты Кошаровка и Славянск на Купянском и Краснолиманском направлениях. По словам Марочко, они должны усилить оставшиеся на этих направлениях подразделения ВСУ. Новости СМИ2 В США раскритиковали тактику Зеленского по удержанию Артемовска Экс-аналитик ЦРУ Биб: Зеленский устроил театральное представление из тяжелой ситуации по удержанию Артемовска

Фото: РИА Новости

Текст: Александра Юдина

В Вашингтоне не поняли решения Владимира Зеленского продолжать удерживать Артемовск, заявил в интервью американскому аналитическому центру Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. Он указал, что западные военные эксперты в большинстве своем долго призывали Киев организовать вывод войск из Артемовска для сохранения людей и боеприпасов, однако Зеленский отклонил этот совет и отправил туда еще больше солдат – устроил из этого своеобразное театральное представление, передает РИА «Новости». «Что же, все это провалилось», – отметил Биб, подчеркнув, что многие в Штатах «качают головой, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский». Ранее сообщалось, что военные ВСУ после потери Артемовска стали чаще дезертировать. Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем

Текст: Алина Власенко

Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны». Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.

Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий. Новости СМИ2 Российские войска за сутки сорвали три атаки «штурмовиков» ВСУ Минобороны: ВС России за сутки сорвали три атаки ВСУ в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново

Фото: EPA/TASS

Текст: Антон Никитин

Подразделения Вооруженных сил России за сутки сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Офицер сообщил, что за минувшие сутки подразделениями Южной группировки войск ВС России были сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на авдеевском, александрокалиновском и марьинском направлениях, в результате противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике, передает ТАСС. Он также сообщил, что на лисичанском направлении авиация Южной группировки войск нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений. Кроме того, добавил Астафьев, расчет 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» артиллерийской бригады ЮВО уничтожил склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Звановка в ДНР. Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили две самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер, 120-мм миномет и противотанковый ракетный комплекс, рассказал представитель Минобороны. Астафьев добавил, что расчетом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» успешно поражен взводный опорный пункт 57-й отдельной мотобригады ВСУ, а в районе населенного пункта Пески расчетом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотник противника типа «Фурия». Накануне в Минобороны сообщали, что на Донецком направлении за сутки уничтожено до 375 украинских военнослужащих. Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для F-16 Глава Европейской дипломатии Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для полетов на F-16 23 мая 2023, 10:47 Текст: Алина Власенко

В нескольких странах началась подготовка украинских летчиков для полетов на истребителях F-16, Киев скоро получит эти самолеты, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Боррель указал, что подготовка потребует времени, но это позволит поставить истребители F-16 Украине, передает ТАСС.

Одновременно глава внешнеполитической службы ЕС сообщил, что страны Евросоюза выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву. По словам Борреля, эта сумма оказалась «значительно больше, чем ожидалось», уточнив, что с 3,5 млрд евро, выделенных из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок, ЕС смог мобилизовать поставки оружия на 10 млрд евро. Тем временем газета Politico пишет, что США задумались о возможности обучить украинских пилотов применению F-16 задолго до саммита «Группы семи» в Хиросиме, несмотря на официальные заверения, что Вашингтон не считает поставки истребителей приоритетом в ближайшей перспективе. Новости СМИ2 Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из зданий в Артемовске

Текст: Кристина Цыцура

Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник установил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий Артемовска. Пушилин сообщил, что съездил в Артемовск, чтобы понять, какие первоочередные меры необходимы городу, написал он в своем Telegram-канале. На видео показано, как глава региона с автоматом и в военной экипировке водружает черно-сине-красный флаг на крыше одного из зданий. Пушилин также поблагодарил бойцов группы «Вагнер» за выполненную задачу. «Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть – справимся», – написал он. Ранее врио главы ДНР заявил о сохранении названия города Артемовск. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 375 украинских военнослужащих 23 мая 2023, 14:43 На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки уничтожено до 375 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, гаубица Д-30, а также американская РЛС станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами авиации и активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника рядом с Масютовкой, Тимковкой, Табаевкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Возле Тимковки пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 110 военнослужащих, две бронемашины. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 65 военнослужащих, танк, три бронемашины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Под Верхнекаменским и Ступочками ДНР уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах пунктов Великая Новоселка ДНР, Малая Токмачка, Марфополь, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Недалеко от Ольговского Запорожской области пресечены действия ДРГ. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены более 150 военнослужащих, три пикапа и гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», , сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 96 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах. Около Торецка ДНР поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. Под Авдеевкой ДНР уничтожены два склада горючего для техники ВСУ. Средствами ПВО за сутки перехвачены 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Кременная ЛНР, Кирилловка, Ивановка, Новоандреевка и Петровское ДНР, Токаревка Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Российская ПВО сбила в Белгородской области беспилотник Глава Белгородской области Гладков: Российская ПВО сбила над Белгородским районом региона беспилотник

Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила над Белгородским районом региона беспилотный летательный аппарат. Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородским районом региона российской системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Он уточнил, что, по имеющейся на данный момент предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Губернатор заверил, что на земле работают оперативные службы. Ранее в среду ночью беспилотник сбросил на проезжую часть в Белгороде взрывное устройство. Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске 24 мая 2023, 10:10 Текст: Алина Власенко

Обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется, пик тревожности пройден, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live». По его словам, пик тревожности, самая активная фаза операции в городе осталась позади. В настоящее время к городу подошли боеспособные части, которые проводят работу по стабилизации флангов, передает ТАСС.

Он также сообщил, что в Артемовске начали работать сотрудники МВД, а скоро в город зайдут сотрудники министерства по ЧС, которые оценят объем разминирования. Пушилин также сообщил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР контролируется российскими силами, попытки Вооруженных сил Украины контратаковать – отбиты. Ранее сообщалось, что военные ВСУ после потери Артемовска стали чаще дезертировать. Кроме того, в США раскритиковали тактику Зеленского по удержанию города. Новости СМИ2 ВСУ начали укреплять новые позиции на Краснолиманском направлении Подполковник Марочко: ВСУ устраиваются на новых позициях на Краснолиманском направлении 24 мая 2023, 08:25 Текст: Александра Юдина

Украинские военные занялись обустройством новых позиций и укреплением имеющихся на Краснолиманском направлении на территории проведения спецоперации, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ укрепляют позиции – на второй и третьей линиях обороны украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений, передает ТАСС. Также Марочко отметил, что в пункты временной дислокации противника прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами. Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что на Краснолиманском направлении попытки противника прорвать оборону России стали регулярными – не исключено, что именно тут ВСУ попытаются нанести отвлекающий удар перед контрнаступлением.