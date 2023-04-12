Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали более 40 тыс. человек

С начала регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило более 40 тыс. заявок из всех регионов России и 61 государства.

Как указал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, интерес к конкурсу виден из разных уголков мира. Так, активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На данный момент более 65% конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%», – рассказал он.

Также он отметил, что затронуты различные профессиональные области. В частности, более 12% заявок получены от управленцев из сферы промышленности, 8% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, еще 7% представляют информационные технологии, телекоммуникации и связь, 6% – сферу предпринимательства. 5% заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще 5% – из сферы торговли.

«Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность – они подали 37% от общего числа заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (15%). Далее идут Северо-Западный (12%), Уральский (9%), Сибирский (9%), Южный (8%), Северо-Кавказский (4%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа», – подчеркнул он.

По словам Комиссарова, в топ-15 регионов по количеству регистраций за это время вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, Томская область, Самарская область, Ростовская область.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин. За четыре года работы платформы участниками ее 26 проектов стали около 18 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.