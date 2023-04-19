На поставленной ВСУ технике НАТО появились новые опознавательные знаки

Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»

Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС

Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.

«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.

«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.

«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.

«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.

«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.

Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.

Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.

CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.

Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.

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