Глава РЖД анонсировал поставки полностью российского аналога «Ласточки»

Белозеров: РЖД ждут поставки полностью российского аналога «Ласточки»

РЖД в 2023 году сократили закупки электропоездов «Ласточка» вдвое, но во второй половине этого года ждут поставок полностью российского аналога подвижного состава, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

По его словам, в связи с необходимостью завершения производителем мероприятий по технологической независимости, сокращена почти вдвое закупка вагонов «Ласточка», поставки полностью российского поезда планируются во второй половине 2023-го, а поставка двухсистемных поездов в 2025 году, передает РИА «Новости».

Белозеров рассказал также, что Совет Европы в ответ на обращение РЖД об отмене санкций написал, что санкции призваны максимизировать давление на правительство России.

По его словам, коллективный Запад целенаправленно пытается препятствовать осуществлению нормальной деятельности ОАО «РЖД», к примеру, Совет ЕС объявил пассажирские поезда для российских граждан предметами роскоши, их поставка и использование блокируются дискриминационными актами.

Как сказал Белозеров, выступая на заседании Совета Федерации: «Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций, но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО «РЖД» санкции призваны максимизировать давление на правительство».

Он отметил, что ответом коллектива «Российских железных дорог» является высочайший уровень единства, сплоченности и безоговорочная поддержка решений президента России.

Ранее американский Минфин сообщил, что Соединенные Штаты инициируют санкции против первого вице-премьера России Андрея Белоусова, главы РЖД Олега Белозерова, российского предпринимателя Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос» и Росбанка.