Медведев заявил о жалеющих о своем уходе из России компаниях

Ушедшие из России компании пожалели о своем решении, большинство товаров на российском рынке присутствуют, но эти компании ничего с этого не получают, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, большинство товаров как недорогие, так и весьма дорогие на рынке России есть, только ушедшие компании ничего с этого не получают.

«Они уже жалеют, но при принятии решения как пионеры подчинились воле партии и комсомола», – передает РИА «Новости» слова Медведева.

Также Медведев в ходе общения с прессой заявил, что выступает за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции. По его мнению, это причинит компаниям максимальный урон и последующее банкротство.

«Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас», – сказал Медведев.

Он заявил, что россияне будут скачивать все бесплатно. Также зампред Совбеза добавил, что «я бы все это по Сети разбрасывал» для причинения максимального урона.

Медведев указал, что ранее как юрист относился к пиратству отрицательно, но сейчас изменил свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что фильмы исключили из перечня товаров, попадающих в параллельный импорт.