Путин и Эрдоган обсудили поставки стройматериалов для зданий после землетрясения

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили последствия землетрясения, а именно – поставки строительных материалов в Турцию для восстановления разрушенных зданий.

Также в сообщении Кремля говорится, что президент Турции поблагодарил Россию за помощью в преодолении последствий землетрясения. В том числе речь шла о развертывании российского полевого госпиталя в провинции Хатай.

Главы стран договорились проработать возможности поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенной турецкой инфраструктуры и домов после мощных подземных толчков, говорится в сообщении Кремля.

Напомним, в начале февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Пострадали десять провинций. По данным управления по ЧС Турции, погибли более 50 тыс. человек. В субботу сообщалось об очередном землетрясении в стране магнитудой 4,7.