Политолог: Президентская поддержка ученых способствует достижению прорывов в науке Эксперт: Россия возвращает уважение к науке и производству Социолог Гагарин: В России необходимо создать систему, связывающую науку, образование и производство 8 февраля 2023, 22:08

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Параллельный импорт не избавит страну от технологической зависимости. Россия уже много сделала для достижения технологического суверенитета. Сейчас важно сосредоточиться на том, что может быть быстро внедрено в производство, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Анатолий Гагарин. В среду Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, на котором обсуждалась повестка технологического развития страны. «Сейчас по всей стране происходит реальное внедрение тех научных разработок, которые осталось «докрутить». Наука, образование и производство полностью готовы к этому. То, что на заседании Совета по науке и образованию президент поставил вопрос системно, говорит о том, что в ближайшее время мы сумеем реализовать поставленные задачи и достичь нужных результатов», – считает социолог, директор Экспертного аналитического центра Уральского федерального университета Анатолий Гагарин. Сосредоточенность на повестке развития предполагает создание системы, «которая связывала бы науку, образование и производство». «Стоит задача создать условия для скорейшего достижения технологического суверенитета. Но не менее важно реализовать стратегию развития с помощью организации образовательных процессов. Разработки, которые будут внедряться, требуют массового производства, а это предполагает большое количество подготовленных людей. Поэтому президент и говорит о том, что у нас должны быть собственные компетенции и технологии», – отметил эксперт. С помощью параллельного импорта невозможно решить задачу критической зависимости от зарубежного производства и необходимо создать систему технологического суверенитета, добавляет социолог. «Сейчас уже сделано достаточно много. Но поставленная президентом задача и четко очерченный набор приоритетов – это как раз то, что крайне необходимо. Распылять средства нельзя ни в коем случае, их нужно сосредотачивать на том, что уже сейчас может быть внедрено в производство», – убежден собеседник. По словам эксперта, Россия должна избавиться от критической зависимости от зарубежных технологий, прежде всего в производстве микрочипов, микропроцессоров и прочей элементной базы. «Президент говорит о работе с генетическими ресурсами. У нас есть в этом отношении много разработок, в том числе на Урале. Кроме того, и гиперзвуковые технологии становятся вполне ощутимыми продуктами нашей науки и техники, показывая, насколько мы впереди в этих вопросах», – перечислил Гагарин. Нынешние реалии позволяют использовать отечественные ноу-хау, которые ранее не были реализованы в силу разных причин. «Все, что накоплено нами на протяжении 20 лет, может быть внедрено в производство. Возможности для этого есть. Поэтому обращение президента к субъектам Федерации, корпорациям и частным компаниям – это тот призыв, который должен быть реализован в ближайшее время», – уверен эксперт. Гагарин особо отметил включенность молодых ученых в технологическую повестку развития страны. «Люди и амбиции есть. Им необходимо создать соответствующие условия. Наука требует постоянной финансовой и организационной подпитки, одних грантов недостаточно. Ученым нужны определенные горизонты и условия для работы. Перейдя на рельсы долгосрочного финансирования и планирования, молодежь уже получила определенную уверенность в будущем и в том, что ее работа будет востребована и оплачена. Мы приходим к тому, что постепенно возвращаем уважение к науке и производству», – подытожил Гагарин. В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Он назвал верным решение российских властей сформировать целостную систему планирования и управления в науке. На встрече обсуждалось внедрение новых разработок, которые бы способствовали укреплению суверенитета страны. Среди приоритетных направлений в сфере науки и технологий Путин назвал ЖКХ, энергетику и безопасность. «Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», – сказал глава государства, призвав сосредоточиться также на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности. Президент отметил, что под руководством президиума совета начата работа по обновлению подходов, самой методологии научно-технологического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период. Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения. «Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики, а также формирование национальной системы мониторинга климата, строительство и эксплуатация крупных исследовательских установок мирового уровня, что позволит в том числе создавать новые лекарства, материалы и так далее», – сказал Путин. Китайский ученый рассказал о судьбе первых в мире генетически модифицированных детей Китайский ученый рассказал о самочувствии первых в мире генетически модифицированных детей 7 февраля 2023, 18:25

Фото: EYEPRESS/Reuters

Текст: Вера Басилая

Первые в мире дети с измененной генетической информацией живут нормальной жизнью, не следует их беспокоить, заявил китайский генетик Хэ Цзянькуй. В интервью гонконгской газете «Саут Чайна морнинг пост» ученый заявил, что дети, подвергшиеся генетической модификации, ведут безмятежную мирную жизнь. Ученый сказал, что он не хочет, чтобы детей слишком сильно беспокоили в целях научных исследований, передает ТАСС. Отмечается, что нет независимого подтверждения успеха и безопасности проведенного эксперимента. Генетик также отметил, что собирается создать лабораторию в Пекине, которая будет заниматься генной терапией редких врожденных патологий, таких как мышечная дистрофия Дюшенна – смертельное заболевание, которое в основном поражает мальчиков-подростков и молодых мужчин. В планах ученого – регистрация некоммерческой исследовательской организации под названием Пекинский институт исследований редких заболеваний. Напомним, в 2019 году власти Китая подтвердили рождение детей, чью ДНК изменил до рождения китайский ученый Хэ Цзянькуй, которого позже обвинили в создании генетически «отредактированных» детей, несмотря на запрет по изменению ДНК эмбрионов человека. С марта 2017 года по ноябрь 2018 года ученый подделал положительные рецензии о своем проекте и набрал для участия в эксперименте восемь пар с целью сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Две беременности оказались успешными. Одна из участвующих в эксперименте женщин родила близнецов Лулу и Нану. Об исследовании Цзянкуя стало известно в ноябре 2018 года, после чего власти Китая запретили изменение ДНК эмбрионов и начали расследование. Рожденных близнецов планировалось держать под постоянным медицинским наблюдением. В конце декабря 2019 года суд китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам заключения и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Генетик вышел из тюрьмы в апреле 2022 года и возобновил научную деятельность. Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно 6 февраля 2023, 15:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно. Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга». Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил. Новости СМИ2 Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения 6 февраля 2023, 11:51

Фото: Павел Быркин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно). Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине 6 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны. Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard». Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360». Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее. Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы. Новости СМИ2 Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения 6 февраля 2023, 16:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля. По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска. Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи. Кремль отреагировал на откровения экс-премьера Израиля о переговорах с Путиным Песков: Путин и Беннет вели диалог по теме Украины, но Кремль не раскрывает детали разговоров глав государств 6 февраля 2023, 14:14 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин и Нафтали Беннет, занимавший в 2021 году пост премьер-министра Израиля, вели эффективный диалог по украинской тематике, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не раскрыв деталей беседы. Песков сказал, что Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, общались часто – лично и по телефону. Помимо двусторонних отношений государств, лидеры действительно обсуждали Украину и российскую спецоперацию, обсуждению этой темы Путин и Беннет посвятили не один час, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля. При этом Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров глав государств. «Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», – сказал Песков. Ранее вышло интервью Беннета, в котором политик рассказал о переговорах с российским лидером в 2021 году в Сочи. Он отметил, что Владимир Путин был учтив, гостеприимен и пригласил его отведать водки в резиденции. Встреча, по словам экс-премьера Израиля, продолжалась около шести часов, они обсуждали в том числе Украину. Израильский эксперт Саймон Ципис отметил, что Беннет на фоне кризисной внутриполитической ситуации в самом Израиле не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине. Новости СМИ2 Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых 6 февраля 2023, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК предполагается у всех подозреваемых, осужденных, а также при административном аресте, передает РИА «Новости». Законопроект был внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении. Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза 6 февраля 2023, 16:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности России, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета Безопасности, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Путин назначил Алексея Шевцова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Ранее Путин указом освободил Александра Кузнецова от обязанностей постпреда России при ЮНЕСКО, должность занял Ринат Аляутдинов. Новости СМИ2 В РЖД рассказали Путину, как тяжеловесные грузовые поезда выдерживают морозы 6 февраля 2023, 15:29 Текст: Ольга Иванова

В сильные морозы РЖД формируют более легкие грузовые составы, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Белозеров напомнил про проект РЖД по организации тяжеловесного движения, сообщает РИА «Новости». «Тяжелые поезда (массой 7100 тонн) идут в два раза больше. Соединили контейнерные поезда, то есть два поезда одновременно идут по одной нитке графика, приросли практически в полтора раза. И уникальная технологическая вещь. Мы начали перевозки соединенных грузовых тяжеловесных поездов, один поезд – 14200 (тонн), длина такого поезда больше двух километров. Такая технология», – рассказал глава РЖД в понедельник. Путин спросил, сколько весит этот длинный состав под два километра. Глава РЖД ответил, что 14,2 тысячи тонн, используются специальные локомотивы. «Зимой в северных широтах наших не рвется?» – поинтересовался президент. Белозеров пояснил, что РЖД в сильные морозы формируют более легкие грузовые составы, а при возвращении приемлемой температуры «грузятся по полной». Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС Зарплата глав Соцфонда и ФОМС составит 94 716 рублей ежемесячно 6 февраля 2023, 16:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), она составит 94 716 рублей ежемесячно, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем Социального фонда является Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возглавляет Илья Баланин. В документе указано «установить председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования и председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94 716 рублей», передает РИА «Новости». В документе также отмечается, что им будут выплачиваться ежемесячное денежное поощрение (премия) в размере 2,7 месячного денежного вознаграждения, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения. Отмечается, что у глав фондов есть и право на дополнительные премии, например, при награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные. Новости СМИ2 Путин назвал мощными транспортные проекты в Москве Путин дал высокую оценку транспортным проектам в Москве 7 февраля 2023, 14:51 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным выслушал доклад о планах завершения строительства Большого кольца метро и развития Московских центральных диаметров и высоко оценил транспортные проекты в городе. «Мощное развитие Москвы», – передает слова Путина ТАСС. Собянин в свою очередь отметил, что за годы при поддержке главы государства в Москве реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, наземным метро, дорогами. Также в прошлом году была открыта Большая кольцевая линия метро, две трети которой было построено. Мэр Москвы предложил в ближайшие дни открыть Большую кольцевую линию по всему кругу при участии Путина. Также Собянин заявил, что столица за два года нарастила объем инвестиций в пять раз. Также на 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета московского НПЗ. При этом с учетом ввода новых мощностей МНПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличился в два раза. Путин ранее заявил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Путин: Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком 7 февраля 2023, 14:22 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во вторник на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным отметил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Путин напомнил, что несколько лет назад существовали сомнения о способности Москвы обеспечивать нормальное движение при такой плотности населения. Он подчеркнул, что в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира, сообщает РИА «Новости». В свою очередь Собянин подчеркнул, что Москва лидирует среди мегаполисов за последние годы благодаря поддержке президента. Путин назвал мощным темп развития Москвы, когда Собянин рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. «Мощное развитие Москвы. Мощное», – сказал президент. Ранее сообщалось, что московские компании за десять месяцев этого года нарастили объем промышленного производства на 8,9%. Новости СМИ2 Путин подписал закон о публикации деклараций парламентариев в обезличенном виде Путин подписал закон, отменяющий публикацию деклараций парламентариев 6 февраля 2023, 11:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, в Сети будет публиковаться только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении депутатами информации по доходам и расходам, передает РИА «Новости». Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций региональными и муниципальными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Ранее Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что СВО вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями. Путин выступил за распространение практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ Путин выступил за тиражирование практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ 7 февраля 2023, 15:35 Текст: Елизавета Шишкова

Систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта необходимо тиражировать, заявил президент России Владимир Путин, комментируя такую практику в Москве. В ходе встречи с президентом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с помощью «врачебных подсказок» для врачей первого звена поставлено уже 9 млн диагнозов. Система с ИИ является большой поддержкой для врача не только в Москве, но и в мире, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что такую практику надо тиражировать. В ноябре Путин поручал Минздраву уделить особое внимание внедрению ИИ в медицине, тогда он привел в пример столицу. Президент добавил, что необходимо скорее внедрять современные подходы и на федеральном уровне. Собянин добавил, что в различных областях медицины с помощью ИИ было поставлено 8 млн диагнозов, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Мэр рассказал, что врач ставит диагноз самостоятельно, а ИИ помогает правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, а также выписать рецепт и правильно диагностировать. Собянин добавил, что в Москве помимо поликлинического звена, в этом году заканчивают целый ряд крупнейших проектов, например, «Коммунарку». Ранее Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача. Новости СМИ2 Кремль спросили о телефонных разговорах Путина с Асадом и Эрдоганом Песков: Телефонный разговор Путина и глав Сирии и Турции организуют при необходимости 6 февраля 2023, 13:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента России Владимира Путина, но при необходимости его оперативно организуют, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас телефонного разговора Путина с главами Турции и Сирии и в графике нет, но при необходимости он будет оперативно организован, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.