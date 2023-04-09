Ливан опроверг причастность к ударам по Израилю

Премьер-министр Ливана: Результаты расследования указывают, что Ливан непричастен к ударам по Израилю

Результаты предварительного расследования, проведенного военными в связи с запуском ракет по Израилю 6 апреля с территории Ливана, указывают, что ливанская сторона к этому непричастна, сообщил назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

По его словам, расследование военных указывает, что сторона, выпустившая ракеты по территории Израиля, не является ливанской, «это была реакция на израильскую агрессию на палестинских территориях и в секторе Газа», передает ТАСС.

Микати заявил, что отвергает любую военную эскалацию, исходящую из Ливана, и проведение операций, дестабилизирующих обстановку.

В четверг с ливанской территории по Израилю был нанесен ракетный удар. Системы противовоздушной обороны Израиля зафиксировали пуск 34 ракет.

Напомним, ранее Израиль нанес удары по сектору Газа, а палестинские радикальные группировки произвели ракетный залп в направлении израильских населенных пунктов.