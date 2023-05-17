Подведены итоги за два года работы президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) за два года работы поддержал 4 тыс. 945 проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий на общую сумму более 15,5 млрд рублей.

За период своей работы Фонд провел восемь конкурсов на предоставление грантов президента на реализацию проектов в области культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий, четыре из которых – специальные, нацеленные на поддержку жителей новых регионов страны, их интеграцию в общее историко-культурное пространство России.

Как сообщается в пресс-релизе ПФКИ, поступившем в газету ВЗГЛЯД, за время своего существования Фонд стал институтом развития, оказывающим поддержку творческим командам по всей стране. У каждой из них совершенно разный опыт, в том числе в сфере проектной деятельности. В настоящее время на сайте Фонда зарегистрированы кабинеты свыше 119 тыс. творческих команд из всех субъектов РФ, на рассмотрение экспертам было направлено более 54 тыс. заявок.

По итогам независимой экспертной оценки на данный момент поддержаны 4 тыс. 945 проектов на общую сумму более 15,5 млрд рублей, из них более 300 проектов направлены на интеграцию жителей новых регионов в общее историко-культурное пространство страны. Впервые за всю историю конкурсов в восьмой «волне» софинансирование поддержанных проектов превысило сумму выделенных грантов, средний уровень собственного (и партнерского) вклада авторов проектов составил 101% от суммы грантов.

Из общего числа победителей за все конкурсы 2 тыс. 623 команды победили с первой попытки, 1083 – со второй, 299 – с третьей, 130 – с четвертой, 51 – с пятой, девять – с шестой и семь получили грант с седьмой попытки. Каждый конкурс становится высококонкурентным, это связано с количеством подаваемых заявок и качеством их заполнения, которое существенно возрастает с каждой отборочной кампанией. В среднем по сложившейся статистике за восемь конкурсов поддерживается каждый 10–11 проект.



Наиболее активными в подаче творческих инициатив в Фонд стали команды Москвы (5673 заявки), Республики Татарстан (2450 заявок), Санкт-Петербурга (2177), Белгородской области (2079), Республики Башкортостан (1752), Краснодарского края (1520), Московской области (1246). От каждого из этих регионов поступило свыше 1000 заявок.



Президентский фонд культурных инициатив также ведет активную работу с регионами – взаимодействует с региональными органами власти в сфере культуры, проводит официальные встречи с главами субъектов, семинары с творческими командами на местах.



В 2022 году в Красноярске открыто региональное представительство ПФКИ, которое создает равные возможности для авторов проектов из СФО и ДФО. С мая 2023 года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ начат обучающий блок для регионов «Курс на культуру», первыми его прошли представили регионов Центрального федерального округа. А в 2023 году проектный офис Фонда открыт в Луганске.