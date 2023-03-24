ЦБ продлил запрет на продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных стран

Центробанк продлил на полгода запрет на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.

Как говорится в сообщении регулятора, запрет будет действовать до 1 октября, до выхода нового указания Банка России, которое закрепит ограничения уже на постоянной основе, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре прошлого года ЦБ ограничил продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Причем в указании отмечалось, что «С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля, с 1 декабря – 5%. А с 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам из недружественных стран».

В список доступных лишь квалифицированным инвесторам входя: ценные бумаги недружественных эмитентов, ценные бумаги, хранение которых и выплата дохода по которым идет через инфраструктуру недружественных государств.