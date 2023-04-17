«Народный фронт» и артисты «ZVездного десанта» организовали концерты на передовой

«Народный фронт» и артисты «ZVездного десанта» организовали 14 концертов на линии боевого соприкосновения

«Народный фронт» и «ZVездный десант» продолжили традиции, начавшиеся еще в 1941 году, когда артисты выезжали на передовую для поднятия боевого духа солдат.

Так, творческий коллектив во главе с заслуженным артистом России Алексеем Огурцовым дал 14 концертов за три дня, в том числе для легендарной интернациональной бригады «Пятнашка», в разведбатальоне «Спарта» в донецком аэропорту, а также других подразделениях непосредственно на передовой. На перевозившей артистов машине даже остались следы от пуль, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Кроме того, артисты посетили один из госпиталей, куда привезли гуманитарную помощь на «КамАЗах» – в том числе костыли, особые подушки для раненых, продукты и другие необходимые предметы. Фонд «Созвездие детских талантов» вместе с фондом «Проверенные люди» передали воспитанникам детдома в ДНР канцелярские принадлежности – именно то, что было необходимо детям.

На каждой остановке насыщенного маршрута музыканты давали концерт, причем своими проникновенными выступлениями они тронули мужественных участников СВО до слез. А на память «ZVездный десант» оставил военным гитары с автографами.

Представитель «Народного фронта» Алексей Огурцов отметил: «Мы везем гитары от «Народного фронта», отправляем их ребятам, которые защищают Отечество с автоматом в руках. Но хочется, чтобы в свободное время они вместо боевого оружия брали в руки культурное».

Кроме Огурцова в «ZVездный десант» входят лауреат международных и российских конкурсов, певица, композитор Наталья Самойлова, виртуозная скрипачка, «русская Ванесса Мэй» – Ольга Спасенова, певица, экс-солистка группы «Девчата» Леся Кир, певица, модель, организатор мероприятий Елена Келеп; блогер и певица Анири; певица Юлия Самусевич, лауреат фестиваля «Юрмала шансон», певица, поэт-песенник, общественный деятель Елена Ветеръ и певец Александр Красномовец.

А от сербского народа в зону СВО вместе с музыкантами гуманитарную помощь привез Марко Йованович.

Также с командой «ZVездного десанта» с декабря ездит Кирилл Юшенков – актер-каскадер, который за это время привез в госпитали более 10 тонн медикаментов и медоборудования. Сохраняет жизни участников коллектива их постоянный водитель Роман Удачин, за плечами которого внушительный опыт вождения автомобиля в прифронтовых зонах.

«ZVездный десант» с 2014 года неоднократно принимал участие в концертах для военнослужащих в Сирийской арабской республике. В 2019 году во время концерта на базе «Хмеймим» группа попала под обстрел крылатыми ракетами. Сейчас артисты помогают проекту «Народного фронт» «Все для победы!», в рамках которого ведется сбор средств на автомобили для фронта ко Дню Победы. В преддверии 9 Мая будет сформирован поезд, который доставит на передовую микроавтобусы, внедорожники, пикапы и квадроциклы. В составы войдут более 100 вагонов из разных регионов страны. На средства сбора также будут закуплены необходимые военным снаряжение и оборудование. Чтобы поддержать акцию, нужно зайти на сайт «Все для победы!» и перевести деньги.