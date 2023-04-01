После предъявления обвинений Трамп собрал более 4 млн долларов за сутки

Эксперт: Положение россиян в Аргентине испортили аферисты

Политолог Коваленко объяснил подоплеку миграционных проблем россиян в Аргентине

Массовые отказы в продлении россиянам разрешений на туристическое пребывание в Аргентине не имеют под собой политической подоплеки, потому что ответственность за это несет группа аферистов и коррупционеров. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал испанист Никита Коваленко. Ранее посольство России рассказало о об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания.

«У россиян действительно возникают проблемы при продлении туристического статуса в Аргентине. При попытке получить вид на жительство (ВНЖ) также случаются отказы. Кроме того, эти процедуры бюрократизируются и занимают все больше времени», – рассказал испанист и политический обозреватель Никита Коваленко.

«В целом проблемы начались в тот момент, когда некая группа эмигрантов из России организовала агентство, помогающее в получении ВНЖ. Как утверждают аргентинские официальные органы, были случаи использования этим агентством поддельных документов для упрощения бюрократических процедур, а также использования коррупционных механизмов. Теперь власти тщательно проверяют граждан России», – уточнил Коваленко.

«Важно, что эта ситуация никак не связана с политическими и экономическими отношениями между нашими странами. В понимании Аргентины, речь идет не о «политических русских», а просто о каких-то «русских аферистах», которые пытаются незаконно получить местный пакет социальных гарантий», – добавил собеседник.

«На бытовом уровне отношение к русским тоже позитивное. Например, в аргентинских школах и садах очень хорошо относятся к детям из России: вешают плакаты с надписями «Добро пожаловать!» на русском языке и всячески пытаются создать комфортные условия», – добавил Коваленко.

«Таким образом, пока не очень понятно, как посольство России в Аргентине и Москва в целом могли бы повлиять на эту ситуацию. По факту, авторы «левых схем» испортили жизнь туристам и тем, кто прибыл в Аргентину по рабочим вопросам. Но на официальных отношениях обеих стран, я думаю, этот инцидент не отразится», – резюмировал Коваленко.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин сообщил, что миграционная служба страны начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Он отметил, что в последнее время участились случаи отмены уже выданных видов на жительство.

Дипломат подчеркнул, что россиянам выносится предписание «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации». Буэнос-Айрес утверждает, что действует в рамках соглашения с Москвой, по которому обладатели обыкновенных загранпаспортов РФ могут находиться в Аргентине «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 суток».

В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с представителями других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно граждане РФ», подчеркнул он.

Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан РФ. Сообщалось, что миграционные власти государства начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.