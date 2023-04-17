В США отклонили приглашение Москвы послу Трейси посетить заседание Госдумы по биолабораториям

Посольство США в России отклонило приглашение Москвы послу Трейси посетить заседание Госдумы по биолабораториям

Посольство США в Москве отклонило приглашение послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы 18 апреля для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщили в диппредставительстве США в Москве.

В понедельник посол Соединенных Штатов Линн Трейси была приглашена на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.

По информации пресс-службы комиссии, на заседании депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории России, передает РИА «Новости».

Известно, что заседание состоится 18 апреля.

Ранее в Кремле пообещали привлекать внимание мира к незаконной работе биолабораторий США.

Напомним, в биолабораториях Украины обнаружили патогены холеры и сибирской язвы.