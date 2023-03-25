Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

В ходе беседы по телефону президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и двухсторонние отношения между странами, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Из сообщения следует, что политики обсуждали шаги по развитию отношений между странами, а также события, связанные со спецоперацией России на Украине, передает РИА «Новости».

В ходе разговора турецкий лидер поблагодарил Владимира Путина за «позитивное отношение» к продлению зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Россия дала согласие на продление «зерновой сделки» на 60 дней.

Также Эрдоган заявил, что Анкара и Москва могут сделать новые шаги по экономическому сотрудничеству.

О предстоящем разговоре президентов России и Турции сообщалось в середине недели, 22 марта.