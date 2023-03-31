Россиян допустили на Уимблдон в нейтральном статусе

Организаторы Уимблдона допустят россиян к участию в турнире в нейтральном статусе

Организаторы Уимблдона – Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) – приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий, сообщила пресс-служба соревнований.

По сообщению прес-службы, условия были тщательно разработаны на основе конструктивного диалога с правительством Британии, LTA и международными теннисными организациями и соответствуют опубликованным рекомендациям правительства для спортивных организаций Великобритании, передает ТАСС.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов Уимблдона на 1 млн долларов за недопуск российских и белорусских спортсменок.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона не допустили граждан России и Белоруссии до участия в турнире по теннису. При этом Ассоциация теннисистов-профессионалов осудила решение Уимблдона запретить российским игрокам участвовать в этом турнире.