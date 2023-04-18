Блинкен рассказал о состоянии арестованного за шпионаж Гершковича

CNN: Дружба с Путиным привела к дипломатическому прорыву Си Цзиньпина в мире

Столицу Китая за последний месяц посетила целая череда мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу бразильского государства Лула да Силву. Лидер КНР Си Цзиньпин перешел к «внешнеполитическому наступлению», особенную роль в котором играют его тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.

За минувший месяц председатель КНР Си Цзиньпин принял у себя лидеров Испании, Сингапура, Малайзии, Франции и Евросоюза. Многие страны начинают «поглядывать в сторону Пекина» на фоне замедления мировой экономики и конфликта на Украине, пишет сайт американского телеканала CNN.

Так, в пятницу список зарубежных официальных лиц, посетивших Поднебесную, пополнил президент Бразилии Лула да Силва, который, по версии американского телеканала, среди прочего хотел бы «добиться подвижек по вопросу российской спецоперации», передает RT содержание публикации.

CNN напоминает, что Китай не выступил с осуждением российской спецоперации. Несмотря на это, иностранные лидеры приезжают к Си Цзиньпину. Для китайского лидера, говорится в статье, это стало возможностью представить свое видение нового порядка, свободного от американских правил, а также рассказать о том, как Китай воспринимает угрозы.

Телеканал отмечает, что дипломатическая деятельность китайского руководства была сокращена в последние три года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также «упорного соперничества с США». Теперь, по мнению автора публикации, Си «ощущает острую необходимость перейти к действиям».

Доцент факультета международных отношений Наньянского технологического университета Сингапура Ли Минцзян считает, что китайское руководство переходит к строительству стратегических планов. Одна из целей – ослабление альянсов Америки, потому Китай предпринимает активные усилия по стабилизации и укреплению отношений с европейскими странами, а также по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами, объяснил эксперт.

Си Цзиньпин использовал возвращение мировых лидеров в Пекин, вопреки их озабоченности сближением России и Китая, чтобы «аккуратно вставить в свои беседы с ними завуалированные выпады в адрес Вашингтона – и намекнуть на свои собственные взгляды на то, как можно было бы переформатировать миропорядок, пишет CNN.

По мнению американского телеканала, Пекин обеспокоился «сплочением» США и Европы на фоне российской спецоперации на Украине, и теперь своим ключевым направлением сделал «акцентирование экономических связей с европейцами» и «эксплуатирование разногласий между странами по обе стороны Атлантики».

Конфликт на Украине стал одной из ведущих тем визитов иностранных лидеров в Китай. Отдельные лидеры государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, видят в Си Цзиньпине потенциального союзника, «который, будучи близким другом Владимира Путина, может подтолкнуть того к заключению мира».

Хотя в ходе визита Макрона Китай и Франция пришли к согласию по нескольким моментам, касающимся конфликта – в том числе они заявили о недопустимости ударов по АЭС и необходимости защитить детей и женщин, – французскому лидеру в конечном счете так и не удалось убедить Си зафиксировать на бумаге что-либо, что он до этого еще не заявлял, признает CNN.

«Россия – единственная крупная держава, которая имеет во многом одинаковые с Китаем взгляды на то, как должны выглядеть мир и система международных отношений и как следовало бы решать различные политические вопросы. Россия для Китая незаменима», – уверен Ли Минцзян.

В свою очередь доцент Национального университета Сингапура Чун Цзя Ян заявил, что представления западных лидеров о возможности Си влиять на Путина дали китайскому лидеру «рычаг влияния, который позволит ему привлекать много внимания и, возможно, даже получать поддержку, которой ему без этого заручиться не удалось бы».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, а в современной обстановке высокая частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы.