Страны G7 собрались осложнить России доступ к мировой системе финансов

В России оценили риск присоединения Центральной Азии к санкциям Запада

Политолог Лепехин: Центральная Азия будет лавировать, чтобы не потерять контакты с Россией

Западные страны не обладают большим влиянием в Центрально-Азиатском регионе. И даже те государства, которые присоединятся к антироссийским санкциям, будут лавировать и попытаются сохранить контакты с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в российском МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада.

«В наиболее сложном положении находится Казахстан. Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку. Вместе с тем у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя», – сказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

«Что касается других стран региона, они могут и не присоединяться к санкциям. Так, например, Туркмения больше зависит от Китая, нежели от западных стран, поэтому им нет никакого смысла поддерживать антироссийскую политику. Таджикистан зависит от России и Китая, так что санкции им тоже неинтересны. Узбекистан за последние 10 лет избавился от американской зависимости, туда пошли многомиллиардные инвестиции из России, им будет невыгодно портить такие отношения с нами», – рассуждает Лепехин.

«Немного особняком стоит Киргизия, где русский язык используется наравне с государственным. Важным маркером является и то, что президент Садыр Жапаров в этом году первым официально подтвердил свой визит в Москву на День Победы. Однако одновременно с этим там много западных НКО, которые дестабилизируют обстановку, разгоняют антироссийские нарративы. Поэтому, я полагаю, киргизам придется лавировать еще активнее, делать вид, что они присоединились к санкциям, но на деле их обходить», – полагает собеседник.

«По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия. Проявления этого мы видим на Украине, в том числе в виде наемников и поставок вооружения. Лондон подразумевает, что Вашингтон и Пекин уже поделили геополитическое влияние в Азиатском регионе, и стремится отхватить себе «кусочки», чтобы тоже считаться великой державой», – заключил Лепехин.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии дают понять – они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям западных стран против России. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.

Галузин отметил, что позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада.

Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государствах Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.

Галузин также указал на то, что США и НАТО не оставляют попыток превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы южным границам России. По словам дипломата, они вовлекают государства Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, стараются возобновить совместные учения на территории региона и разместить там свою военную инфраструктуру.

Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с Россией.