Экс-советник Пентагона Макгрегор: США восемь лет готовили ВСУ для ударов по России

Вашингтон восемь лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России, которую ошибочно считал «хорошо вооруженной бензоколонкой», и не задумывался о последствиях, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американский военный признался, что было принято решение построить ВСУ для нанесения удара по России, для чего было потрачено восемь лет. При этом в США не задумывались о последствиях, передает Ura.ru.

Макгрегор отметил, что США ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой», но оказалось с точностью до наоборот. Москва оказалась сильным противником с передовыми системами противовоздушной обороны, и времена безнаказанных полетов американских ВВС закончились.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим.