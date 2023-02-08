Захарова призвала Белый дом прокомментировать статью про подрыв «Северных потоков»

Эксперт: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине

Американист Дудаков: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине из-за внутренних проблем США

Своим обращением к Конгрессу Байден хотел заручиться поддержкой американцев в преддверии предстоящих выборов. Но задачу он провалил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя ежегодное обращение американского президента Джо Байдена к Конгрессу.

«Примечательно, но фраза о том, что российская спецоперация стала «испытанием на века» была чуть ли не единственной, касающейся Москвы. Еще совсем немного было сказано про Китай. Байден вообще очень мало внимания уделил внешней политике США. Упор был сделан на внутренней повестке в контексте всех проблем, которые есть в Штатах», – рассказал политолог американист Малек Дудаков.

«В частности, он говорил о миграционном кризисе, фентаниловой проблеме, полицейском насилии и бюджетных войнах республиканцев и демократов. Байден обвинял республиканцев в намерении отказаться от всех социальных программ, что на деле не является правдой. В итоге, представители партии неоднократно его перебивали и откровенно называли лжецом», – отметил собеседник.

«Мы видим, что рейтинги Байдена не очень высокие. И последние опросы, которые выходили в преддверии выступления, показывают, что даже среди демократов свыше 40% не хотят выдвижения Байдена на второй срок. Многие сомневаются в том, что он вообще способен исполнять обязанности президента», – полагает эксперт.

«Последние скандалы, в том числе с секретными документами, также не добавляют ему политических очков. Он пытался убедить избирателей в том, что в силах быть президентом, попытался переложить часть ответственности за проблемы государства на республиканцев», – рассуждает Дудаков.

«Но даже первые опросы CNN по итогам выступления в Конгрессе показывают, что около 70% американцев скорее позитивно восприняли речь президента. И эти показатели ниже данных прошлых лет. У Трампа, например, поддержка варьировалась в районе 80%. Таким образом, можно констатировать, что с задачей склонить на свою сторону недовольных американцев Байден фактически не справился», – резюмировал политолог.

В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий в Telegram-канале комментируя послание Байдена к Конгрессу отметил, что зал никогда не был так разделен, а Байден пошел по простому пути: есть он и «правильные идеи», а есть враги. «В инфляции виноват Путин, в опиоидной эпидемии — Си Цзиньпин», – пишет эксперт.

Ранее президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно».

Как отмечают «РИА-Новости» в Telegram-канале, «количество упоминаний Путина и России в речи Байдена перед конгрессом вернулось на уровень 2021 года». «Два года назад президент США в общей сложности упомянул Россию и ее лидера 4 раза, в прошлом году (речь была произнесена 1 марта) – 30 раз. В этом году снова стало 4», – пишет СМИ.

Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

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