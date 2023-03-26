Депутат: Благодаря Путину Россия превратилась в мировой полюс добра

Депутат Матвейчев: Путин останется в истории как правитель, усиливший Россию

Благодаря Путину Россия продемонстрировала успехи в идеологии, экономике, военной отрасли, политике и дипломатии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. 26 марта 2000 года Владимир Путин впервые участвовал в выборах президента и одержал победу в первом туре.

«Первая задача, которую Владимир Путин решал в самом начале своей работы на должности президента – это задача предотвращения распада страны. Те полномочия, которые набрали себе различные субъекты федерации, пользуясь слабостью федерального центра, были огромные, все шло к распаду. На Кавказе война уже пылала. То есть Путин реально укрепил суверенитет и федеральный центр», – напомнил зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Путин решил проблему с олигархами. «У нас до сих пор употребляют слово «олигарх», но уже после первого президентского срока Путина у нас в стране олигархов не стало. Все Гусинские, Ходорковские, Березовские и иже с ними были изгнаны, либо арестованы. А все остальные богатые люди перестали быть олигархами и не претендовали на какую-либо политическую власть. Более того, на них были обрушены налоги, за счет которых людям наконец-то начали выплатить пенсии. Также были выплачены долги по зарплате», – напомнил Матвейчев.

С приходом Путина на должность президента в стране начался постепенный экономический рост. «С тех пор суверенитет и престиж России на международной арене только укреплялись. Россия провела в 2014 году лучшие в мире Зимние Олимпийские Игры, в 2018 году лучший в истории Чемпионат мира по футболу, который для болельщиков был самым интересным и гостеприимным», – считает Матвейчев.

Не менее важной заслугой Путина стало начало сбора исторически русских земель, добавляет депутат. «Это Крым и четыре новых региона, которые появились сейчас в нашей стране», – подчеркнул собеседник.

Также при Путине «было создано лучшее в мире оружие», что означало увеличение суверенитета и обороноспособности страны. «Все это сопровождается успехами в экономике. ВВП России вырос с семи триллионов рублей до ста с лишним триллионов. Если с 1998 года Россия была банкротом, то при Путине одна из самых низких долговых нагрузок – 15%. Реальные доходы людей тоже выросли», – указал собеседник.

Россия поставила несколько рекордов в сельском хозяйстве. «Таких урожаев зерновых не выращивали даже в Советском Союзе. Мы решили проблему продовольственной безопасности. Строим столько жилья, сколько при СССР не строили. Все эти рекорды действительно серьезные. Сейчас Россия реализует проекты, которые мог потянуть только Советский союз – Северный морской путь, расширение БАМа, Трансссиба. Построено огромное количество дорог, мостов. Крымский мост – это тоже наш рекорд. В Европе нет аналогичного моста», – подчеркивает Матвейчев.

По его словам, за все время работы Путина на посту президента возрождалась и усиливалась мощь России. «С точки зрения культуры Россия превратилась в мировой полюс добра. Кто поднял единственный флаг против уничтожения традиций и ценностей? Это Россия. Поэтому все народы мира, выступающие за традиции, встали под знамя России. Успехи в идеологии, экономике, военной отрасли, политике и дипломатии – все это правление Путина. Уже сейчас можно говорить, что в истории Путин останется как правитель, усиливший Россию», – убежден Матвейчев.