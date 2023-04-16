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16 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 20:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу
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Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы.
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Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин: Отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе в военной сфере
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Президент России Владимир Путин сообщил, открывая встречу с приехавшим в Москву министром обороны КНР Ли Шанфу, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву они затрагивали, в том числе военное сотрудничество.
«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга – председателя КНР, товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы, в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств между нашими странами. По всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений. В экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли. Ну и по линии военных ведомств», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу.
Названа причина отказа Китая принимать Блинкена
Financial Times: Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите из-за ситуации с отчетом ФБР по сбитому аэростату
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Госсекретарю США Энтони Блинкену было отказано в посещении Китая из-за опасений Пекина, связанных с публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, пишут западные СМИ.
Власти Китая сообщили американской стороне, что не будут готовы выбрать новую дату для поездки, отмененной главой дипломатии США в феврале, до тех пор, пока остаются не ясными планы Вашингтона относительно результатов расследования, сообщает Financial Times.
В Пекине опасаются, что отчет ФБР с вещественными доказательствами будет опубликован американской стороной во время поездки госсекретаря в Китай, передает ТАСС текст статьи FT.
По информации источников издания, глава МИД КНР Цинь Ган поднял данный вопрос во время встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.
Ранее на этой неделе Блинкен сообщил, что направится в Пекин, когда для этого «созреют условия».
В марте Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
В США признали, что стали «не лучшей частью мира»
Экс-министр Саммерс: Союз России и Китая привел к опасной для гегемонии США ситуации
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Союз России, Ближнего Востока и Китая крепнет и приводит к «опасной» для американской гегемонии ситуации, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
Саммерс в интервью Bloomberg признался, что видит «тревожные» признаки, свидетельствующие об утрате Соединенными Штатами глобального влияния. По его словам, в мире «растет признание фрагментации» и – что, как считает бывший министр, еще более тревожно – растет ощущение, что США стали «не лучшей частью мира», с которой другим государствам не хочется себя ассоциировать, передает РИА «Новости».
Экс-министр заявил, что другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран. Углубление связей между соперниками США грозит обернуться для Вашингтона большими проблемами, причем как в политике, так и в экономике, предостерегает он.
Так, приводит пример экс-министр, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для США, еврозоны и других стран.
Саммерс считает, что если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, то в мире появятся альтернативы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
CNN: Дружба с Путиным привела к дипломатическому прорыву Си Цзиньпина в мире
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Столицу Китая за последний месяц посетила целая череда мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу бразильского государства Лула да Силву. Лидер КНР Си Цзиньпин перешел к «внешнеполитическому наступлению», особенную роль в котором играют его тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.
За минувший месяц председатель КНР Си Цзиньпин принял у себя лидеров Испании, Сингапура, Малайзии, Франции и Евросоюза. Многие страны начинают «поглядывать в сторону Пекина» на фоне замедления мировой экономики и конфликта на Украине, пишет сайт американского телеканала CNN.
Так, в пятницу список зарубежных официальных лиц, посетивших Поднебесную, пополнил президент Бразилии Лула да Силва, который, по версии американского телеканала, среди прочего хотел бы «добиться подвижек по вопросу российской спецоперации», передает RT содержание публикации.
CNN напоминает, что Китай не выступил с осуждением российской спецоперации. Несмотря на это, иностранные лидеры приезжают к Си Цзиньпину. Для китайского лидера, говорится в статье, это стало возможностью представить свое видение нового порядка, свободного от американских правил, а также рассказать о том, как Китай воспринимает угрозы.
Телеканал отмечает, что дипломатическая деятельность китайского руководства была сокращена в последние три года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также «упорного соперничества с США». Теперь, по мнению автора публикации, Си «ощущает острую необходимость перейти к действиям».
Доцент факультета международных отношений Наньянского технологического университета Сингапура Ли Минцзян считает, что китайское руководство переходит к строительству стратегических планов. Одна из целей – ослабление альянсов Америки, потому Китай предпринимает активные усилия по стабилизации и укреплению отношений с европейскими странами, а также по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами, объяснил эксперт.
Си Цзиньпин использовал возвращение мировых лидеров в Пекин, вопреки их озабоченности сближением России и Китая, чтобы «аккуратно вставить в свои беседы с ними завуалированные выпады в адрес Вашингтона – и намекнуть на свои собственные взгляды на то, как можно было бы переформатировать миропорядок, пишет CNN.
По мнению американского телеканала, Пекин обеспокоился «сплочением» США и Европы на фоне российской спецоперации на Украине, и теперь своим ключевым направлением сделал «акцентирование экономических связей с европейцами» и «эксплуатирование разногласий между странами по обе стороны Атлантики».
Конфликт на Украине стал одной из ведущих тем визитов иностранных лидеров в Китай. Отдельные лидеры государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, видят в Си Цзиньпине потенциального союзника, «который, будучи близким другом Владимира Путина, может подтолкнуть того к заключению мира».
Хотя в ходе визита Макрона Китай и Франция пришли к согласию по нескольким моментам, касающимся конфликта – в том числе они заявили о недопустимости ударов по АЭС и необходимости защитить детей и женщин, – французскому лидеру в конечном счете так и не удалось убедить Си зафиксировать на бумаге что-либо, что он до этого еще не заявлял, признает CNN.
«Россия – единственная крупная держава, которая имеет во многом одинаковые с Китаем взгляды на то, как должны выглядеть мир и система международных отношений и как следовало бы решать различные политические вопросы. Россия для Китая незаменима», – уверен Ли Минцзян.
В свою очередь доцент Национального университета Сингапура Чун Цзя Ян заявил, что представления западных лидеров о возможности Си влиять на Путина дали китайскому лидеру «рычаг влияния, который позволит ему привлекать много внимания и, возможно, даже получать поддержку, которой ему без этого заручиться не удалось бы».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, а в современной обстановке высокая частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы.
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
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Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом пасхальной службы призвал россиян и украинцев сделать все для скорейшего восстановления мира.
Вместе с Путиным, как и в предыдущие годы, в богослужении участвует мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Патриарх совершает торжественный молебен в честь праздника, передает ТАСС.
До наступления праздника Пасхи было показано обращение патриарха, в котором тот отметил, что «на земле нашей русской исторической происходят тяжелые события, можно сказать, междоусобная брань». Он призвал молитвами и добрыми делами сделать все для остановки конфликта, чтобы «братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси».
Патриарх отметил, что на Украине «оживают картины из прошлого» и церковь «вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников». «Мы живем в очень непростое, я бы даже сказал, в судьбоносное время. Хотя простых времен, конечно, не бывает, однако сегодня мы видим, как умножились скорби и страдания людей, а в сердцах у многих оскудела любовь», – заявил он.
Напомним, патриарх призвал молиться за Вооруженные силы, которые «сегодня стоят на защите исторической России».
Путин подписал закон о Едином реестре воинского учета
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому создается Единый реестр воинского учета, разрешающий оповещать военнообязанных с помощью электронных повесток.
Повестки военнообязанным, согласно документу, станут направлять в письменной форме и дублироваться в электронной, электронная начнет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе», передает ТАСС.
Если повестка не вручена в письменной или электронной форме (при отсутствии соответствующего ресурса), она считается врученной после семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
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Инфографика
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Газета ВЗГЛЯД разъясняла, что изменится для призывников и военнообязанных, а также что предусмотрено законом для уклонистов.
Китайский эксперт указал на отрицательную роль Запад в судьбе украинцев
Global Times: Подогреваемый Западом конфликт на Украине только больше вредит украинцам и европейской экономике
Боевые действия на Украине не помогут коллективному Западу получить желаемое, пишут китайские СМИ.
Аналитик Ян Оберд в статье для китайского портала Global Times пишет, что ЕС и НАТО оказались в «сложном положении». Запад, по его словам, пытается использовать украинский конфликт, чтобы ослабить Россию «раз и навсегда», однако на самом деле это лишь больше вредит европейской экономике и самой Украине.
Оберд считает, что вред от действий ЕС и НАТО для украинских граждан оказался большим, чем от последствий конфликта, передает РИА «Новости».
Причем если Запад решит продолжит накачку Украины оружием и расширять НАТО, победителей в этом конфликте не будет, считает аналитик, призывая искать мирные решения.
Два условия, по мнению Оберда, могли бы остановить конфликт сейчас. Во-первых, Украина «должна быть обеспечена нейтралитетом, а не членством в НАТО». А во-вторых, главным инструментом сосуществования должна стать дипломатия, а не оружие, заключает эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Путин поздравил верующих с праздником Пасхи
Путин: Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, в частности, говорится:
«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.
В этот весенний праздничный день с чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодежи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору».
Ранее глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
Путин подписал закон о сокращении срока признания пропавшими без вести участников СВО
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок признания пропавшими без вести участников спецоперации сокращается вдвое.
Срок признания пропавшими без вести участников СВО уменьшается с 12 до 6 месяцев, изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Такие граждане признаются пропавшими без вести, если за шесть месяцев не поступает сведений о месте их пребывания, в том числе если такие данные не предоставлены их семьям командирами воинских частей и другими должностными лицами.
Также закон уточняет порядок признания участников СВО умершими. Решение об объявлении их умершими может быть принято через три месяца после признания их судом пропавшими без вести. Если такие военнослужащие пропали без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать их гибель от несчастного случая, то их могут признать умершими по прошествии полугода с момента таких обстоятельств.
Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в шестой партии за мировую шахматную корону
Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, игравший черными фигурами, во время встречи в Астане уступил китайцу Дин Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
После шести партий счет в матче 3:3. Во вторник в 12.00 мск начнется седьмая партия. Непомнящий будет играть белыми фигурами, передает ТАСС.
32-летний Непомнящий выиграл турнир претендентов в 2022 году. Он должен был играть с Магнусом Карлсеном, но норвежец отказался защищать титул, как позднее выяснилось, из-за страха поражения. Карлсена заменил 30-летний Дин Лижэнь, который на турнире претендентов занял второе место.
Победителем матча станет игрок, который первым наберет 7,5 очков. Всего запланировано 14 партий.
Кремль спросили об экспорте в Китай сплавов из ДНР
Представитель Кремля Песков: Неизвестно, насколько правдивы сообщения об экспорте в Китай сплавов из ДНР
Достоверность сообщений об экспорте в Китай медных сплавов из ДНР не подтверждена, источник информации неизвестен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремлю неизвестно, насколько правдивы эти сообщения, чем они подкрепляются и откуда взята эта информация, Кремль не располагает такой информацией, передает РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы.
Песков сказал, какой храм посетит Путин на Пасху
Песков: Путин в субботу посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин в субботу посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, 15 апреля Путин будет на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.
По словам Пескова, пасхальные куличи и крашеные яйца будут на праздничном столе у Путина, как и у всех христиан.
На вопрос, как семья самого пресс-секретаря президента встречает Воскресение Христово, Песков ответил: «Тоже как и все православные».
Пасха, или Воскресение Христово – главный христианский праздник, в 2023 году отмечается 16 апреля. К празднику верующие, следуя народной традиции, пекут куличи и готовят творожные пасхи, а также варят и красят яйца, после чего освящают эти «пасхальные снеди».
Как сообщил Песков, Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
Он также добавил, что пока не может ответить на вопрос о том, примет ли Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка» в этом году.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин по традиции встретит Пасху в церкви.
Кремль спросили про «прямую линию» с Путиным
Песков про «прямую линию» с Путиным: Ожидаем, что состоится, точных сроков пока нет
В Кремле ожидают, что прямая линия с президентом Владимиром Путиным в 2023 году состоится, но точных сроков ее проведения пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как заявил Песков, отвечая на вопрос, состоится ли прямая линия с главой государства в 2023 году, ожидается, что состоится, но сроков пока точных нет, передает РИА «Новости».
Ранее Песков выразил надежду на проведение прямой линии Путина с россиянами в 2023 году.
Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности страны.
По его словам, в повестке дня сегодня чрезвычайно важный вопрос – речь идет об информационной безопасности России, передает РИА «Новости».
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу
Президент России Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что информация о встрече последует, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны России сообщили, что Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.
Анонсировано участие Путина в заседании Совета по развитию местного самоуправления
На следующей неделе президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также стало известно о том, что в планах Путина совещания с кабмином и членами Совбеза России, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности страны.
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