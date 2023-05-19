Бараку Обаме запретили въезд в Россию Граждан США обязали уведомлять о владении собственностью с долей госструктур России Граждан США обязали уведомлять о владении собственностью с долей Минфина, ЦБ и ФНБ России 19 мая 2023, 20:59 Текст: Валентина Григоренко

Правительство США обязало своих граждан сообщать о владении любой собственностью, доли в которой имеют российские Минфин, Центробанк (ЦБ) и Фонд национального благосостояния (ФНБ), следует из заявления Минфина страны. В сообщении говорится, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) требует от американских лиц сообщать в OFAC о любом имуществе, находящемся в их владении или под их контролем, в котором долями обладают ЦБ, ФНБ или Минфин РФ, передает ТАСС. Ранее страны G7 собрались на саммите в Хиросиме осложнить России доступ к мировой системе финансов, а также ослабить зависимость от российских энергоносителей и иных мерах в связи с проведением СВО на Украине. В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх. По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot. США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники

Фото: Xisco Navarro/SOPA/ZUMA/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

США ввели запрет на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга США. В перечень входят электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. Также запрещено поставлять в Россию линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС. Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии в общей сложности на 1224 наименования товаров. Как указали в Минторге США, ограничения направлены на дальнейший подрыв российской и белорусской промышленных баз и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. В ведомстве уточнили, что правительство США производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности». В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При рассмотрении лицензионных заявок будет действовать «презумпция отказа», то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться. Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам. В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров. Новости СМИ2 Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом» Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом». «На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО. «Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт. «Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник. «В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние. Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины. В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине. CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину CNN: Вашингтон не станет запрещать союзникам поставлять Киеву F-16

Фото: Senior Airman Jeffrey Allen/U.S. Air Force

Текст: Дмитрий Зубарев

Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран, при этом сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи, передает ТАСС. Телеканал отмечает, что ряд чиновников сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации. Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16. На ваш взгляд Получит ли Украина истребители НАТО? Нет

Да, но не скоро

Да, в ближайшее время

Новости СМИ2 Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского Секретарь Совбеза России Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля Захара Прилепина были совершены Киевом при координации из Вашингтона, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. По его словам, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию России. По имеющимся сведениям, совершенные теракты, в числе которых убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста» и подрыв газопровода «Северный поток» осуществлялись при координации спецслужб США, передает ТАСС. Напомним, глава ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.

США собрались расширить секторальные санкции против России В Белом доме сообщили о планах Вашингтона расширить секторальные санкции против России и дополнить черные списки

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты приняли решение расширить секторальные санкции против России, внести в черные списки более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта еще 70 связанных с Москвой структур, сообщил представитель администрации США. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что власти США расширят санкции на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса России, а также введут новые запреты, передает ТАСС. Как заявил представитель вашингтонской администрации, новые ограничительные меры США, в частности, будут призваны ударить по способности России производить энергоносители в средне- и долгосрочной перспективе. Он заверил, что все члены Группы семи (G7) готовы вводить новые санкции и ужесточать экспортный контроль с целью усилить экономическое давление на Россию. По его словам, это, помимо прочего, означает масштабное ограничение категорий импортируемых Москвой товаров, имеющих ключевое значение на поле боя, а также отрезание примерно 70 структур в России и третьих странах от американского экспорта. Представитель американской администрации также сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против более чем 300 фигурантов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии с целью пресечения обхода санкций против России. Американский чиновник заявил, что новые меры, принимаемые США в увязке с саммитом G7, затронут не только Россию, но и третьи страны. Ранее в Кремле заявили, что Россия адаптировалась к давлению США. Новости СМИ2 Эксперт объяснила намерение Сербии выстраивать стратегическое партнерство с США Балканист Энтина: От позитивных отношений с Вашингтоном зависит реализация национальных интересов Сербии

Фото: rs.usembassy.gov

Текст: Евгений Поздняков

Сербы понимают необходимость позитивного диалога с США, поскольку от позиции Штатов зависит решение ряда ключевых для Белграда вопросов. Партнерство с Вашингтоном позволяет им достигать собственных национальных интересов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США. «С 2008 года внешнеполитическая стратегия Сербии официально фиксирует четыре приоритетных направления – евроинтеграция, США, Китай и Россия. Судя по всему, заявление Ивицы Дачича связано с открытием прямого рейса компании AirSerbia в Чикаго», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. «Для Белграда событие важно, и подобные достижения в двусторонних отношениях всегда сопровождаются восторженными высказываниями политиков и прессы. Так бывает и в рамках диалога с Россией, Китаем или Германией. Также важно понимать, что от взаимодействия с Вашингтоном зависит уровень давления на Сербию по критически значимым вопросам», – отмечает эксперт. «Все последние американские администрации так или иначе участвовали в инвестиционных проектах в Сербии. В целом в обществе существует консенсус – с крупными мировыми акторами необходимо поддерживать позитивные отношения, поскольку будущее Белграда без их участия никогда не решалось», – подчеркивает собеседница. «Что касается трагических событий 1990-х годов, их сербы напрямую увязывают с потерей уникальности геополитического положения Югославии именно для США и ЕС. Логика проста – чем лучше отношения со Штатами, тем больше вероятность того, что Сербия сможет реализовать свои национальные интересы. А насколько эта теория себя оправдывает, покажет время», – резюмирует Энтина. Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США. Данное заявление сделал первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич в рамках встречи с американским послом Кристофером Хиллом. Он подчеркнул, что партнерство будет расширяться в областях взаимного интереса. В дипведомстве также сообщили, что представители сторон в ходе беседы выразили взаимное стремление к интенсификации диалога и обмену визитами высших государственных чиновников. В ходе обсуждения были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление политических и экономических связей. Напомним, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявлял, что Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды. Он подчеркивал, что президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году. Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию. Страны G7 собрались осложнить России доступ к мировой системе финансов В Белом доме сообщили о планах G7 на саммите в Хиросиме ужесточить доступ России к мировой финансовой системе

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Группа семи (G7) на саммите в Хиросиме примет решения об ужесточении доступа России к мировой финансовой системе, ослаблении зависимости от российских энергоносителей и иных мерах в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил представитель администрации США. По словам представителя американской администрации, Группой семи планируются некоторые шаги с целью изолировать Россию в экономическом плане, ослабить ее способность «вести войну» (СВО), закрыть лазейки, позволяющие обходить ранее введенные Западом против Москвы ограничительные меры, уменьшить зависимость от российских энергоносителей, осложнить доступ России к международной финансовой системе, подтвердить обязательства сохранять замороженные на Западе суверенные активы России обездвиженными до конца войны (СВО), передает ТАСС. Кроме того, по словам представителя Белого дома, вся «семерка» выступает за сохранение в силе механизма установления предельных цен на российское углеводородное сырье, примененного коллективным Западом. В заключение представитель администрации США заявил о твердой приверженности закручиванию гаек в отношении России. Напомним, в апреле Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT. Новости СМИ2 Бараку Обаме запретили въезд в Россию Экс-президент США Барак Обама внесен в стоп-лист для визитов в Россию

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Бывший президент США Барак Обама попал в стоп-лист для визитов в Россию, сообщил источник журналу «Международная жизнь», учредителем которого является МИД России. «В ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», – передает ТАСС со ссылкой на издание. Кроме того, Россия закрыла въезд в страну для 500 граждан США, добавили в МИД. Сообщается, что ограничения приняты в ответ на вводимые Джо Байденом антироссийские санкции, которые якобы должны «нанести России максимальный ущерб». Напомним, ранее Минфин США ввел санкции против иностранных граждан и компаний, якобы помогающих России обходить американские ограничения.

Ранее сообщалось, что Москва закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады. WP: США уничтожили в Сирии мирного жителя вместо лидера «Аль-Каиды» WP: Авиаудар США в Сирии мог привести к смерти мирного жителя, а не лидера «Аль-Каиды» 19 мая 2023, 09:19 Текст: Александра Юдина

Нанесенный американскими военными авиаудар в Сирии 3 мая мог привести к гибели мирного жителя, а не одного из главарей террористической организации «Аль-Каида*» (запрещена в России), как утверждал Пентагон, сообщает газета Washington Post. Отмечается, что после авиаудара был убит 56-летний местный житель Лотфи Хассан Мисто, его семья настаивала на том, что он не имел отношения к «Аль-Каиде*». Американские журналисты обратились к экспертам в сфере борьбы с терроризмом и выяснили, что нет никаких подтверждений наличия связей между Мисто и террористическими группировкам, передает ТАСС. Также в материале указано, что в Пентагоне признали наличие сомнений касательно того, был ли в результате авиаудара ликвидирован боевик. Еще один источник издания в Пентагоне полагает, что в результате операции был ликвидирован связанный с «Аль-Каидой» человек, пишет Washington Post. Как заметил представитель Центрального командования ВС США, в связи с сообщениями о гибели мирного жителя проводится разбирательство. Напомним, 2 мая сообщалось, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях Алеппо, один сирийский военный погиб, еще семь человек получили ранения. Новости СМИ2 США ввели санкции против Службы внешней разведки России Минфин США объявил о введении санкций против Службы внешней разведки России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Соединенные Штаты добавили в свой обновленный санкционный список Службу внешней разведки России (СВР), сообщает Минфин страны. Как указали в ведомстве, СВР внесена в санкционный список по причине того, что является частью и инструментарием правительства России, передает РИА «Новости». Ранее Минторг США ввел санкции против Казанского порохового завода, концерна «Аврора», ПАО «Курганмашзавод», завода «Промтехнологии» и Тульского машиностроительного завода. G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах Лидеры G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах для обхода санкций 19 мая 2023, 11:52 Текст: Александра Юдина

Страны «Группы семи» договорились принять ряд мер, направленных на предотвращение «использования филиалов российских банков в третьих странах», чтобы обойти западные санкции. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки» по ситуации на Украине. Отмечается также, что лидеры «Большой семерки» продолжат заморозку российских активов в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву ущерб от украинского конфликта, передает ТАСС. Кроме того, страны G7 договорились ограничивать торговлю и использование алмазов добытых, обработанных или произведенных в России, а также договорились работать над тем, чтобы ограничить «использование Россией международной финансовой системы». Одновременно государства G7 указали, что продолжат снижать зависимость от России в сфере ядерной энергетики и будут принимать меры для сокращения доходов Москвы от экспорта энергоносителей. Ранее в пятницу Британия ввела санкции в отношении связанных с Москвой 86 юридических и физических лиц. Также сообщалось, что российские активы в Британии будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине. Новости СМИ2 США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий Минторг США ввел санкции против Казанского порохового завода, концерна «Аврора», «Курганмашзавода» и «Промтехнологии» 19 мая 2023, 17:20 Текст: Валентина Григоренко

Казанский пороховой завод, АО «Концерн «НПО «Аврора», Тульский машиностроительный завод попали в санкционный список Минторга США, следует из заявления ведомства. Рестрикции США также распространяются на НИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде и ЗАО «Специальное конструкторское бюро» в Перми, передает ТАСС. Кроме того, ведомство заявило, что входящее в Роскосмос предприятие «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева» также попало под санкции. Министерство торговли США ввело санкции в отношении работающих в сфере ВПК ПАО «Курганмашзавод» и завода «Промтехнология». Под новые санкции также попали АО «НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод. В отношении данных предприятий введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий. Отмечается, что США ввели санкции против оборонного Завода имени В.А. Дегтярева в Коврове. В отношении данного предприятия введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с его участием. Помимо этого, под санкции попали Брянский автомобильный завод (БАЗ), автозавод «Урал», а также Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ). Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против российских фирм «Авиатех» и «Авиазапчасть». Кремль: США несут ответственность за печальную ситуацию по контролю над вооружениями 19 мая 2023, 14:10 Текст: Александра Юдина

Последние остатки договорной базы в сфере контроля над вооружениями «ускользают из-под ног», ответственность за эту печальную ситуацию лежит на Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, последние остатки договорной базы в сфере контроля над вооружениями ускользают из-под ног, передает ТАСС. «Здесь ситуация печальная, и ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», – подчеркнул представитель Кремля. Напомним, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ДОВСЕ полностью изжил себя, поэтому участие в нем РФ не отвечало бы национальным интересам.

Новости СМИ2 США ввели санкции против Кравцова, Москальковой и Левитина Минфин США объявил о введении санкций против Кравцова, Москальковой, Левитина и еще 42 человек 19 мая 2023, 18:28 Текст: Валентина Григоренко

США добавили в свой санкционный список министра образования России Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларису Брычеву, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, представителя президента в Конституционном суде Александра Коновалова, сообщает Минфин страны. Как пишет ТАСС, в санкционный список также попала вице-премьер России Виктория Абрамченко. В новом списке 46 человек, помимо указанных чиновников, есть и граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна, передает РИА «Новости». Ранее Минфин США объявил о введении санкций против замминистра юстиции России Олега Свириденко и российских судей.