США рекомендовали обращаться к ЕС за данными по подрыву «Северных потоков»

Лукашенко: Зеленский – просто гнида

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.

Лукашенко считает, что Зеленскому не нужен мир и он не болеет за свой народ. Президент Белоруссии уверен, что президент Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии и согласовал ее, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.

«И в это время… Что ж, вызов брошен.Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – сказал президент Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что команды для совершения диверсии в отношении российского самолета А-50 поступали от СБУ белорусским оппозиционерам, находящимся в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.

По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске, им оказался завербованный украинскими спецслужбами житель Крыма.

Кроме того, были задержаны 20 соучастников диверсии против российского самолета А-50.

Также Александр Лукашенко распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50.

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