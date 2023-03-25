S7 Airlines сообщил о возобновлении с 5 мая полетов из Иркутска в узбекскую Фергану

Российская авиакомпания S7 Airlines с 5 мая возобновляет полеты из Иркутска в Фергану, рейсы на первом этапе будут выполняться еженедельно, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Сообщается, что полеты возобновлены после длительного перерыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

В ходе первого этапа полеты будут выполнять самолеты Boeing 737-800 по пятницам. Сейчас компания S7 Airlines успешно осуществляет рейсы из российских городов в пять международных аэропортов Узбекистана.

Ранее сообщалось, что на фоне спецоперации на Украине авиационный альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines.