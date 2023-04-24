Песков заявил о заинтересованности России в возвращении уехавших граждан

Песков: Россия заинтересована в возвращении уехавших граждан

Россия заинтересована в возвращении тех граждан, которые не нарушали закон и не встали на путь врага, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что он не склонен преувеличивать количество уехавших граждан, поскольку есть те, кто называет какие-то несусветные цифры, но это не так. По его словам, если речь идет о тех, кто не нарушал закон и не встал на путь врага, то Россия должна быть заинтересована в том, чтобы они вернулись на Родину, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что Россия может дать им больше возможностей, чем другие страны.

Ранее Песков назвал индивидуальный подход к тем, кто решил вернуться в Россию из-за рубежа, логичным.