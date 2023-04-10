Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в России

Депутат Гусев попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в РФ

К министру культуры Ольге Любимовой обратился первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, он попросил ее рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского.

Гусев напомнил, что актер выступил с осуждением СВО и уехал из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции обращение парламентария.

Он попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского и других «подобных ему деятелей культуры на всех площадках России». Причиной он указал их отношение «к нашей стране, своему народу и нашей армии».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.