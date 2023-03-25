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Путин и Эрдоган обсудили поставки стройматериалов для зданий после землетрясения
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили последствия землетрясения, а именно – поставки строительных материалов в Турцию для восстановления разрушенных зданий.
Также в сообщении Кремля говорится, что президент Турции поблагодарил Россию за помощью в преодолении последствий землетрясения. В том числе речь шла о развертывании российского полевого госпиталя в провинции Хатай.
Главы стран договорились проработать возможности поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенной турецкой инфраструктуры и домов после мощных подземных толчков, говорится в сообщении Кремля.
Напомним, в начале февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Пострадали десять провинций. По данным управления по ЧС Турции, погибли более 50 тыс. человек. В субботу сообщалось об очередном землетрясении в стране магнитудой 4,7.
Украина начала возводить оборонительные укрепления в ряде регионов
Власти Украины выделили 27 млн долларов на строительство фортификационных сооружений
Власти Украины решили расширить строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства страны.
«На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Строительством фортификационных сооружений займутся областные военные администрации Украины совместно с Минобороны и военным командованием, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
В каких регионах Украины возведут укрепления, не сообщается.
ВСУ потеряли пять танков в Артемовске из-за немецких мин
Несогласованность действий ВСУ под Артемовском привела к подрывам танков на своих минных полях
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Несколько бригад вооруженных сил Украины с начала марта в боях под Артемовском потеряли не менее пяти танков и семи бронетранспортеров из-за срабатывания немецких противотанковых мин AT-2, PARM-1 и PARM-2.
Из-за больших потерь в инженерных подразделениях ВСУ установкой мин в районе сел Приволье, Голубовка и Васюковка занимались «смешанные инженерные группы», в которые входили не только кадровые военные, сообщает RT.
Предположительно дороги заминировали еще в конце февраля, но командование механизированных бригад ВСУ вовремя не получило карты минных заграждений.
Такая же ситуация сложилась в районе Дылеевки и Озаряновки, которые находятся в 35 км от города. Здесь были заминированы сразу пять основных дорог, но данные с координатами мин инженерные части не оставили.
В результате инцидентов за месяц погибли не менее 20 украинских военных, еще 50 получили тяжелые ранения.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявлял, что Киев готовится к наступлению в районе Артемовска. По его словам, это должно произойти «совсем скоро».
Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление
Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.
Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.
Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.
Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.
Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
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Журналиста Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ
Член СПЧ Меркачева: Журналист Николай Сванидзе начал дышать самостоятельно
Журналист, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе начал разговаривать и дышать без помощи аппарата ИВЛ, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
Меркачева отметила, что она разговаривала с его супругой, Сванидзе сам стал говорить, уже не дышит с помощью аппарата для искусственный вентиляции легких. Так что, по ее словам, он перешел полностью на жизненное самообеспечение. И начался процесс восстановления, не терапии, а восстановления, указала она, передает ТАСС
В феврале председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе в тяжелом состоянии госпитализирован с отеком легких.
Минздрав привел официальную статистику внезапной смерти у российских мужчин
В Минздраве опровергли данные о внезапной смерти большого количества мужчин
Данные о том, что 81% российских мужчин умирают внезапной смертью – неверны, на внезапную смерть приходится менее 1%, заявили в пресс-службе Минздрава России.
В ведомстве отметили, что озвученные профессором Олегом Аполихиным показатели того, что 81% мужчин в России умирают внезапно, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных, передает ТАСС.
На внезапную смерть приходится менее 1% как среди мужчин, так и среди женщин, пояснили в министерстве.
На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40–60 лет находятся болезни системы кровообращения. Лидирующей патологией стала хроническая ишемическая болезнь сердца, далее следует онкология, все это хронические заболевания, и они не могут быть причиной внезапной смерти, подчеркнули в министерстве.
Контр-адмирал подтвердил потерю БДК «Саратов» весной 2022 года
Командир крымской ВМБ ЧФ, контр-адмирал Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года
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Командир крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ, контр-адмирал Феликс Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий весной 2022 года.
В ходе выступления в Севастополе на церемонии открытия памятной доски морякам больших десантных кораблей (БДК) «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», погибшим в ходе военной операции, Меньков рассказал, что год назад в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль «Саратов». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на севастопольский телеканал НТС, который опубликовал видео выступления контр-адмирала.
Мемориальная доска с именами 12 моряков установлена в Севастополе на фасаде здания у причала Минная стенка. В церемонии принимали участие родственники погибших и военнослужащие бригады десантных кораблей. Минобороны сообщило, что памятная доска посвящена морякам, которые погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении.
Напомним, в июле 2022 года исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко сообщал, что большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который днем ранее подняли в городском порту после затопления, планируется отправить на ремонт в Керчь.
Вучич назвал условие, при котором Сербия забудет об агрессии НАТО
Вучич: Сербия забудет об агрессии НАТО только тогда, когда исчезнут все сербы
Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года только тогда, когда исчезнут все сербы, заявил президент республики Александар Вучич.
В своем выступлении на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии, Вучич заявил, что у сербов якобы есть обязательство – попытаться простить. При этом он добавил, что забыть об агрессии НАТО сербы смогут только тогда, когда сербов не станет. Вучич также заявил, что сломить Сербию не удастся, она будет жить, передает ТАСС.
Заявление Вучича стало ответом на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО.
Ранее в пятницу активисты «Народного фронта» в 24-ю годовщину бомбардировок Югославии блоком НАТО принесли цветы к посольству Сербии.
В Москве и Петербурге отменены концерты группы ДДТ
Группа ДДТ сообщила о переносе концертов в Петербурге и Москве на неопределенный срок
Рок-группа ДДТ сообщила, что приняла решение перенести на неопределенную дату свои концерты в Петербурге и Москве, которые ранее были запланированы на май и июнь, сообщается на сайте коллектива.
Из сообщения на сайте музыкантов следует, что группа вынуждена перенести концерты по «не зависящим от группы и организаторов причинам». Речь идет о концерте в Москве, запланированном на 17 июня, и в Петербурге, он должен был пройти 27 мая.
В январе группа перенесла на неопределенный срок концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.
Напомним, летом 2022 года лидера группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.
Россия обвинила Словакию в нарушении договора реэкспорта МиГ-29
ФСВТС назвала недружественным шагом передачу Словакией Украине истребителей МиГ-29
Россия считает передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине недружественным шагом, нарушено соглашение о реэкспорте, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
«Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – говорится в сообщении ФСВТС, передает РИА «Новости».
В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран.
Ранее Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти самолеты были в прошлом году выведены из состава национальных ВВС.
Вторая база США в Сирии подверглась обстрелу за сутки
Пентагон: Ракетный удар был нанесен в пятницу утром по военной базе США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии
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Ракетный удар был нанесен в пятницу утром по военной базе США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии, этот удар стал вторым после обстрела базы США в районе города Хасеке, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что в пятницу утром примерно в 08.05 по местному времени (совпадает с московским) по коалиционным силам в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии был нанесен ракетный удар. По его словам, атака якобы не привела к ранениям и жертвам среди персонала, а также повреждению снаряжения и сооружений, передает ТАСС.
Новый удар, таким образом, был нанесен примерно спустя 5,5 часов после американской атаки, предпринятой в ответ на обстрел базы США в районе города Хасеке. Райдер добавил, что одна из ракет упала в 5 км от расположения американских сил.
Коснувшись вопроса о том, можно ли говорить об эскалации конфликта, а также последует ли за второй атакой очередной удар США, Райдер повторил, что не может говорить о будущих операциях. При этом он добавил, что США оставляют за собой право на ответ.
Ранее в Пентагоне заявили, что США якобы не стремятся к расширению конфликта или войне с Ираном после удара по базе международной коалиции на северо-востоке Сирии.
Названа численность интернационального легиона Украины
В интернациональном легионе Украины сейчас состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание указало, что Киев ранее говорил о 20 тыс. добровольцев, но по факту численность оказалась в разы меньше. Сейчас в организации состоят 1,5 тыс. членов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале говорится, что, согласно внутренним документам легиона, есть «стагнация в вербовке».
Ранее сообщалось, что группа финских наемников на Украине попала в больницу.
Байден заявил о готовности США ответить на атаки проиранских сил
Байден: США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы отвечать на атаки связанных с Тегераном группировок
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Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы отвечать на атаки связанных с Тегераном группировок в отношении американских сил, заявил президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.
Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты, не стремятся к конфликту с Ираном. При этом он призвал не сомневаться, что США будут действовать решительно для защиты своих людей, как это произошло прошлой ночью, передает ТАСС.
Байден пояснил, что прошлой ночью Вооруженные силы США нанесли ряд ударов с воздуха в Сирии по тем, кто несет ответственность за нападение на американских военных.
По его словам, днем ранее пользующаяся поддержкой Ирана военизированная группировка якобы применила беспилотник, чтобы нанести удар по одному из американских объектов, в результате, по версии главы США, один американец погиб и несколько получили ранения.
Отвечая на вопрос о том, будут ли расти издержки для Ирана в свете происходящего, глава американской администрации пообещал , что США не остановятся.
Ранее эмиратские СМИ сообщили, что проиранские отряды якобы нанесли ракетный удар по базе США вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Кроме того, в пятницу обстрелу подверглась база США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии.
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ЕС запланировал ввести санкции против Центральной Азии
The Telegraph: ЕС запланировал ввести санкции против Центральной Азии за помощь России
Евросоюз рассматривает вариант введения санкций относительно стран Центральной Азии за их помощь России, сообщает газета The Telegraph.
Как отмечает издание, в руководстве ЕС озабочены ростом экспорта в азиатские страны, опасаются попадания технологий в Россию в обход существующих ограничений, передает «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.
Также отмечается, что в ЕС хотят предупредить представителей Центральной Азии о последствиях, которые могут возникнуть при содействии обходу санкций.
Если ЕС обнаружит доказательства того, что товары действительно попадают в Россию в обход ограничений, руководство ЕС планирует ввести санкции на страны Центральной Азии, указывает издание.
Ранее сообщалось, что Китай и страны Центральной Азии хотят обсудить «грандиозный план по развитию отношений».
Медведев призвал не экранизировать проклинающего Россию из-за рубежа Акунина
Зампред Совбеза Медведев: Акунин из-за рубежа проклинает Россию, а его тут экранизируют, такого быть не должно
Уехавший из России писатель Борис Акунин из-за рубежа россиян, а его книги продолжают экранизировать, это должно прекратиться, выразил мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Акунин является талантливым писателем, однако он из-за рубежа проклинает Россию, спецоперацию, и, соответственно, российских военных, наши средства массовой информации и компании ставят произведения по его книжкам, этого быть не должно, передает РИА «Новости».
Также Медведев добавил, что в России «полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий».
«Значит, не должно быть такого. Живешь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя», – заключил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявлял, что уехавшие из России музыканты не нашли отклика у западной аудитории, скорее всего, им придется возвращаться.
Разгон демонстрантов во Франции вызвал беспокойство Совета Европы
В Совете Европы обеспокоены применением силы против демонстрантов во Франции
Во Франции во время акций протеста против пенсионной реформы происходит «чрезмерное применение силы» против демонстрантов, стране необходимо уважать право на свободу манифестаций, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.
В заявлении Миятович, распространенном пресс-службой Совета Европы, говорится, что условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство, передает РИА «Новости».
Она призвала власти Франции обеспечить осуществление этих свобод и защиту мирных демонстрантов и журналистов, освещающих эти демонстрации, «от насилия со стороны полиции и агрессивных лиц».
По ее словам, имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов, «но спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов» не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов (полиции).
Миятович также выразила обеспокоенность задержанием и содержанием под стражей некоторых демонстрантов и людей, находившихся вблизи места проведения демонстраций.
Накануне стычка демонстрантов, выступающих против пенсионной реформы, с полицией закончилась применением слезоточивого газа сотрудниками правопорядка.
Напомним, в Париже и других городах страны уже несколько дней проходят акции протеста из-за того, что власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте. Во время очередной манифестации в Париже полиция задержала 26 человек. Протестующие кидали в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.