В США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму

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10 мая, среда | Последнее обновление — 15:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
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Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены.
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В Сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома.
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В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму
MWМ: Украина не сможет успешно ударить по Крыму из-за мощной системы ПВО полуострова
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Ракеты ВСУ «Гром-2» не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWМ).
По данным издания, «Гром-2» является стандартной баллистической ракетой для 21-го века, которая лишена особенностей, которыми оснащен российский «Искандер», передает РИА «Новости».
Military Watch утверждает, что ракеты ВСУ уязвимы перед современными российскими средствами ПВО, так как в Киев не смогли разработать более мощное оружие.
Касательно российских единиц С-400 в журнале высказано мнение, что эти зенитные ракетные системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками.
Кроме того, издание подчеркивает, что причина не только в мощной оснащенности полуострова единицами С-400, но еще и в поддержке системы С-300ПМ и «Панцирь», а также баллистическими ракетами «Искандер», крылатыми ракетами «Бастион» и тремя полками истребительной авиации.
Ранее издание сообщало, что ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара.
Захарова отреагировала на претензии Киева из-за гостей парада Победы в Москве
Захарова: Киевский режим вовлекает все общество не просто в травлю, а в террористическую деятельность
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию украинского внешнеполитического ведомства на приезд иностранных лидеров в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
«Во-первых, фашистов забыли спросить», – написала Захарова в Telegram-канале, отреагировав на заявление МИДа Украины, который назвал «аморальным и недружественным шагом» в отношении Киева присутствие лидеров стран СНГ на параде на Красной площади в российской столице.
Во-вторых, Захарова предложила поговорить о «морали». Она рассказала об опросе, который устроило украинское государственное информационное агентство УНИАН. Украинских читателей спросили, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России они хотели бы видеть следующими жертвами террористического акта после убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и нападения на Захара Прилепина.
По словам Захаровой, у террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические.
В «списке на казнь», продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства, фигурируют телеведущий Владимир Соловьев, главред RT Маргарита Симоньян, журналист Антон Красовский, телеведущий Дмитрий Киселев, журналист Сергей Мардан и военкор Семен Пегов. К настоящему времени, отмечает Захарова, проголосовали почти 50 тыс. человек. Террористическая идеология находит отклик у украинского обывателя, обработанного термоядерной нацистской пропагандой, делает вывод официальный представитель МИДа, проанализировав количество лайков и комментариев под постом.
Захарова отметила, что никто из «западных покровителей киевского вертепа» не одернул своих «подопечных», в международных структурах также ничуть не возмутились. «Не для того это озверевшее отребье выращивали», – подчеркнула она, отметив, что очередному «американскому сукину сыну все сойдет с рук», даже в случае с подстрекательством к терактам.
Официальный представитель МИД напомнила, как в Третьем рейхе активно упражнялись в составлении «розыскных списков» врагов, включали в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке. «Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», – заключила она.
Напомним, во вторник на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, глава государства заявил, что против России развязана война, и отметил, что украинский народ оказался заложником произошедшего в стране госпереворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с иностранными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Военкоры показали участок «дороги смерти» на Артемовск с подбитой бронетехникой ВСУ
Военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск (украинское название – Бахмут) с уничтоженной украинской техникой.
В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» опубликованы кадры, который снял военный ВСУ. На видео участок трассы, предположительно, в районе села Иванковское. На этом месте были уничтожены за три дня БМП, бронеавтомобили и БТР.
Украинский военнослужащий показал разбитый БРЭМ с погибшим солдатом ВСУ. «За что мы тут умираем?» – задает риторический вопрос украинец.
Ранее военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая.
Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве
МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве
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Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС.
При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков.
Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
Советник офиса Зеленского ликвидирован в районе Артемовска
Военкоры сообщили о ликвидации советника офиса Зеленского в районе Артемовска
В ходе специальной военной операции России на Украине ликвидирован советник офиса украинского президента Алексей Титаренко, следует из сообщения главы офиса Андрея Ермака. Военкоры сообщают, что Титаренко был уничтожен в районе Артемовска.
Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Ермак заявил, что Титаренко «погиб на передовой Донбасса», пишет «Московский комсомолец».
По данным «Военкоров Русской Весны», Титаренко ликвидирован в результате артиллерийского удара по району Часова Яра, где «находились высокопоставленные офицеры и несколько политиков киевского режима».
Напомним, Часов Яр расположен к западу от Артемовска. Там находятся украинские силы, которые Киев использует для поддержки своих военных в Артемовске и попыток контратак на данном направлении.
В США не смогли раскрыть секрет подавления Россией систем HIMARS на Украине
Military Watch: В США пытаются узнать, как Россия «вскрыла» системы HIMARS на Украине
Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, и снизить их эффективность, сообщило издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, HIMARS в последнее время становятся «все менее эффективными» с точки зрения точности, потому что российские ПВО стали их чаще сбивать, передает РИА «Новости».
Издание также предполагает, что в случае полномасштабной войны возможны удары по американским спутникам, координирующим пуски HIMARS. Публицисты указывают, что Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО несмотря на свои противоспутниковые боевые возможности.
Ранее CNN сообщала, что Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
В Британии одобрили речь Путина на параде Победы
Читатели Daily Mail поддержали речь президента России Владимира Путина на параде Победы
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Читатели британского издания Daily Mail согласились со словами президента России Владимира Путина, сказанными на параде Победы, о нежелании Запада достичь мира и стремлении любой ценой уничтожить российское государство.
По мнению пользователей портала, Путин в своей речи на параде Победы в Москве, сказал именно то, что не могут признать лидеры других стран.
«Все правильно сказал. Есть доказательства, отчетливо показывающие, что Запад спровоцировал нынешнюю войну, и когда в апреле прошлого года еще казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал эти переговоры. Это было бессовестно», – написал Spiritfiremsp, передает РИА «Новости».
Пользователь NateeyZ назвал речь Путина выдающейся. «В отличие от наших лидеров Путин говорит правду об агрессии Запада в отношении России», – отметил он.
«Высказываю уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», – похвалил российского лидера Digital Football.
«Путин в отличие от Зеленского хочет мира», – написал londonlab.
Ранее президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве, заявил, что против России развязана война, но стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
В России может появиться специальный авиационный отряд для уничтожения украинских военных объектов
Среди российских летчиков набирают добровольцев в новое подразделение бомбардировочной авиации специального назначения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал источник в российских ветеранских организациях.
Размеры подразделения, структура и его конкретные задачи в зоне СВО еще уточняются. Ожидается, что подразделение может быть сформировано в течение нескольких месяцев.
Белый дом заявил о «победе США» во Второй мировой войне
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о «победе США и союзнических сил» во Второй мировой войне
Оценивая исход Второй мировой войны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу в ней одержали «США и союзнические силы».
Жан-Пьер сказала, что отмечается годовщина завершения войны в Европе и «победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил, что в России «отдают должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств». Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы».
Украинские военные насмерть отравились пельменями
Украинские военные сообщили о гибели 40 бойцов ВСУ в результате отравления переданными волонтерами пельменями
Подразделениям вооруженных сил Украины запретили принимать гумпомощь от «непроверенных» волонтеров после того, как 40 бойцов умерли в результате употребления полученных пельменей, сообщают СМИ.
Соответствующие голосовые сообщения были обнаружены в групповом чате в телефоне убитого бойца 70-й аэромобильной бригады ВСУ. Из них следует, что пельмени от «волонтеров» получила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Не ясно, отравились ли украинские военные из-за плохого качества продуктов или же военнослужащих отравили намеренно, передает RT.
Напомним, в феврале сообщалось, что после массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области было запрещено принимать продукты и воду от местных жителей.
Консенсус по зерновой сделке не был достигнут перед решающими переговорами
Источник назвал предстоящие переговоры по зерновой сделке в Стамбуле решающими и указал на отсутствие консенсуса
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Переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле 10–11 мая, станут решающими в вопросе ее продления, пока какого-то консенсуса стороны не достигли, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил об отсутствии «продвижений». По его словам, «технические делегации» рассмотрели «различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне». Источник выразил надежду, что переговоры «приведут к консенсусу». По его словам, Россия демонстрирует «вполне конструктивную» позицию и ожидает «выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН».
Как полагает источник ТАСС, шансы на продление договоренностей есть, «учитывая активную дипломатию Анкары и возобновление функционирования зернового коридора благодаря инициативам Турции». Предстоит обсудить, в частности, вопросы безопасности функционирования зернового коридора.
Напомним, в пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Политолог раскрыл план Зеленского после спецоперации
Политолог Университета Колорадо Харрис раскрыл план Зеленского после спецоперации
Даже в случае временного перемирия президент Украины Владимир Зеленский не оставит идею о захвате Крыма, Донбасса и Запорожской области, написал в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
Эксперт выразил уверенность, что даже если Киев решится на перемирие, власти все равно почувствуют «внутреннее давление, требующее вернуть территории», передает РИА «Новости».
Политолог считает, что ситуация сложилась так, что у киевских властей все равно будет стимул для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для переговоров.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Экс-советник главы Пентагона сказал, как относиться к Москве
Полковник Макгрегор: США должны понимать интересы России и пытаться нормализовать отношения
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Американской администрации Джо Байдена необходимо наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, избегая открытого противостояния с Москвой, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди-младшим Макгрегор выразил мнение, что администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, и это может подтолкнуть к войне с Россией.
Американский военный считает, что США нужно вместе с союзниками вмешаться и провести переговоры без всяких условий. Также экс-советник главы Пентагона призвал выбросить из головы чушь о том, что «русские готовы совершать национальное самоубийство», передает РИА «Новости».
Полковник напомнил, Россия и США успешно совместно боролась с исламистами, а Москва помогала Вашингтону разведданными. Он также считает, что США должны относиться к России как к равному партнеру, и понимать интересы Москвы.
США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва неоднократно подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.
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