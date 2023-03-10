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Маск захотел построить город-утопию
Wall Street Journal узнала о планах Маска построить город-утопию в Техасе
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Американский предприниматель Илон Маск намерен построить собственный город-утопию; планируется, что находиться город будет рядом с Остином в штате Техас, сообщают источники.
Город-утопия должен будет находится вблизи строящихся предприятий компаний Boring и SpaceX. Уже возведены модульные дома, бассейн, открытая спортивная площадка и спортзал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Маск рассказал о желании создать техасскую утопию в разговорах с землевладельцами и агентами по недвижимости. Он хочет, чтобы город Снейлбрук для сотрудников его компаний вырос вдоль реки Колорадо. Как пишет Wall Street Journal, вид города Маск обсуждал с бывшей девушкой – канадской певицей Граймс и рэпером Канье Уэстом.
Заявку на регистрацию города в Техасе можно будет подать, если в населенном пункте будет не менее 201 жителя. Пока местные власти не получали заявлений ни от Маска, ни от его компаний.
В 2016 году Маск сказал, что собирается за несколько десятилетий доставить на Марс около 1 млн людей. В 2018 году он оценил вероятность своего полета на Марс в 70%.
Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
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Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.
Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.
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ВСУ бросили натовское вооружение под Артемовском
Российский боец рассказал о добытом близ Артемовска трофейном натовском вооружении
В боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы, рассказал один из них.
Как рассказал боец группы «Вагнер», демонстрируя трофейное оружие, в боях за Соледар «Правый сектор*» бросил гранатомет RBG-6 и боеприпасы к нему, передает РИА «Новости».
По его словам, в руки к бойцам попадают М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки Barrett.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
Телеведущего Шаца задержали на Бали
Российского шоумена Шаца задержали на Бали перед концертом
Российского шоумена Михаила Шаца (признан иностранным агентом) задержали на Бали перед концертом на 8 Марта, сообщают СМИ.
Шац мог нарушить миграционное законодательство Индонезии, после чего его задержали, передает RT со ссылкой на электронные СМИ.
Сам артист не рассказывает детали произошедшего, но обещает вернуть деньги, которые ему заплатили за билеты. Как сообщают в соцсетях живущие на Бали россияне, для проведения концертов на Бали необходима специальная виза, которой у Шаца, по всей видимости, не было.
В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить российские ракеты «Кинжал»
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить гиперзвуковые российские ракеты
Украинские средства противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну гиперзвуковую российскую ракету, сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.
Он заявил, что объекты в разных регионах Украины были атакованы ракетами «Кинжал», которые стали проблемой для сил ПВО, передает «Российская газета».
«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», – сказал Игнат.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
В Берлине женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Берлине женщинам официально разрешили купаться в бассейнах топлес, заявило ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.
В заявлении властей указывается, что плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью, передает РИА «Новости» в Telegram-канале.
Напомним, Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина», теперь, согласно словарю, женщиной считаются взрослые, которые определили себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.
На Западе признали потери ВСУ по всей линии фронта
Financial Times: На Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта
Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
По его словам, Украина теряет людей по всей линии фронта, ситуация ухудшается с каждым днем, ВС России атакуют со всех сторон, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
Балицкий рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ
Балицкий: Российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
Российские силы организовали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, в регионе готовы к контрнаступлению ВСУ, построена двойная глубоко эшелонированная линия обороны, передает ТАСС.
Администрация отслеживает снабжение армии и помогает в вопросах обеспечения, на которое только за январь-февраль было потрачено около 400 млн рублей, отметил он.
По данным Балицкого, группировка ВСУ на подконтрольной Киеву территории региона составляет около 40 тыс. человек.
Ранее Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области.
В Общественной палате предложили проверять возвращающихся в Россию релокантов
Член ОП Малькевич предложил ввести проверку на границе для возвращающихся в страну релокантов
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«Сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя образовавшуюся на грузинской границе километровую пробку в направлении России.
На границе Грузии на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, о чем стало известно исходя из данных сервиса «Яндекс. Карты». Длина затора перед российской границей со стороны Грузии превышает километр.
«Я думаю, что еще какое-то время вся эта публика будет действительно бегать из одной страны в другую в поисках лучшей жизни, что называется, до тех пор, пока не поймут, что везде есть свои, мягко говоря, нюансы», – говорит первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Алексндр Малькевич, полагая, что на грузинской границе стоят россияне, которые переехали в страну во время объявления частичной мобилизации в России. Убегают соотечественники, предположительно, из-за внутреннего конфликта в Грузии.
«Я считаю, что нам не хватает ресурса, который бы давал раскладку для недалеких вот таких вот бегунов, которые от страха дернули из России в Грузию. Это должна быть некая интерактивная карта стран мира с их проблемами, где, например, будет указано, что здесь ущемляют так, здесь ущемляют тех, эти воюют с теми, здесь запрещено то-то. И как только соберется какой-нибудь испугавшийся хипстер куда-то побежать, щелкнет по этой карте – и поймет, что бежать ему некуда», – рассуждает эксперт.
Что касается тех, кто возвращается в Россию, продолжает он, то страна рада всем своим гражданам. При этом он предлагает поставить у границы рядом специальные пункты, на которых будут проверять, кто является уклонистом, кто должником.
«Кажется, что сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет. Нигде, кроме как на Родине, их не ждут. Другое дело, что для Родины ты должен, безусловно, что-то сделать сейчас или в отдаленной перспективе. Потому что для того, чтобы Россия осталась такой же комфортной страной, приятной для жизни и работы, на этот комфорт нужно работать и, в общем, его надо заслужить», – заключил Малькевич.
Ранее в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии.
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Стало известно о нападении на украинских беженцев в немецкой Саксонии
MDR: Беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений в Германии
Беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии, сообщили СМИ.
Как рассказала одна из собеседниц портала MDR, пожилой мужчина начал кричать на нее на парковке из-за «дорогой машины» с требованием отправить деньги на Украину и уехать.
По данным портала, машинам с украинскими номерами также прокалывали шины, передает RT.
Ранее в немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Грузинский эксперт оценил решение властей страны отозвать законопроект об иноагентах
Грузинский эксперт Мамрадзе: Отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости
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Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом».
По его словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь.
«А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь. Но по большому счету стигматизировать законопроект, не читая его, что это, если не фашизм или большевизм?» – сказал Петрэ Мамрадзе.
«В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт.
«Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он.
Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции».
«Опять в первых рядах оппозиции отпетые сторонники Саакашвили. У нее нет принимаемых обществом лидеров», – заявил аналитик.
Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским».
Пушилин рассказал о попытке атаки ВСУ в Артемовске
Пушилин: ВСУ попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака отбита
Украинские войска попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака отбита, силы России продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ пытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака была отбита, ВС России продвигаются, передает ТАСС.
Накануне экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о зачистке Артемовска.
Британия и Франция решили «зарыть топор вражды», чтобы послать сигнал России
Politico: Британия и Франция решили послать России сигнал о единстве
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Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico.
Один из французских чиновников заявил изданию, что Париж и Лондон сталкиваются с общей угрозой, это общее испытание для двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом. Он подчеркнул, что Британия и Франция разделяют особую ответственность, сообщает РИА «Новости».
Авторы статьи сообщили, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года. В первую очередь они будут обсуждать сотрудничество в области обороны.
Согласно статье, после начала украинского конфликта оба лидера осознали, что им необходимо «наладить отношения» ради того, чтобы показать единство стран Запада.
Один из экспертов отметил, что Россия будет наблюдать «и внимательно следить за сигналами, которые будут поступать с саммита».
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
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В МИД назвали два сценария продления зерновой сделки
В МИД России назвали два сценария продления зерновой сделки
Зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Россия делает все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, передает РИА «Новости».
Но, подчеркнула она, «если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение вперед по реализации зерновой сделки есть, но все еще остается много вопросов, Россия будет их ставить.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что действие зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.
В Киеве сообщили о росте числа согласных на переговоры с Россией украинцев
В СНБО назвали опасной тенденцией рост согласных на переговоры с Россией украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что находится все больше желающих на Украине пойти на мирные переговоры с Москвой, это он назвал «опасной тенденцией».
По его словам, таких становится все больше, особенной опасностью он посчитал рост желающих идти на мирные переговоры даже среди граждан с западной части страны. Об этом Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о мирных переговорах с Москвой не идет. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что и не видно желания со стороны Киева идти на переговоры.
Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР
Российские десантники нанесли поражение группе ВСУ, передвигавшейся вблизи их позиций
Российские десантники в Луганской народной республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал командир подразделения с позывным Козырь.
По его словам, разведка обнаружила противника, которого отработали из АГС и пулемета «Корд», после чего враг отступил, передает РИА «Новости».
Командир подразделения отметил, что открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз.
Ранее российские десантники пресекли попытку прорыва вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике.