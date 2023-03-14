Полковник Макгрегор: У США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим

У США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим, заявил в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, участие Вашингтона в конфликте с Россией на территории Украины расшатывает как политическую, так и экономическую обстановку в США, передает РИА «Новости».

Макгрегор отметил, что растущее осознание того, что американские и европейские мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, – зловещий сигнал, который следует послать во время конфликта, в котором, как настаивают США, побеждает его украинский суррогат.

Полковник подчеркнул, что Россия подготовлена к ведению спецоперации на Украине лучше, чем Запад, заручившись не только политическим влиянием в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, но и эффективной экономической системой.

Макгрегор уверен, что в нынешней администрации Байдена оказалось слишком много представителей администрации Буша, требующих от руководства Белого дома более бездумных действий на Украине, что вызывает кризис доверия граждан к собственным властям.

Ранее Макгрегор констатировал, что украинская армия уничтожена. Он предупредил, что США придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, в противном случае Российская армия дойдет до Польши.