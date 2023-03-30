Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ Путин поручил провести на ВДНХ международную выставку-форум «Россия» в 2023–2024 годах 30 марта 2023, 01:57 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023–2024 годах на территории ВДНХ Международной выставки-форума «Россия». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сообщается, что выставку проведут для демонстрации российских достижений в отраслях экономики, науке и культуре, а также положительного опыта развития субъектов России и для поддержки международного сотрудничества Будет создан организационный комитет по подготовке и проведению форума, председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, передает РИА «Новости». Напомним, Путин указал, что экономика с июля 2022 года показывает позитивную динамику. Он отметил, что санкции для России несут как минусы, так и плюсы. Основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса, заявил он. Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России». Путин подписал приказ о назначении Хоценко врио главы Омской области в связи с заявлением Буркова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства. Также президент в среду провел встречу с Хоценко, сообщает сайт Кремля. В ходе встречи Хоценко рассказал главе государства о проделанной им в ДНР работе за 10 месяцев. По его словам, в республике сформировали управленческую команду вместе с главой ДНР, в ней участвуют управленцы со всей России и местные кадры. Кроме того, в регионе подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года. Вскоре ее должны принять. Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил благодарность Хоценко за его работу на посту главы правительства республики. По его словам, за это время Хоценко удалось разрешить несколько сложных задач, связанных с интеграционным периодом. В этом ему помог, по словам Пушилина, опыт, накопленный в том числе в Минпромторге. «Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», – указал врио главы ДНР. Он также отметил, что Хоценко «командный человек», с которым комфортно работать, и выразил надежду на будущее сотрудничество между Омской областью и ДНР. Напомним, в середине марта президент Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Он также прошел «школу губернаторов», участвовал в конкурсе «Лидеры России» и работал в новых регионах. Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию Эрдоган сообщил о возможности визита Путина в Турцию в апреле

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин может посетить Турцию в конце апреля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Визит может состояться 27 апреля. В этот день планируется произвести загрузку топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.

Эрдоган сказал, что «возможно, господин Путин тоже приедет». «Или мы вместе подключимся через онлайн-систему», – сказал Эрдоган, выразив надежду, что будет сделан «первый шаг». Эрдоган заявил, что не даст «втянуть» Турцию «в войну» против России. «Это один из наших предвыборных слоганов», – сказал он, отметив предпринятые усилия, которые не позволили «западному клубу» сделать это. Турция намерена быть «посредником» между Россией и Украиной. Президент Турции раскритиковал планы оппозиции пересмотреть проект возводимой с Россией АЭС, на которой в течение пяти лет планируется запустить еще три энергоблока. Как рассказал Эрдоган, он предупреждал канцлера Германии Олафа Шольца, что решение Берлина закрыть свои АЭС – это ошибка. По словам Эрдогана, Шольц ответил, что таково желание Европы. А сейчас, отметил Эрдоган, Германия возвращается к атомной энергетике и углю. Он заверил, что Турция не окажется в подобной ситуации. Напомним, о возможности такого визита заявляли СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что визит не готовится. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Новости СМИ2 Путин назвал угрозой нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами 29 марта 2023, 21:24 Текст: Ольга Иванова

Деятельность иностранных спецслужб вошла в список угроз нацбезопасности России в антинаркотической сфере, говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ вносит изменения в утвержденную в 2020 году Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, сообщает ТАСС. Согласно указу, в перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту вошла «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации». Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна 29 марта 2023, 19:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в четверг освобожден от должности указом президента России Владимира Путина. «Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания. Чуприян освобожден от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщал источник ТАСС. Контракт продлевался на пять лет в 2018 году, когда Чуприяну исполнилось 60 лет. С сентября 2021 года после гибели министра Евгения Зиничева по май 2022 года Чуприян был врио главы ведомства. Новости СМИ2 Кремль анонсировал участие Путина в открытии трех фармацевтических заводов 29 марта 2023, 18:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в четверг намерен принять участие по видеоконференцсвязи (ВКС) в открытии фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства удаленно поучаствует в открытии завода «Отисфарм Про» в Калининграде, АО «Биохимик» в Саранске и во второй очереди завода «Фармсинтез – Норд» в Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС. Запуск петербургского завода позволит увеличить выпуск биотехнолгических фармсубстанций и препаратов и антиковидной вакцины «Спутник лайт». Калининградское предприятие займется выпуском широкого спектра нужных для российского рынка лекарств, включая антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. В Саранске же планируется запустить производство фармацевтических субстанций по 130 наименованиям, включая препараты против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, противовоспалительные препараты и миорелаксанты. Путин сообщил о росте реальных зарплат в России Путин: Реальные зарплаты в России растут, хотя пока скромными темпами 29 марта 2023, 16:12 Текст: Александра Юдина

Реальные зарплаты в России растут, однако пока сохраняется скромный темп, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с кабмином. По его словам, одним из важнейших показателей развития российской экономики является динамика доходов граждан. В целом зарплаты и реальные располагаемые доходы россиян вновь стали расти в реальном выражении, однако пока это «очень скромные цифры», передает ТАСС. Также президент поручил правительству разработать меры для сохранения тенденции на рост продолжительности жизни и снижение смертности в стране. «По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7% – за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти», – подчеркнул он. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарплат ученых. До этого стало известно, что уровень бедности в России достиг постсоветского минимума. Новости СМИ2 Совфед предупредил о вмешательстве Запада в выборы президента России В Совфеде предупредили о вмешательстве Запада в выборы президента России 29 марта 2023, 11:55 Текст: Александра Юдина

В Совете Федерации предвидят риск внешнего вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год, сообщил зампред комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, в ведомстве начали подготовку к тому, чтобы свести возможные риски к нулю, по этой теме возможен специальный доклад, правительство стремится работать на опережение, передает Ura.ru. Также Климов добавил, что угрозы внутри страны уже снижены благодаря вовремя принятым мерам, в частности, нововведений об иноагентах. «Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками – на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против Отечества», – подчеркнул он. Ранее Центризбирком заявил, что работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Путин: Экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику Путин предложил правительству и ЦБ обсудить вопросы развития экономики 29 марта 2023, 15:36 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством и руководством Центробанка предложил обсудить вопросы развития экономики. Он напомнил о недавней встрече с представителями бизнеса, где обсуждалась модель роста российской экономики, передает ТАСС. Путин уточнил, что экономика страны с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Также за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш иностранных компаний на рынке и благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга. Ранее Путин заявил, что последствия санкций для России несут как минусы, так и плюсы, в частности в сфере отечественного производства. Новости СМИ2 Путин назвал условие роста российской экономики Президент Путин: России нужно добиться увеличения внутреннего спроса для стимуляции экономического роста 29 марта 2023, 14:49 Текст: Александра Юдина

Основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса, заявил на совещании с членами кабмина российский лидер Владимир Путин. «Необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, в текущей ситуации именно он становится ведущим фактором экономического роста, выходит на первый план», – цитирует президента ТАСС. Кроме того, Путин отметил объем роста внешнеторгового оборота России с ее основными зарубежными партнерами. По его словам, это происходит благодаря «перестройке логистики». В частности, по итогам февраля увеличился объем погрузки на железной дороге, а предварительные данные за март 2023 года указывают на дальнейшее улучшение этой динамики. «Это хороший показатель того, что происходит в реальной жизни», – заключил он. Ранее Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году. Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главой МАГАТЭ Гросси 29 марта 2023, 13:22 Текст: Алексей Дегтярёв

В графике президента Владимира Путина пока не значится контактов с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока в обозримом графике таких контактов нет. Он находится на постоянной связи со своими визави, председателями Росатома, с другими коллегами, эти контакты продолжаются», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных контактах Путина и Гросси, передает РИА «Новости». Напомним, в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Новости СМИ2 Путин поручил ускорить внедрение мер поддержки промышленности Путин поручил быстрее внедрять меры поддержки промышленности России 29 марта 2023, 14:57 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо быстрее внедрять новые меры по поддержке российской промышленности, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства напомнил об уже принятых решениях по поддержке проектов развития промышленности и указал, что речь идет о кластерной инвестиционной платформе и промышленной ипотеке, передает ТАСС. «Правительство разработало новые инструменты, своевременно это сделало, и инструменты, на мой взгляд, очень хорошие. Прошу только не затягивать с их внедрением, не откладывать, а максимально широко применять механизмы на практике уже сейчас», – сказал президент. Повышенное внимание необходимо уделить обрабатывающей промышленности, поскольку ее динамика остается слабой, подчеркнул Путин. Также нужно восстановить наиболее пострадавшие отрасли, такие как автопром и лесопромышленный комплекс. «В то же время необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в производстве высокотехнологичной продукции», – сказал он. Путин призвал не допустить ускорения инфляции 29 марта 2023, 15:05 Текст: Ольга Иванова

Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам по инфляции, заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина. «Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции, важно не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления», – цитирует его ТАСС. Также Путин сообщил о снижении инфляции в марте. «Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться – а значит, реальные доходы граждан должны ускориться», – сказал он. Ранее Путин заявил, что основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса. Новости СМИ2 Путин анонсировал обсуждение промышленной ипотеки на Госсовете 29 марта 2023, 14:55 Текст: Алексей Дегтярёв

В скором времени на заседании президиума Государственного совета планируется поднять вопрос о промышленной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Мы вернемся к этой теме (о промышленной ипотеке – прим. ВЗГЛЯД) с коллегами из регионов на ближайшем заседании президиума Госсовета», – цитирует Путина РИА «Новости». По словам президента, вопрос обсуждался с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Министр обещал, что все донастройки будут сделаны в ближайшее время, и процесс будет запущен, указал глава государства. Путин оценил меры правительства по поддержке инвестиций граждан Путин назвал предложения правительства по поддержке инвестиций граждан «хорошим набором» 29 марта 2023, 16:35 Текст: Елизавета Шишкова

Предложенные российским правительством меры поддержки инвестиций со стороны граждан – «хороший набор», заявил президент России Владимир Путин. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указал на совещании президента с правительством на осложнившуюся ситуацию на российском финансовом рынке и озвучил предложения по его поддержке, передает ТАСС. В частности, правительство предлагает меры по расширению инвестиционной активности через инструмент индивидуальных инвестсчетов (ИИС), введение долевого страхования жизни. Предлагается также ввести многоголосные акции и снять ограничения на выплату дивидендов для иностранных инвесторов, которые пришли на российский рынок уже после введения ограничений. Путин заслушал доклад и попросил главу Минфина Антона Силуанова оценить его. Глава ведомства отметил, что все инициативы согласованы. Президент в свою очередь добавил: «Как обеспечить интерес потенциальных инвесторов, вы сами ответили – обеспечить надежность и доходность». Ранее Силуанов заявил, что софинансирование долгосрочных инвестиций россиян из бюджета составит до 36 тыс. рублей в год. Новости СМИ2 Путин: Безработица в России остается на рекордно низком уровне 29 марта 2023, 15:21 Текст: Ольга Иванова

Безработица в России рекордно низкая, но это не значит, что все проблемы на рынке труда решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», – приводит его слова ТАСС. Путин добавил, что в целом есть вопросы к качеству рабочих мест, а в отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы гораздо выше среднего по стране показателя. Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам указал на то, что в некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, и призвал работать над исправлением этой ситуации.