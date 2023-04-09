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Ливан опроверг причастность к ударам по Израилю
Премьер-министр Ливана: Результаты расследования указывают, что Ливан непричастен к ударам по Израилю
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Результаты предварительного расследования, проведенного военными в связи с запуском ракет по Израилю 6 апреля с территории Ливана, указывают, что ливанская сторона к этому непричастна, сообщил назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати.
По его словам, расследование военных указывает, что сторона, выпустившая ракеты по территории Израиля, не является ливанской, «это была реакция на израильскую агрессию на палестинских территориях и в секторе Газа», передает ТАСС.
Микати заявил, что отвергает любую военную эскалацию, исходящую из Ливана, и проведение операций, дестабилизирующих обстановку.
В четверг с ливанской территории по Израилю был нанесен ракетный удар. Системы противовоздушной обороны Израиля зафиксировали пуск 34 ракет.
Напомним, ранее Израиль нанес удары по сектору Газа, а палестинские радикальные группировки произвели ракетный залп в направлении израильских населенных пунктов.
Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.
По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.
Оскорбившего христиан и русских водителя арестовали в Петербурге
Суд в Петербурге арестовал оскорбившего прилюдно христиан и русских водителя
Суд в Петербурге заключил под стражу водителя, прилюдно оскорбившего христиан и русских, а также устроившего потасовку с полицейскими, сообщила ГСУСК по городу.
По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено уголовное дело об «оскорблении религиозных чувств верующих». Его тираду в адрес христиан сочли, как «враждебное отношение к группе лиц, объединенных принадлежностью к религии», передает РИА «Новости».
Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил хулигана под арест.
Напомним, оскорбивший христиан и русских водитель пытался скрыться, но его задержали в Ленобласти.
Конфликт попал на запись видеорегистратора, его распространили в соцсетях. В ролике водитель Hyundai Solaris подрезал стоящий на светофоре автомобиль, вышел к нему и заявил, что «христиане и русские» «живут за счет кавказцев», обозвав их.
Участник захвата храма УПЦ в Киевской области умер после нападения на священника
Напавший на священника УПЦ в Киевской области мэр Кагарлыка Иван Семцов умер во время захвата храма
Во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец в Киевской области один из нападавших, замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов, сорвал крест у священника, после чего умер, сообщили в союзе православных журналистов.
По данным союза, Семцов организовал захват храма со старостой села Липовец Василием Тысленко. Он вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего скончался, передает РИА «Новости».
Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались захватить их.
Захарова отметила примечательный факт в реакции Запада на убийство Татарского
Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
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За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у Запада куда большее сочувствие, там из нее пытаются лепить образ жертвы.
Также она отметила, что Запад предпочитает не замечать закрытия российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.
«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.
Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, в субботу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.
Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими
Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.
Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
В США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
Глава Курчатовского института заявил, что в США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава, из которого они сделаны, сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ковальчук отметил, что много лет американцы покупают двигатели РД-180, «разбирают, собирают, а металл сделать не могут», передает РИА «Новости».
Он отметил, что сложность с созданием сплавов для производства двигателей характерна и для авиастроительной отрасли, что ограничивает количество стран, которые могут делать двигатели для истребителей. Глава Курчатовского института привел в пример работу турбины в самолете, которая состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают «дичайшие механические нагрузки».
«Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих… тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему – потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», – рассказал он слушателям лекции. «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в политехническом университете Петра Великого.
Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин сообщал, что в ответ на американские санкции Россия прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.
Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.
Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.
Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.
Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.
Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.
Шарий показал особые предметы у гроба Татарского
Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фотографию гроба погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).
Шарий разместил фото в своем Telegram-канале, обратив внимание, что у гроба лежат награды ЧВК «Вагнер», именная кувалда и указ президента Владимира Путина.
Прощание с погибшим военкором проходит в субботу в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва, произошедшего на его творческом вечере в одном из кафе Санкт-Петербурга. Бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери
Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».
По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.
Италия захотела пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл»
FT: Италия намерена пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл» из-за «обеспокоенности» США
США неофициально попросили Италию подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю нефтеперерабатывающего завода Isab компании «Лукойл» на Сицилии, пишет The Financial Times.
Как указывает издание, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с продажей нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab на Сицилии «малоизвестному фонду на Кипре». Российская компания сумму сделки не называла, но The Financial Times пишет, что она оценивается в 1,5 млрд долларов, передает РБК.
Ожидалось, что сделка будет закрыта 31 марта, но итальянские власти тратят дополнительное время на рассмотрение всех ее деталей, особенно после того, как США неофициально обратились к Риму с просьбой подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю НПЗ, сказали источники издания.
Газета пишет, что высокопоставленный руководитель итальянской энергетической компании встревожен тем, что неизвестные инвесторы, управляющие компанией на Кипре, могут приобрести стратегический для Рима актив.
Между тем, в GOI Energy заявили, что состав инвесторов компании «исключительно греческий, израильский и кипрский».
Госдеп заявил, что Лукойл не подпадает под американские санкции, но необходимо тщательно изучать любые сделки с участием российских энергетических активов.
Напомним, компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидалось, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.
До этого несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.
Российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25
Минобороны: Российский летчик за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и одного Су-25
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Российский летчик Су-27 за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны.
Летчик по имени Алан (фамилию Минобороны не уточняет) рассказал, что это произошло во время стандартного патрулирования в районе переднего края.
Алан рассказал на видео, которое публикует военное ведомство в своем Telegram-канале, что сначала обнаружил две воздушные метки, по характеристикам он определил их два вертолета Ми-24. Летчик рассказал, что принял все необходимые меры: сближение, постановку на атаку и уничтожение.
А в другом районе он обнаружил еще три цели – штурмовики Су-25. Алан сказал, что во время атаки две цели «не дошли до района выполнения задания, развернулись, потому что условия создал такие, что плачевно для них бы закончилось».
«Одна цель все-таки решила попробовать атаковать, у нее тоже не получилось. В итоге 3:0 в мою пользу», – заключил летчик.
Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.
Песков высмеял «яростную критику» Макрона в адрес США
Песков: Заявление Макрона против размещения ядерных ракет в других странах по сути является критикой в адрес США
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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший против размещения ядерного оружия одной страны на территории других государств, по сути, раскритиковал американскую внешнюю политику, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», – с иронией сказал представитель Кремля.
Слова Пескова прозвучали в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Напомним, Макрон на пресс-конференции в ходе своего визита в Китай заявил о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории. По словам президента Франции, решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии «несопоставимо» с ее обязательствами в рамках международного права.
В ответ на слова французского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала карту баз США.
Даня Милохин пожалел о потерянном «коннекте» с Россией
Блогер Даня Милохин заявил, что «зря потерял коннект» с Россией, и признался, что у него нет денег
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Покинувший страну блогер Даня Милохин выразил сожаления по поводу разрыва связей с Россией и пожаловался, что остался совсем без денег.
Милохин в интервью блогеру Эльдару Джарахову признался, что «зря потерял коннект с Россией».
«Мне говорил Ярик (продюсер Ярослав Андреев – прим. ВЗГЛЯД), типа, «брат, не теряй коннект с Россией, потому что в России все, ты начал с России». А я вот забил фиг, не стал его слушать, бросил Первый канал (…) и пел там всякие песни…» – рассказал блогер, добавив, что «теперь люди боятся» с ним работать.
Тиктокер рассказал, что не сумел сохранить состояние, заработанное в России, и даже не купил собственную недвижимость. Он признался, что про финансовую грамотность стал задумываться только когда у него закончились деньги.
При этом Милохин выразил надежду, что в России он до сих пор «звезда».
В октябре Милохин покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России. В конце февраля он жаловался, что живет в США за чужой счет и ничего не зарабатывает.
Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».
Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».
По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.
Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.