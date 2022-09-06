ЦБ ограничил продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Подоляка назвал условие прекращения атак ВСУ на Херсонском направлении

«Если ВСУ где-либо столкнутся с угрозой прорыва – они начнут маневрировать свои резервы из-под Херсонской области, и на этом все закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка. Ранее стало известно о стягивании резервов украинских военных к Херсонщине.

«Пока у них будут резервы – они будут пытаться всеми силами прорваться хоть куда-то. Нам остается только давать отпор, мешать им и наносить удары в других местах. Как только наметится прорыв где-нибудь в другом месте, например, в Донбассе, они будут вынуждены свернуть операцию», – считает военный аналитик, блогер Юрий Подоляка.

«Мы уже начали вновь атаковать позиции ВСУ в Донбассе. Очередная волна штурма идет в районах Соледара, Бахмута. Очевидно, будет нажим и под Авдеевкой. Если у противника начнутся проблемы на одном из направлений, если там будет угроза прорыва, то они, конечно, будут маневрировать резервы, и на этом все закончится», – заключил Подоляка.

Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области, об этом стало известно изданию «Русская весна». После этого украинские военные начали атаковать в треугольнике Терновые Поды – Зеленый Гай – Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась, отмечает «Лента.ру».

Отмечается, что российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар. Издание уточняет, что бои шли несколько часов, однако ВСУ не удалось продвинуть, они были вынуждены отступить. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню». В частности, как отмечал военный блогер Михаил Онуфриенко, «за неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц».

«Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – добавил Онуфриенко.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».

«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.

Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.

В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.

30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.

В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.

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