Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков»

Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»

Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ.

Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польши была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать».

Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине».

Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости».

Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.