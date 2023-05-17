Курганмашзавод анонсировал поставки новых противотанковых пушек

Курганмашзавод: Поставки новых противотанковых пушек в войска могут начаться в 2024 году

Поставки модернизированных противотанковых самоходных пушек 2C25М в ВС России могут начаться уже в следующем в году, сообщили в пресс-службе Курганмашзавода.

Как сообщили в компании, поставки машин российским войскам в указанные сроки могут быть начаты ври принятии соответствующих решений Минобороны, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили: сейчас конструкторская документация готовится к предъявлению межведомственной комиссии, которая и должна рекомендовать принятие на вооружение.

Ранее в Ростехе сообщили, что Курганмашзавод наладит выпуск самоходных противотанковых пушек 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф.