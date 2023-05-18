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Пассажирских поездов ГСЭ не было на участке схода грузового состава в Крыму
Пассажирских поездов «Гранд Сервис Экспресса» не было на участке схода грузового состава в Крыму
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На участке железной дороги в Крыму, где произошел сход грузового состава, не было пассажирских поездов «Гранд Сервис Экспресса» (ГСЭ), сообщили в пресс-службе компании.
В компании заявили РИА «Новости», что ближайший поезд ГСЭ, который в 17.15 должен был отправиться из Севастополя, будет отправлен из Симферополя, а пассажиров доставят автобусами.
В «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что делают все возможное, чтобы движение шло по графику.
Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. По данным Крымской железной дороги, причиной стало «вмешательство посторонних лиц». В результате ЧП никто не пострадал.
СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ
19Fortyfive: Российские системы радиоэлектронной борьбы блокировкой HIMARS сорвали контрнаступление и нанесли ущерб ВСУ
ВС России смогли «взломать» защитные системы HIMARS на Украине, применяя средства радиоэлектронной борьбы, что отразилось на возможностях ВСУ, сообщил украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
По его словам, у России получается все более успешно блокировать ракеты HIMARS, используя электронные глушители, передает РИА «Новости».
Блокировка Россией электронных глушителей влияет на планы Украины начать контрнаступление, лишая ВСУ возможности угрожать армии РФ, заявил Скрипченко.
Ранее сообщалось, что одна из установленных на Украине систем ПВО Patriot получила повреждения после ракетного удара ВС России.
В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
Появилось видео поражения крылатыми ракетами склада боеприпасов ВСУ в Николаеве
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами ВС России по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве.
В опубликованном посте на кадрах видны несколько мощных взрывов, из чего следует, что цель удара была достигнута и объект поражен.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева. Удары наносились высокоточным оружием.
ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР, сообщил представитель силовых ведомств региона.
По словам информатора, в западном микрорайоне частного сектора в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек, передает ТАСС.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Силовые ведомства фиксируют данные факты.
Ранее сообщалось, что недалеко от Херсона ВСУ убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб.
В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
Военкоры: В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
В Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.
Один наемник погиб, еще четыре человека пропали без вести, несколько бойцов получили ранения, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Ранее сообщалось, что ситуация в Артемовске стала настолько сложной, что Киев бросает в город дополнительные силы. Украинские военные характеризуют происходящее в городе, как «безумие».
Бойцы ВСУ пожаловались на «безумие» в Артемовске
NYT: Киев отправляет в Артемовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации
Ситуация в Артемовске осложнилась настолько, что киевскому режиму приходится направлять туда исключительно добровольцев, находиться в городе сейчас – это «безумие», сообщили украинские военные New York Times.
Внутри Артемовска установилась катастрофическая ситуация, по этой причине командирам приходится присылать туда только добровольцев, заявили украинские военные New York Times, передает РИА «Новости».
Один из собеседников издания отметил, что те, кто заходят в город, должны осознавать, что могут не выйти оттуда. Другой заявил, что находиться в Артемовске сейчас – «это безумие».
Ранее в среду в Минобороны заявили, что Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ, пока штурмовые отряды продолжили зачистку Артемовска.
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
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В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
CNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве
CNN: Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления
Россия в ходе спецоперации на Украине предпринимает все более масштабные воздушные атаки, российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления, сообщают американские СМИ.
Американский военный чиновник заявил телеканалу CNN, что российские атаки также нацелены на подавление украинской ПВО, на то, чтобы сбить ее с толку, пишет РБК.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Эксперт объяснил продление Москвой зерновой сделки
Экономист Лизан: Продление зерновой сделки – это подарок Эрдогану перед вторым туром выборов
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Продление зерновой сделки, помимо гуманитарных соображений, является подарком Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для его победы во втором туре выборов. Если нынешний турецкий лидер проиграет, это грозит России серьезными товарными и экономическими проблемами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что зерновая сделка продлена на 60 дней, причем она учитывает порты Николаев и Ольвия.
«Россия не будет мешать турецким судам, выходящим из портов Николаев и Ольвия. Но данное решение не означает включение перечисленных портов в сделку. Это разовая акция, хотя в Николаеве есть специальные терминалы для перевалки зерна и даже своя мини-верфь, где раньше делали самоходные баржи, чтобы возить зерно по Днепру», – пояснил экономист, политолог Иван Лизан.
«Но если бы Россия позволила включить николаевский порт в сделку в дополнение к другим портам, ВСУ могли бы воспользоваться этим в своих интересах и под шумок высадить десант на Кинбурнской косе под прикрытием гражданских сухогрузов», – пояснил эксперт.
Помимо гуманитарных соображений, продление сделки продиктовано и политическими нюансами. «Москва не только помогает развитию турецкой мукомольной промышленности, но и самому Эрдогану в борьбе за очки перед вторым туром выборов. Победа Кылычдароглу грозит России проблемами с транзитом товаров из Европы. К тому же Москва и Анкара обсуждают создание газового хаба в Турции. Это важные вопросы, а зерновая сделка – лишь фон для них. Для нас она не имеет принципиального экономического значения», – отметил собеседник.
Лизан также усомнился в том, что страны ЕС, США и власти Украины выполнят свою часть сделки, включая реализацию таких вопросов, как транспортировка аммиака через подконтрольные ВСУ порты. «Вчера стало известно, например, о продаже завода сельхозтехники John Deere в Оренбурге. Значит, западные инвесторы ничего там запускать не собираются, а это косвенный показатель того, что Запад не станет выполнять свою часть сделки», – предположил аналитик.
Напомним, зерновая сделка продлена на 60 дней. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил благодарность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает Hurriyet.
«Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран, было выгодным для всех сторон», – сказал Эрдоган.
Эрдоган также заявил, что Турция получила гарантии от «российских друзей» по выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. При этом ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщал, что турецкие суда не могут выйти из портов из-за заминированных участков и опасных участков для проводки.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила слова Эрдогана. «Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», – сказала она.
Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве
Российские военные в ночь на среду нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева, сообщили в Министерстве обороны.
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, базирующимся на море, говорится в Telegram-канале ведомства.
Удар пришелся по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, заключили в Минобороны.
Ранее в среду военкоры сообщали, что по украинскому госпредприятию «Зоря-Машпроект» был нанесен удар «Калибрами», в результате удара был частично разрушен объект промышленной инфраструктуры.
В ООН распространено письмо о высказываниях Буданова про убийство россиян
Российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру.
Письмо написал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку швейцарского постпреда при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
Высказывание Буданова – это пример «риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию» по национальному признаку, говорится в письме. Подобными заявлениями украинская сторона грубо нарушает правила Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Ранее Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Онищенко прокомментировал увольнение гендиректора центра «Вектор» в связи с утратой доверия
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«Удивительно, что он даже доктором наук не был в то время. Еще тогда мне не были понятны мотивы назначения этого человека», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя увольнение гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова из-за конфликта интересов.
СМИ сообщили, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен со своей должности. По данным источника «Интерфакса», что это произошло в связи с утратой доверия. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что основанием для увольнения стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.
«Когда центр «Вектор» создавали, я имел к этому отношение, работая в Министерстве здравоохранения СССР. Там, в том числе, выполнялась технологическая программа страны, благодаря чему к исходу Советского периода мы были впереди планеты всей. Учредители были очень серьезные. Правда, не все, что замышлялось, достойно было выполнено. Тем не менее, кадры там были великолепные», – говорит Онищенко.
Он подчеркивает, что набор сотрудников для работы в центре «Вектор» шел со всего Советского Союза, нужны были самые достойные кандидаты. Работать в данном заведении считалось престижным. После распада СССР, научный институт оказался самостоятельным звеном – он не был в подчинении ни одного из министерств, и являлся Научно-производственным объединением. Однако после того, как было издано специальное постановление, центр оказался частью Роспотребнадзора.
«Любой коллектив, будь производственный или образовательный, это живой организм, который формируется на протяжении всего существования. Как мы видим, были периоды в жизни этого коллектива нелегкие. И я сам с этим коллективом работал, но совершенно не помню этого молодого человека (Максютова, – Прим. ВЗГЛЯД). Хотя я работал с «Вектором» так долго, что, должно быть, знал почти каждого там», – делится собеседник.
Онищенко обращает внимание на то, что Максютову на данный момент всего 41 год. Его удивило, что в более раннем возрасте ему удалось занять такую высокую должность, как генеральный директор «Вектора». Кроме того, все годы, пока во главе стоял Максютов, собеседник следил за публикационной активностью центра в научном пространстве, однако не видел, на его взгляд, ничего любопытного.
«От руководителя многое зависит. Скорее всего, он не справился со своими руководительскими обязанностями. Этот молодой человек был назначен на должность где-то шесть лет назад, точно не помню. Но удивительно, что он даже доктором наук не был в то время. Еще тогда мне не были понятны мотивы назначения этого человека. К тому же, по образованию он биолог, что тоже вызывает вопрос. Хотя это не принципиально, нигде не написано, что не может быть иное образование. Но все равно все-таки нужно иметь мышление медицинское, потому что на этом на этом институте лежат очень серьезные задачи», – рассуждает депутат.
По его словам, «Вектор» является хранителем государственной коллекции вирусов. Именно поэтому у него должно быть сильное и внимательное руководство, которое не допустит каких-либо непоправимых вещей.
Центр «Вектор» – один из крупнейших отечественных научно-производственных комплексов в области естественных наук. Входит в Роспотребнадзор. Максютов работал в «Векторе» с 2003 года. Также он участвовал в разработке вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».
Кадыров без выплаты выкупа вернул в Чечню украденного коня Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его конь Зазу, который был украден в Чехии, вернулся в Грозный.
Он рассказал, что в последний момент передачи скакуна на границе с украинской стороны произошла заминка, пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения, люди Кадырова «просто забрали коня, не отдавая деньги», написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
По его словам, за животным недостаточно хорошо ухаживали и на его содержании экономили, но теперь о нем позаботятся врачи.
Ранее Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. Тогда он заявил, что за освобождение коня отдал 18 тыс. долларов.
Сообщалось, что в Чехии похитили чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, принадлежащего Рамзану Кадырову.
США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
Помощник президента США Салливан счел маловероятным введение G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
На саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, что «не ожидает» решения о всеобъемлющем запрете. По его словам, в центре внимания будет функционирование санкций и контроль за их соблюдением. Кроме того, G7 должна «высказаться» о замороженных российских активах, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.