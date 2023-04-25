Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» поддержала спецоперацию на Украине

Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» Васильева поддержала проведение СВО на Украине

Безусловно, спецоперация на Украине необходима, стоит только изучить факты зверств украинских фашистов и то, что национальным героем там называют Степана Бандеру, заявила в разговоре с Вячеславом Манучаровым глава созданного осужденным Алексеем Навальным (признан в России иноагентом) «Альянса врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева.

Из опубликованного на Youtube-канале видео следует, что врач, безусловно, поддерживает проведение спецоперации на Украине, так как изучила множество исторических фактов и архивов, датированных 1939 годом, где описаны зверства пособников украинских фашистов.

«Меня поражает, когда героями становятся такие люди, как Степан Бандера, когда идет война с памятниками и превозношение пособников фашистов. Я даже не думала, что такие жестокости можно совершать, какие творили бандеровцы. Как можно их сейчас превозносить?» – отметила Васильева.

Она также выразила мнение, что еще в 1939 году Германия решила использовать Украину против Польши, зная об украинском националистическом движении. По ее мнению, то же самое происходит и с современной Украиной.

«Нынешнюю украинскую власть просто используют. Им говорят – мы сейчас вам дадим оружие, а позже вы станете великими. Но это не так, а превозношение пособников фашистов – огромная ошибка, этим они не смогут завоевать уважение или статус», – подчеркнула врач.

Касательно перспектив в России «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией), Васильева заметила, что сама деятельность фонда основана на преподношении того, что скажут «сверху».

«Ими кто-то управляет, они не сами это делают, они получают за это зарплату. Соответственно, если такие люди приходят к власти, как происходит сейчас на Украине, ими тоже кто-то внешне управляет, выдает зарплату, оружие», – заметила она.

В заключение врач добавила, что в России никто бы не хотел такого «ужасного существования, как на Украине – в качестве марионеток».

Ранее польские СМИ заявляли, что поколениям украинцев необходима денацификация.