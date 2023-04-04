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Иностранные эксперты: Антироссийская риторика снижает популярность европейских политиков
Иностранные эксперты: Антироссийская риторика только снижает популярность европейских политиков
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Антироссийская риторика снижает популярность политиков в Европе, к такому выводу пришли зарубежные эксперты, проанализировав итоги выборных кампаний в Болгарии, Финляндии и Черногории, прошедших в минувшее воскресенье.
Так, на выборах в однопалатный парламент (Эдускунта) Финляндии победу одержала оппозиционная коалиционная партия «Истинные финны». Правящая социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин заняла лишь третью строчку. В выборах приняли участие 71,9% зарегистрированных избирателей.
По словам правозащитника, эксперта НОМ в Финляндии Йохана Бекмана, итоги голосования продемонстрировали «колоссальное поражение партии Санны Марин» и стали «ощутимым ударом для антироссийских экстремистов». «В период избирательной кампании антироссийская риторика звучала из уст политиков и в СМИ постоянно. Сама Санна Марин выступала на площадях с призывами о том, что Украина должна победить», – приводится слова Бекмана на сайте «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).
Эксперт отметил также, что избирательная система Финляндии значительно уступает российской. «Никаких общественных наблюдателей у нас нет. Процедура обжалования итогов голосования практически не прописана. Электронное голосование не предусмотрено. Говорить об открытости и чистоте избирательного процесса не приходится», – подчеркнул он.
Бекман посетовал на то, что общество в стране не включено в процессы управления и выбора. Так, по теме вступления страны в НАТО не проводилось никакого референдума. «За нас этот вопрос решили политики Запада», – сказал он.
В Болгарии на досрочных выборах депутатов в Народное собрание, которые проходят в пятый раз за последние два года, лидирует коалиция во главе с партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» экс-премьера Бойко Борисова. На втором месте идет блок партий «Продолжаем перемены» бывшего премьера Кирилла Петкова и объединения «Демократическая Болгария».
Публицист, эксперт НОМ в Болгарии Александр Симов отметил, что во время предвыборных кампаний казалось, что у некоторых политиков нет никаких программных установок, только антироссийская истерия.
«Антироссийская риторика в ходе проведения выборов звучала постоянно. Говорилось, что Болгарии нужно оторваться от русского влияния, закрыть российское посольство, выгнать дипломатов. Некоторые политики, пропагандирующие подобные идеи, думали, что этой риторикой они будут признаны верными последователями американской политики», – считает эксперт.
Симонов заметил, что болгарский народ настроен на хорошие отношения с Россией, но болгарская элита этого не замечает и противится, отстаивая позицию США.
На президентских выборах в Черногории во втором туре победу одержал молодой кандидат Яков Милатович. Он сменит на посту главы государства, правившего страной с 1991 года, Мило Джукановича. По предварительным данным, Милатович получил 60% голосов против 40%, отданных за Джукановича.
Как пояснил директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук, эксперт НОМ Александр Кобринский, Джуканович был англосаксонским ставленником, который завел страну в НАТО. «Его риторика была слащава, а действия по улучшению благосостояния людей отсутствовали. И когда меда в ушах стала больше, чем денег в карманах, он проиграл выборы, утратив доверие избирателей», – сказал эксперт.
Впрочем, как напомнил Кобринский, президент Черногории выполняет представительские функции, реальной властью обладают премьер-министр и возглавляемый им кабинет. «Если Милатович получит устойчивое большинство в парламенте, это развяжет руки его партии и позволит оказывать существенное влияние на политику страны», – сказал Кобринский.
По словам публициста Вениамина Стриги, победитель выборов Яков Милатович – умеренный западный либерал, выступающий за евроинтеграцию страны. «У ЕС в Черногории есть главные интересы: не допустить союзнических отношений с Россией. И чтобы там не было выхода к морю у русофильской Сербии. Сербию тоже отрывают от России всеми силами. Собственно, сам проект «Черногория» из бывшего княжества южных сербов – классический проект разделения этноса для ослабления», – отметил аналитик.
Новый президент не сторонник подогревать вражду с Россией, но эту работу выполнят и без него другие структуры, считает Стрига. «Главное – он поддержит размежевание с Сербией и отход Черногории от традиционного русофильства. Все политические структуры бывшего президента плотно курируются американскими и британскими спецслужбами, а задача их – постепенно размыть традиционное черногорское русофильство. Количество фейков о политике России в СМИ Черногории зашкаливает», – поделился мнением эксперт.
В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины
Столтенберг: Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит
Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО.
Он подчеркнул, что для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.
Также генсек рассказал, что Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс 4 апреля, хотя вступление Стокгольма может потребовать недель или месяцев.
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
В НАТО назвали стоимость переданных Украине вооружений
Столтенберг: Страны НАТО передали Украине вооружений на 65 млрд евро
Страны Североатлантического альянса передали Украине вооружений на сумму 65 млрд евро, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг приветствовал, что Украина начала получать «современные» танки и другие бронетранспортеры. Он сообщил, что в НАТО сейчас готовят программу многолетних военных поставок для вооруженных сил Украины с переходом от советских вооружений на западные, передает ТАСС.
Между тем ранее экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос заявлял, что даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество.
Лавров подчеркнул готовность России действовать жестко в отношениях с ЕС
Лавров назвал причины рассматривать ЕС как недружественное для России объединение
Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью «Аргументам и фактам» Лавров указал, что руководство Евросоюза и входящих в ЕС стран не скрывают, что хотят нанести России «стратегическое поражение». Они «накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами», направляют на Украину инструкторов и наемников.
Москва, по его словам, сделала необходимые выводы и готова действовать «жестко», если потребуется, будет руководствоваться принципом взаимности. Если ЕС в будущем выразит готовность к взаимоуважительному диалогу, Москва рассмотрит предложение Европы, исходя из собственных национальных интересов, указанных в новой Концепции внешней политики. Также Лавров отметил, что изменения в географии его зарубежных визитов объясняется «российскими приоритетами на международной арене», передает ТАСС.
Москва готова вести диалог с Западом для «оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков», но западные страны «заняты поиском новых способов сдерживания России», сказал он. Министр подчеркнул, что Россия делала «прагматичные, неполитизированные предложения», касающиеся актуальных вопросов, но на Западе Москву «или игнорировали, или реакция была отрицательная». Результатом таких действий Запада стал украинский кризис, заявил Лавров.
Он сказал, что «ставка» Запада «на дальнейшую эскалацию конфликта» с Россией опасна, Москва «всеми доступными методами предупреждает» об этом.
Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
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Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам
Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители
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США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС.
Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении.
Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты.
Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой.
Губернатор Мурманской области заявил о начале новой эпохи индустриализации региона
Губернатор Чибис назвал главные инвестиционные проекты, реализуемые в Мурманской области
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В Мурманской области впервые со времен СССР реализуются мощные инвестиционные проекты. Сейчас завершается строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», сказал газете ВЗГЛЯД губернатор региона Андрей Чибис по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«В Мурманской области наступает новая эпоха индустриализации. Президент уделяет особое внимание региону и Арктике в целом. Поэтому нам удается реализовывать мощные инвестиционные проекты, которые будут кормить и область, и страну еще много лет», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Наша подгруппа Госсовета работает над темой логистики и экспорта. Это приоритетное направление для Мурманска с точки зрения развития Северного морского пути. Сейчас мы завершаем строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», что повысит грузооборот. Кроме того, реализуется проект Мурманского транспортного узла. Рабочее движение по нему мы планируем запустить до конца года», – сообщил губернатор.
Он также упомянул, что в январе был запущен проект по освоению Колмозерского месторождения лития – важнейшего сырья для российской экономики.
Отдельно Чибис отметил строительство плавучих заводов по сжижению газа. «Первый плавучий высокотехнологичный завод планируется уже этим летом отправить на Ямал. Это рывок, состоявшийся благодаря уникальным налоговым льготам, которые действуют у нас в регионе», – добавил он. В целом же, по словам Чибиса, объем инвестиций в проекты в Мурманской области составляет более 1 трлн 200 млн рублей.
В понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
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Эксперт: «План Маршалла» загнал Европу в экономическую зависимость от США
Политолог Григорьев: У Европы не осталось шансов на восстановление суверенной экономической политики
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В середине ХХ века Вашингтон нагло вмешался во внутренние процессы европейского континента. Государства Старого Света после Второй мировой оказались в зависимости от США, от которой они не могут оправиться по сей день. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Максим Григорьев. Напомним, 3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил так называемый «план Маршалла».
«План Маршалла», то есть программа по восстановлению Европы, лишь на бумаге являлся гуманитарной инициативой. Фактически его главной целью стало установление политического и экономического контроля над Европой. США вмешивались в суверенную политику таких стран, как Франция и Германия», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты, глава Международного общественного трибунала по Украине.
«Демократические процессы государств Старого Света были нарушены. Европейское руководство осознавало последствия подобного сближения с Вашингтоном, однако американский диктат практически вынудил их подписать все необходимые документы и выполнить ряд требований», – считает политолог.
«Более того, США намеренно навязали Европе использование доллара при внешних торговых операциях. Американский бизнес получил колоссальные преференции, оставив без средств тысячи европейских предпринимателей. Таким образом, благополучие многих европейских стран было разменяно на корыстное самоутверждение Штатов», – отмечает эксперт.
«Именно через Европу США начали процесс долларизации всемирной экономики. В настоящий момент по всей планете ведется борьба с валютной гегемонией Вашингтона. Китай и Россия, вне всяких сомнений, вносят в этот процесс важный вклад, однако недовольных текущим положением дел гораздо больше», – подчеркивает Григорьев.
«Страны Латинской Америки и Азии прекрасно осознают опасность нахождения в долларовой зоне. Достаточно наглядной стала блокировка заграничных российских активов. Это недвусмысленный сигнал – ни одна страна отныне не может чувствовать себя в безопасности», – акцентирует политолог.
Сегодня страны ЕС не способны на реализацию суверенных экономических реформ. «Для этого необходимо появление качественно новых руководителей, однако вероятность их прихода в правительство крайне мала», – прогнозирует Григорьев.
Напомним, 3 апреля 1948 года американский президент Гарри Трумэн подписал закон «Об экономическом сотрудничестве». Данное событие вошло в историю как начало реализации «плана Маршалла». Эта инициатива стала началом открытой демонстрации Вашингтона претензий на мировое лидерство.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявил, что Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ
Импортеров Евросоюза ожидают большие трудности в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного газа, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, низкие процентные ставки были возможны при сланцевом буме. Однако в случае, если Штаты запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, новомодные импортеры ЕС будут вынуждены принимать жесткие решения, худшее для Брюсселя еще впереди, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м).
Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США.
Политолог объяснил желание США сорвать саммит Россия – Африка
Политолог Лукьянов: США попытаются добиться влияния в Африке
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Африканские страны начинают приобретать свою политическую субъектность. И крупнейшие международные игроки могут вступить в борьбу за влияние на континенте, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются добиться международной изоляции России, в том числе сорвать саммит Россия – Африка.
«У США вряд ли получится сорвать саммит Россия – Африка, но сократить присутствие африканских стран они вполне могут. Вашингтон имеет достаточно инструментов воздействия на эти государства. Это и официальные каналы по линии оказываемой помощи, и неофициальные – у большинства представителей африканской элиты дети учатся в европейских и американских вузах», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Конечно, это не означает, что абсолютно вся Африка пойдет навстречу США. Но Вашингтону это и не нужно, достаточно показать, что Россия не пользуется полной поддержкой в регионе. Штатам надо продемонстрировать, что Москва якобы опирается на незначительное число государств. Именно в этом направлении американцы и будут работать», – считает политолог.
«Сейчас Африка становится заметным игроком международных отношений. Раньше континент воспринимали исключительно как поставщика сырья и ресурсов. Сегодня государства постепенно осознают себя, формируется некая политическая идентичность региона. Кроме того, благодаря голосованиям в Генассамблее ООН все поняли, что 54 страны континента серьезно влияют на общую картину принятия решений. Именно поэтому идет борьба за то, чтобы склонить государства в свою сторону», – полагает собеседник.
«Основные субъекты этого противостояния – это Россия, Китай, который уже давно работает в регионе, а также США и Европа. У последних сегодня одна из первоочередных задач – преодолеть неприязненное отношение к себе в африканских странах. В Америке и на Европейском континенте многие с тревогой воспринимают то, что африканские государства не стремятся осудить действия России. В США даже СМИ пишут «мы проигрываем Африку». Поэтому Вашингтон будет прилагать массу усилий, чтобы переиграть Москву в этом регионе», – заключил Лукьянов
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США и их «вассалы» пытаются добиться международной изоляции РФ, в том числе торпедировать саммит Россия – Африка. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
При этом он отметил, что число государств, готовых «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», снижается. Лавров отметил, что, несмотря на козни со стороны Запада, России есть что предложить африканским странам. В частности, речь идет о сотрудничестве в гуманитарной сфере и в плане обеспечения национальной безопасности.
Министр подчеркнул, что в отличие от США, РФ не пытается учить другие государства, как им жить. Москва не применяет двойные стандарты и учитывает интересы партнеров. По его мнению, такой «созидательный» подход «импонирует всем нормальным странам».
Напомним, Россия заявила, что рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что РФ одержала верх над США в отношениях со странами континента.
Ранее в Москве прошла научная конференция: «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира». Мероприятие организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН и журнал «Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО).
Сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что, конкурируя с США и Францией в Африке, России важно помнить о приоритетных задачах и сохранить свое главное преимущество – это моральное превосходство над Парижем и Вашингтоном в вопросах борьбы с неоколониализмом. А африканист Анна Семенова заявила газете ВЗГЛЯД, что Запад будет делать все, чтобы не допустить становления Африки в качестве одного из центров многополярного мира.
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Губернатор: Новосибирской области удалось расширить рынки сбыта вопреки санкциям
Губернатор Травников рассказал о развитии экономики региона в условиях санкционного давления Запада
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Несмотря на все сложности с логистикой из-за санкций, предприятиям региона удается расширять рынки сбыта продукции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«Экономика Новосибирской области очень диверсифицирована. У нас расположены все предприятия обрабатывающей промышленности – от микроэлектроники до металлургии», – отметил губернатор региона Андрей Травников.
Он рассказал, что импортозамещение подтолкнуло развитие фармацевтики и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, новые задачи от Минобороны России дали мощный толчок для большого объема заказов оборонно-промышленного комплекса, добавил собеседник.
Травников отдельно обратил внимание на такой сектор промышленности, как малые инновационные предприятия. «Они включились в решение задач импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Например, одно из наших новых предприятий производит промышленные томографы», – рассказал он.
Губернатор Новосибирской области также принял участие в работе круглого стола «Наука для промышленности» и поделился темами, которые обсуждались в ходе мероприятия. «Речь шла о научных исследованиях. Мы пришли к интересному выводу: промышленности не хватает тех гибких инструментов финансирования, которые сегодня есть в науке. Под эгидой Минобрнауки РФ и Российского научного фонда есть достаточно удобные инструменты гибкого единого финансирования научных исследований», – указал Травников.
«Этого не хватает в программах Минпромторга РФ. По крайней мере, такие запросы исходят от руководителей крупных компаний, в структуре которых есть собственные RnD-подразделения (научно-исследовательские подразделения – прим. ВЗГЛЯД) или существует практика взаимодействия с научными образовательными организациями. Поэтому одно из предложений, которые мы сегодня будем выдвигать, – это донастроить программы софинансирования НИОКР по линии Минпромторга», – добавил он.
Также, по словам главы Новосибирской области, проблема сбыта продукции очень актуальна для руководителей промышленных предприятий и коммерческих компаний. «Решение у нее одно – производство конкурентноспособной продукции, которая была бы востребована не только в России, но и за ее пределами», – считает собеседник.
«Новосибирской области удается решать эту задачу», – считает Травников. В качестве примера он привел данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса. «В прошлом году Новосибирская область – №1 по объему экспорта АПК в Сибирском федеральном округе», – отметил собеседник. – «Практически в каждой сфере, в каждой отрасли есть изделия, продукция, которые предприятия очень активно экспортируют за пределы нашей страны даже в условиях санкционного давления».
Однако, по мнению Травникова, сейчас увеличению экспорта мешает резко возросшая нагрузка на транспортную инфраструктуру в Сибири из-за переориентации торговых потоков. «Те самые пресловутые проблемы «Восточного полигона» РЖД, Транссиба и БАМа, которые влияют не только на вывоз традиционных товаров, как каменный уголь, но и зерна, стройматериалов», – перечислил Травников.
Напомним, в понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки промышленности РФ в условиях санкций.
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Названа дата вступления Финляндии в НАТО
Столтенберг: Финляндия официально станет членом НАТО 4 апреля
Финляндия во вторник, 4 апреля, официально станет 31-м членом НАТО, это произойдет на заседании глав внешнеполитических ведомств стран альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг назвал начавшуюся неделю «исторической». Во вторник, сообщил он, Финляндия станет 31-м членом НАТО, что, по мнению генсека, сделает страну «безопаснее», а альянс – сильнее, передает ТАСС.
Эту информацию подтвердила канцелярия президента Финляндии. Ожидается, что президент Саули Ниинисте отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления в альянс, которая пройдет в штаб-квартире НАТО.
Ранее Столтенберг сообщал, что Финляндия в ближайшие дни станет полноценным членом НАТО.
Столтенберг призвал НАТО выделять Украине на вооружение 500 млн евро в год
Bloomberg узнало о призыве Столтенберга к странам НАТО выделять Украине на вооружение 500 млн евро в год
Генсек НАТО Йенс Столтенберг добивается того, чтобы страны НАТО совместно выделяли Украине на вооружение 500 млн евро в год, сообщают источники.
Речь как о военной помощи Киеву в краткосрочной перспективе, так и о длительной поддержке, модернизации украинских вооружений до стандартов НАТО. Обсуждается «нелетальная помощь», но переход на стандарты НАТО может по умолчанию подразумевать, что альянс получит больше возможностей и для оказания «летальной поддержки» через передачу современных вооружений. Предложение Столтенберга сейчас находится на стадии обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, по его словам, страны Североатлантического альянса предоставили Украине вооружений на сумму 65 млрд евро. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО».
В Европе арестовали 22 человека за незаконный оборот оружия
Европол: В странах Европы арестовали 22 человека по подозрению в незаконном обороте оружия
В странах Европы в ходе операции правоохранительных органов арестовали свыше двух десятков человек по подозрению в причастности к незаконной торговле оружием, сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).
Европол отмечает, что в ходе рейда внимание уделялось переделанному сигнальному и охолощенному оружию, создающему только световые, дымовые или звуковые эффекты. Приобретение обычного оружия незаконным путем становится все сложнее и дороже, а потому частные лица и организованные преступные группировки стали обращаться к образцам, которые с легкостью модифицируются для стрельбы настоящими патронами, передает ТАСС заявление организации.
Операцию, как отмечается, возглавляли Румыния и Болгария. В ней принимали участие 31 государство.
По результатам прошли обыски 143 объектов, арестованы 22 человека, изъяты 129 единиц огнестрельного оружия и почти 1,5 тыс. единиц переделанного и готовящегося к модификации оружия. Также конфисковали почти 25 тыс. патронов, шесть ручных гранат, 276 кг динамита, 299 детонаторов и более 21 кг пороха.
Европол сообщает, что большая часть изъятого оружия – произведенные в Турции модели. До изменений в национальное законодательство оно было ввезено в ЕС и легально продавалось в Болгарии и других странах.
Добавим также, неоднократно сообщалось, что оружие, поставляемое Украине европейскими государствами, попадает на черные рынки.
Блинкен назвал выделенную ЕС Украине сумму за время конфликта
Госсекретарь США Блинкен заявил, что ЕС за время конфликта выделил Киеву 13 млрд долларов
Страны Евросоюза выделили за время конфликта 13 млрд долларов на военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Борреллем.
По словам Блинкена, Штаты в сотрудничестве с ЕС продолжают выделять денежные средства Киеву, чтобы убедиться в способности Украины защищать себя, передает ТАСС.
Кроме того, госсекретарь США напомнил о выделенных Украине десятках миллиардов гуманитарной помощи и помощи украинским беженцам.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Запад меняет условия финансирования Украины, несмотря на заверения о готовности выделить Киеву новые миллиарды долларов.
В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации
Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации
Вступление Финляндии в Североатлантический альянс является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Расширение НАТО – посягательство на нашу безопасность и национальные интересы», – приводмт его слова РИА «Новости». В Москве воспринимают это именно так, и неоднократно об этом говорили, подчеркнул Песков.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия во вторник, 4 апреля, официально станет 31-м членом НАТО.
Политолог: НАТО лишило Европу суверенитета
Политолог Рудаков: Вступление стран Европы в НАТО обернулось для них потерей суверенитета
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Сегодня НАТО открыто противостоит России, причем вопреки интересам стран Европы. Для стран ЕС нахождение в альянсе обернулось полной потерей суверенитета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Рудаков, комментируя 74-ю годовщину создания НАТО.
«Все действия НАТО после холодной войны говорят о том, что альянс ставил своей задачей максимальное сдерживание и военно-политическое подавление России, а также раздробление большого Русского мира», – сказал политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.
«Результатом реализации этой задач стало включение в НАТО восточноевропейских государств и стран Прибалтики, что стало нарушением договоренностей между США и СССР по воссоединению НАТО без дальнейшего продвижения альянса на восток. Однако НАТО решило расширить свои границы на территорию Молдавии, Грузии и Украины. Причем в отношении последней вопрос ставился достаточно остро – вплоть до размещения военных баз в Крыму», – отметил он.
«Вместе с тем самым важным свидетельством антироссийской деятельности НАТО являются официальные документы альянса. В 2019 году в военной стратегии НАТО Россия была обозначена как главный противник, а в 2022 году наша страна названа самой большой угрозой для стран – членов организации», – добавил собеседник.
«Таким образом можно констатировать: НАТО абсолютно не скрывает, что рассматривает Россию в качестве врага», – акцентировал Рудаков.
«И на Украине против нас воюет Североатлантический альянс. Именно НАТО осуществляет планирование военных операций, разведку, целеуказание и обеспечивает связь. Кроме того, страны, входящие в альянс, поставляют ВСУ самое разное вооружение», – отметил он.
«Для стран Европейского континента вхождение в НАТО обернулось утратой суверенитета. Если в 1960–1970-х годах прошлого века на континенте были возможны открытые выступления противников НАТО, а политические силы шли на выборы с программой, предполагающей разрыв отношений с альянсом, то сегодня все радикально изменилось», – уверен политолог.
«Все, кто выступают против НАТО, подвергаются политическому и информационному прессингу, против них начинает работать так называемая международная правоохранительная система. В итоге европейцы утратили возможности принимать суверенные политические и экономические решения», – добавил он.
«Более того, США подорвали экономику своих европейских союзников, ввергли их в зависимое положение. В условиях санкционной войны Запада против России американцы делают все, чтобы развалить промышленность Европы, переманить к себе лучшие кадры и окончательно подчинить европейцев. Только отказ от вассального подчинения Штатам даст Старому Свету возможность суверенного развития», – заключил Рудаков.
Напомним, 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор, на основе которого появился военный-политический блок НАТО. Сами американцы называют его крупнейшим подобным альянсом в истории. Сегодня в НАТО входит 31 государство. В частности, в 74-ю годовщину образования организации ее членом официально станет Финляндия.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 1949 году вступление европейских стран в НАТО выглядело логично. Разрушенная после Второй мировой войны Западная Европа считала себя крайне уязвимой перед Советским Союзом, а также перед потенциальным восстановлением немецкой мощи (и вместе с ней реваншизма).
Капитан 3-го ранга запаса Максим Климов в материале для газеты ВЗГЛЯД разбирался, о чем думали финны, когда шли в НАТО.
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