Хакеры атаковали внешние информационные сервисы ФТС России

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28 февраля, вторник | Последнее обновление — 15:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть.
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В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Хакеры атаковали внешние информационные сервисы ФТС России
ФТС сообщила о DDoS-атаках на внешние информационные сервисы
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Внешние информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) России подверглись DDoS-атакам, источник отключен, сообщила ФТС.
Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале заявила, что внешние сервисы подверглись DDoS-атакам, но источник выявили и отключили, личный кабинет стал работать. В сообщении ведомства отмечается, что влияние на функционирование ЕАИС ТО не оказано.
Между тем хакерские атаки отразились на работе информоператоров, оказывающих услуги участникам ВЭД по передаче информации в таможенные органы. DDoS-атаке, которая продолжалась несколько часов, подверглась инфраструктура компании Альта-софт, были сбои в работе системы электронного декларирования, указали в ФТС.
Уточняется, что специалисты компании работают над восстановлением работы сервисов.
Ранее хакеры передали по радио фейк о воздушной тревоге в нескольких городах России. После этого трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.
Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.
СМИ: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
Politico: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
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Среди политиков Украины все больше появляется недовольных президентом страны Владимиром Зеленским, активно растет критика из-за его поверхностных методов управления и концентрации власти, пишет издание Politico.
По мнению журналиста Джейми Деттмер, спецоперация ничего не изменила в отношении Зеленского к управлению страной. Глава Украины пользуется общей картиной, игнорируя детали, а также полагается на круг друзей. Еще год назад депутат Леся Василенко заявляла, что страна «оказалась в плену» у национального лидера, не умеющего мыслить стратегически, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
В материале приводятся слова депутата Николая Княжицкого, который указал на отсутствие политического опыта у Зеленского. В неудачах и сложностях украинский лидер обвинял своих предшественников.
Отмечается рост разочарования Зеленским и в Верховной раде, а также указано на централизацию власти в руках одного человека.
В статье говорится и об игнорировании этих моментов иностранными СМИ.
Песню Shaman «Я русский» предложили проверить на экстремизм
Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.
Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.
«Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».
По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.
Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.
Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.
Над загоревшейся нефтебазой в Туапсе заметили беспилотник
Над загоревшейся ночью нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник
Очевидцы заметили беспилотник в небе над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили в экстренных службах.
По словам источника в экстренных службах, над нефтебазой на Индустриальной улице был замечен БПЛА, однако тот «никуда не попал», передает РИА «Новости».
По информации краснодарского главка МЧС, на нефтебазе произошел пожар на площади 200 кв. метров, его локализовали и своевременно потушили. Пожар не успел затронуть нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших нет,
Для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники.
Напомним, в ноябре прошлого года БПЛА неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области.
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
Названа причина закрытия неба в районе аэропорта Пулково
Экстренные службы сообщили о неизвестном объекте в небе возле аэропорта Пулково
Небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта, рассказал представитель экстренных служб.
Отмечается, что аэропорт Пулково закрыл воздушное пространство Петербурга до 13.20 мск, передает РИА «Новости».
«В районе аэропорта летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены», – сообщают экстренные службы.
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Иностранцы смогут заключать свой первый контракт на военную службу в России на один год, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Первые контракты о прохождении военной службы иностранцами в званиях рядовых и сержантских должностей должны быть заключены на один год, говорится в документе, передает ТАСС.
До этого закон предусматривал заключение договоров на пять лет.
Осенью 2022 года глава государства подписал указ, по которому иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке — без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет.
ЕС потребовал находящихся под санкциями россиян рассказать о своих активах
Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС.
В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют.
«Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС.
Ранее ЕС обнародовал новый, 10-й по счету пакет антироссийских санкций, в него вошли 205 организаций и 1473 человека.
Посольство России: Провокация с танком в Берлине полностью провалилась
Посольство России в Германии заявило, что украинская провокация с танком в Берлине полностью провалилась
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Провокация с выставленным проукраинскими организаторами танком у российского посольства в Берлине не удалась из-за реакции жителей города, приносивших туда цветы, сообщило дипломатическое ведомство.
Ведомство заявило, что организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. «Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», – добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Люди до сих пор продолжают нести цветы к установленному у посольства России танку, но находятся те, кто сбрасывает розы с бронемашины. На видео агентства Ruptly видно, что ситуация у российского посольства напряженная. Один мужчина ударил женщину, которая помешала ему сбросить цветы с российского танка.
Посольство напомнило, что ранее проукраинские активисты и организаторы данной «инициативы» уничтожили цветы, которые германские граждане и российские соотечественники массово возложили 25 февраля 2023 года к подбитому российскому танку, установленному у здания посольства России в Берлине.
Отмечается, что для того, чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, приехавший к месту событий организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это «его» выставочный проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.
В сообщении говорится, что тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве.
Накануне сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
На Украине признали сосредоточение войск вдоль границы с Приднестровьем
Киевский режим сосредоточил свои войска на границе с Приднестровьем, заявила 27 февраля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.
«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, силы ВСУ, сосредоточенные на границе, адекватны «той угрозе, которая гипотетически возможна» с российской стороны.
Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом ко вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киевский режим рассчитывает объяснить такой маневр якобы наступлением ВС России с территории Приднестровья.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько велика вероятность эскалации и кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства.
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Азербайджан потребовал репарации от Армении
Азербайджан потребовал репарации от Армении за эксплуатацию его энергоресурсов
В Баку начали межгосударственный арбитражный процесс против Еревана, страна обвинила соседа в незаконной эксплуатации энергоресурсов в Нагорном Карабахе, сообщили в МИД республики.
В документе сообщается, что Азербайджан в соответствии с Договором к Энергетической хартии потребовал от Армении репарации и финансовую компенсацию за нарушение прав Баку на энергоресурсы в период почти 30 лет, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о Карабахском регионе, который богат гидроэнергетическими ресурсами. Уточняется, что в регионе находится 25% внутренних водных ресурсов Азербайджана.
Так, называлась Тертерская гидроэлектростанция на Сарсангском водохранилище, указывается, что она якобы была захвачена Арменией в 1994 году. Также сообщается о постройке Ереваном 37 гидроэнергетических сооружений.
Путин отметил работу Гоблина и Подоляки благодарностью
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Президент Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями нескольких участников работы Российского военно-исторического общества (РВИО), в их числе – блогеры Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков (Гоблин).
«Объявить благодарность президента РФ Онуфриенко Михаилу Борисовичу – журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», город Москва; Подоляке Юрию Ивановичу – журналисту, город Москва; Пучкову Дмитрию Юрьевичу – журналисту, продюсеру, город Москва», – говорится в документе.
Президент отметил почетной грамотой главу научного совета РВИО доктора исторических наук Анатолия Кошкина, замгендиректора Уральской горно-металлургической компании Александра Рогожина, передает ТАСС.
Глава государства поблагодарил за вклад в работу РВИО восьмерых человек, в их числе, помимо Подоляки, Пучкова и Онуфриенко, глава Минкультуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и другие.
Пучков и Подоляка – известные блогеры. В декабре 2022 года Подоляка победил в номинации премии «Знание-2022» «За общий вклад в просвещение».
Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.
В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.
Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности.
На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
Казахстан опроверг поставки на Украину военной техники
Сообщения о якобы отправке военной техники из Казахстана на Украину не соответствуют действительности, заявили в казахстанском Минобороны.
Видео, которое распространяется вместе с сообщениями в соцсетях, – архивное, бронетехника, запечатленная в нем, направлялась на плановый ремонт. На данный момент техника находится на хранении, передает ТАСС.
Также в министерстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.
До этого в соцсетях публиковали видеозапись, на которой зафиксирована перевозка БТРов и грузовиков по железной дороге. Авторы постов заявляли, что запись сделали в Алма-Ате, поставки якобы оплачены из средств западных фондов.
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