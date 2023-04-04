Иностранные эксперты: Антироссийская риторика снижает популярность европейских политиков

Иностранные эксперты: Антироссийская риторика только снижает популярность европейских политиков

Антироссийская риторика снижает популярность политиков в Европе, к такому выводу пришли зарубежные эксперты, проанализировав итоги выборных кампаний в Болгарии, Финляндии и Черногории, прошедших в минувшее воскресенье.

Так, на выборах в однопалатный парламент (Эдускунта) Финляндии победу одержала оппозиционная коалиционная партия «Истинные финны». Правящая социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин заняла лишь третью строчку. В выборах приняли участие 71,9% зарегистрированных избирателей.

По словам правозащитника, эксперта НОМ в Финляндии Йохана Бекмана, итоги голосования продемонстрировали «колоссальное поражение партии Санны Марин» и стали «ощутимым ударом для антироссийских экстремистов». «В период избирательной кампании антироссийская риторика звучала из уст политиков и в СМИ постоянно. Сама Санна Марин выступала на площадях с призывами о том, что Украина должна победить», – приводится слова Бекмана на сайте «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Эксперт отметил также, что избирательная система Финляндии значительно уступает российской. «Никаких общественных наблюдателей у нас нет. Процедура обжалования итогов голосования практически не прописана. Электронное голосование не предусмотрено. Говорить об открытости и чистоте избирательного процесса не приходится», – подчеркнул он.

Бекман посетовал на то, что общество в стране не включено в процессы управления и выбора. Так, по теме вступления страны в НАТО не проводилось никакого референдума. «За нас этот вопрос решили политики Запада», – сказал он.

В Болгарии на досрочных выборах депутатов в Народное собрание, которые проходят в пятый раз за последние два года, лидирует коалиция во главе с партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» экс-премьера Бойко Борисова. На втором месте идет блок партий «Продолжаем перемены» бывшего премьера Кирилла Петкова и объединения «Демократическая Болгария».

Публицист, эксперт НОМ в Болгарии Александр Симов отметил, что во время предвыборных кампаний казалось, что у некоторых политиков нет никаких программных установок, только антироссийская истерия.

«Антироссийская риторика в ходе проведения выборов звучала постоянно. Говорилось, что Болгарии нужно оторваться от русского влияния, закрыть российское посольство, выгнать дипломатов. Некоторые политики, пропагандирующие подобные идеи, думали, что этой риторикой они будут признаны верными последователями американской политики», – считает эксперт.

Симонов заметил, что болгарский народ настроен на хорошие отношения с Россией, но болгарская элита этого не замечает и противится, отстаивая позицию США.

На президентских выборах в Черногории во втором туре победу одержал молодой кандидат Яков Милатович. Он сменит на посту главы государства, правившего страной с 1991 года, Мило Джукановича. По предварительным данным, Милатович получил 60% голосов против 40%, отданных за Джукановича.

Как пояснил директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук, эксперт НОМ Александр Кобринский, Джуканович был англосаксонским ставленником, который завел страну в НАТО. «Его риторика была слащава, а действия по улучшению благосостояния людей отсутствовали. И когда меда в ушах стала больше, чем денег в карманах, он проиграл выборы, утратив доверие избирателей», – сказал эксперт.

Впрочем, как напомнил Кобринский, президент Черногории выполняет представительские функции, реальной властью обладают премьер-министр и возглавляемый им кабинет. «Если Милатович получит устойчивое большинство в парламенте, это развяжет руки его партии и позволит оказывать существенное влияние на политику страны», – сказал Кобринский.

По словам публициста Вениамина Стриги, победитель выборов Яков Милатович – умеренный западный либерал, выступающий за евроинтеграцию страны. «У ЕС в Черногории есть главные интересы: не допустить союзнических отношений с Россией. И чтобы там не было выхода к морю у русофильской Сербии. Сербию тоже отрывают от России всеми силами. Собственно, сам проект «Черногория» из бывшего княжества южных сербов – классический проект разделения этноса для ослабления», – отметил аналитик.

Новый президент не сторонник подогревать вражду с Россией, но эту работу выполнят и без него другие структуры, считает Стрига. «Главное – он поддержит размежевание с Сербией и отход Черногории от традиционного русофильства. Все политические структуры бывшего президента плотно курируются американскими и британскими спецслужбами, а задача их – постепенно размыть традиционное черногорское русофильство. Количество фейков о политике России в СМИ Черногории зашкаливает», – поделился мнением эксперт.