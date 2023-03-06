|
|
Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект закона о цифровом рубле
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона по основам внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.
Инициативу внесла группа парламентариев под руководством главы комитета Анатолия Аксакова, передает ТАСС.
Проект предлагает определить понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)».
Также инициатива предлагает дополнить список субъектов национальной платежной системы оператором платформы цифрового рубля и установить требования к организации функционирования такой платформы, порядок открытия, ведения и закрытия кошельков, а также доступа к ресурсу.
Проект различает понятия «электронные денежные средства» и «безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей», а также понятия «электронные денежные средства» и «цифровые рубли».
Согласно предложению, должны быть установлены особенности перевода цифровых рублей, уточняется момент наступления безотзывности и окончательности перевода, обстоятельства, при которых распоряжение о переводе цифровых рублей не подлежит исполнению.
Шольц назвал условие для гарантий безопасности Украины
Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта.
При этом он отметил, что время для этого еще не пришло, передает ТАСС.
Кроме того, Шольц рассказал, что оборонное производство в Германии будет постоянно расти. Он считает, что постоянное производство увеличит мощности ФРГ и усилит безопасность.
Шольц добавил, что в 2023 году правительство Германии «заключит все необходимые соглашения с оборонной промышленностью о том, что та будет предоставлять» властям.
Также в интервью канцлер высказал мнение, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина.
«Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», – добавил он.
Также Шольц заявил, что Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев, так он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.
Напомним, в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.
Ранее СМИ сообщали, что вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
До этого президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
Стало известно о потерях ВСУ в Артемовске
Pais: Киев понес огромные потери в Артемовске, где разместил лучшие подразделения
|
|
ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. По сообщению издания, ВСУ взорвали два моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На месте мостов возвели понтонную переправу, по которой из Артемовска пытались выехать местные жители, передает РИА «Новости».
Издание рассказало также о прибытии в Артемовск подкрепления, которому удалось зайти в город только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.
Также Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение подчеркивает, что ситуация в городе «тяжелая».
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений. О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Напомним, в ЧВК «Вагнер» рассказали, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.
ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
|
|
ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, организатором покушения является проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), участник боев против российских войск на стороне Украины гражданин России Денис Капустин, 1984 года рождения, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева, по аналогии с убийством Дарьи Дугиной.
В августе 2022 года был также предотвращен организованный Капустиным теракт с использованием СВУ на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.
По данным ФСБ, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области.
По факту покушения на Малофеева возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.
Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
WSJ: Украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений
Часть наиболее подготовленных подразделений украинских войск разгромлены в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в последние месяцы, сообщила газета Wall Street Journal.
Отмечается, что бригады в районе города различаются по уровню подготовки и не всегда могут должным образом взаимодействовать друг с другом. Один из украинских командиров рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что ближайший батальон был создан из добровольцев и покинул свой район без предупреждения, передает РИА «Новости».
Напомним, второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
В МИД назвали условие участия России в зерновой сделке
Захарова: Россия готова участвовать в зерновой сделке только при ее равноправном выполнении
Россия готова и далее выполнять договоренности в рамках зерновой сделки, при условии, что другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос о перспективах продления зерновой сделки, отметила, что если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и «понукание и махинации с другой стороны», если эта договоренность равноправная, то РФ всегда свою часть выполняла и выполнять собирается во всех договоренностях, передает ТАСС.
«Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините»,– подчеркнула она.
«Если мы говорим о набивании карманов вот этими самыми западными, в первую очередь американскими, компаниями, и желании их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это опять же из серии махинаций [госсекретаря США Энтони] Блинкена», – добавила дипломат.
В среду в США призывали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.
Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений.
В Германии заявили о разногласиях между Зеленским и Залужным по Артемовску
Bild: Между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возникли разногласия по ситуации вокруг Артемовска
|
|
У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принципиально разные взгляды на ситуацию вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) и дальнейший план действий, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.
По данным издания, Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об оставлении города, передает РИА «Новости».
Между тем украинское руководство считает правильным решение продолжать удерживать Артемовск. Неназванный украинский военный аналитик заявил Bild, что в ВСУ, скорее всего, разделяют позицию Залужного.
Аналитик отметил, что большинство военных ВСУ в Артемовске не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия.
Солдаты ВСУ считают, что отступить надо было еще давно. «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа», – сообщили изданию в украинской армии.
Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
ФСБ назвала организатора теракта в Брянской области
ФСБ: Организатором теракта в Брянской области является основатель «Русского добровольческого корпуса»
Организатором теракта в Брянской области 2 марта является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин, сообщили в ФСБ.
В ведомстве пояснили, что, несмотря на заявления РДК о том, что он не «воюет с гражданскими и не убивает безоружных», террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, а также занимались мародерством, передает РИА «Новости».
В ФСБ добавили, что террористы грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа
|
|
Польский энергетический концерн Orlen планирует потребовать компенсаций от России за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава польской компании Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet.
Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, передает РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
|
|
Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в Пулково
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за неблагоприятных погодных условий.
Источник ФАН сообщил, из-за погодных условий самолет не смог приземлиться на военном аэропорту, кроме того у бомбардировщика заканчивалось топливо. После дозаправки самолет отправится на военный аэродром.
Ранее самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Красноярске вследствие разгерметизации салона, пострадавших нет.
В ЛНР сообщили о взрыве некачественных боеприпасов на позициях ВСУ под Часовым Яром
Марочко: Два человека погибли при взрыве некачественных боеприпасов на позициях ВСУ
На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в ДНР взорвались некачественные боеприпасы с иностранной маркировкой, два человека погибли, инцидент произошел при боевой стрельбе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Он пояснил, что во время стрельбы один из снарядов застрял в направляющей и сдетонировал. Произошла цепная реакция, и боеприпасы стали взрываться один за другим. Установка БМ-21 «Град» полностью уничтожена, погибли два военных, еще восемь получили различные ранения, передает ТАСС.
Марочко добавил, что российская разведка ранее обнаружила подвоз в район Часова Яра боеприпасов к РСЗО «Град» с иностранной маркировкой.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ перебросили в район Часова Яра дивизион «Градов».
В ДНР назвали число оставшихся в Артемовске солдат ВСУ
Советник Пушилина Гагин: В Артемовске осталось около 10 тыс. украинских военных
В находящемся в оперативном окружении Артемовске остается порядка 10 тыс. украинских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, в Артемовске остается около 10 тыс. солдат ВСУ, некоторые части пытаются покидать город, но российская артиллерия старается их достать, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что ВС России контролируют все подъезды к городу, и не исключил, что будут предприниматься как попытки прорыва в Артемовск, так и оттуда, чтобы попасть в Часов Яр.
По его словам, в районе сформировался подобный Дебальцевскому новый котел.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Появились кадры с разбитого опорного пункта ВСУ после успешной атаки российских войск
«Русская весна» опубликовала кадры с разбитого опорного пункта ВСУ
Опубликованы кадры с разбитого российскими войсками опорного пункта украинской армии.
На видео, опубликованном «Русской весной», видны тела украинских военных.
Ранее сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении.
МИД: Россия готовит упрощение визового режима с шестью странами
Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, включая Индию, Сирию и Индонезию, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
По словам замминистра, проработка проектов межправительственных соглашений по упрощению визового режима ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами и еще семью странами.
Россиянка и украинка отказались от рукопожатия после теннисного турнира в США
Россиянка Грачева и украинка Костюк отказались от общего фото после финала турнира WTA
Россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
Костюк обыграла Грачеву в двух сетах, после матча теннисистки не пожали друг другу руки, не стали упоминать друг друга в послематчевых интервью и отказались от совместного фото, передает РИА «Новости».
Ранее участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.