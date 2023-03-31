Российского офицера обвинили в неспособности предотвратить нападение Украины на Россию

В России появилось первое уголовное дело против офицера за нарушение правил боевого дежурства, которое повлекло обстрел со стороны ВСУ.

Дело возбуждено весной прошлого года по ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до десяти лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным следствия, в результате недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО в Белгородской области, ВСУ обстреляли российских военных. В результате погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.

Единственным обвиняемым по делу проходит офицер, находившийся тогда на боевом дежурстве. Следствие считает, что у военного была возможность предотвратить атаку.

Кроме того, военный обвиняется также в превышении должностных полномочий, так как допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения.

Из документов военных судов следует, что офицер с мая 2022 года находится под стражей. Изначально дело рассматривал гарнизонный военный суд в Курске, в марте этого года – Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

По информации издания, сам обвиняемый вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения.

Адвокат военного от комментариев отказался.

Напомним, в ноябре прошлого года сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение правил несения боевого дежурства.