Маск заявил о доступе властей США к сообщениям пользователей Twitter

Российские силы освободили два квартала в Артемовске

МО: Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске

Российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили два квартала в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что отрядами «Вагнера» освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовска. Российские Воздушно-десантные войска, по словам официального представителя военного ведомства, сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

По данным МО РФ, потери ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении составили до 145 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, одну гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-20, а также РСЗО «Ураган».

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР), сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях, как сообщает Минобороны, российские Вооруженные силы уничтожили более 45 украинских военных. Поражение нанесено в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка (ДНР). Также ВСУ потеряли два автомобиля и гаубицу Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщил генерал.

Также, по словам Конашенкова, в районе Новодонецкого (ДНР) была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.

Российские ПВО за сутки перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Сбиты четыре украинских дрона.

Южная группировка войск, сообщил Конашенков, поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады, которая пыталась контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка (ДНР).

На Херсонском направлении, по данным военного ведомства, уничтожили свыше трех десятков украинских военнослужащих, а также самоходную гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 127 районах.

В районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Зализничное (Запорожская область) поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.