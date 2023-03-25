Издание New York Times сообщило, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.

Из публикации издания следует, что многие наемники борются друг с другом, а кто-то занимался благотворительностью, пытаясь нажиться на войне, передает РИА «Новости».

Так, один из прибывших солгал о своем военном опыте, заявив, что на Украине легко получил доступ к оружию, в том числе американскому, но сам находился без военного контракта.

Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, обвинив их в связях с Россией, но не предоставил доказательств.

Издание также сообщает, что бывший строитель Райан Рут решил заняться рекрутированием наемников среди афганцев.

Ранее сообщалось, что численность интернационального легиона Украины составила 1,5 тыс. членов, хотя Киев говорил о планах набрать 20 тыс. человек.