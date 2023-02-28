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В США признали приведшие к падению афганского правительства в 2021 году ошибки
Генинспектор США Джон Сопко заявил, что ошибки властей США привели к падению афганского правительства в 2021 году
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Допущенные администрацией Соединенных Штатов ошибки привели к падению поддерживаемого Западом правительства в Афганистане и приходу к власти в стране движения «Талибан*» (запрещено в России), выразил мнение генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.
По его словам, Штатам не хватило политической воли, так как нужно было посвятить время и ресурсы, необходимые для восстановления всего сектора безопасности обедневшего Афганистана, передает ТАСС.
Как отметил Сопко, вместо этого США создали ANDSF (Силы национальной безопасности Исламской Республики Афганистан), которые не могли работать самостоятельно, вдобавок поставили перед ними нереалистичные ориентиры для развития.
«Конечный крах ANDSF был предсказуем», – заверил генинспектор.
При этом Сопко добавил, что вина за крах афганской армии лежит и на правительстве США, и на бывших властях Афганистана, так как «ни одна из сторон не проявила готовности делать все возможное для решения проблем».
Он пояснил, что американские военные создавали «видимость успеха», а со стороны Афганистана господствовала коррупция».
«Из-за отсутствия подотчетности и надзора со стороны США, НАТО и самого афганского правительства власти республики действовали в условиях культуры безнаказанности», – подчеркнул Сопко.
Касательно событий 2021 года генинспектор отметил, что сам процесс вывода сил США из Афганистана был «резким и нескоординированным», из-за чего создавалось впечатление, что США просто передают Афганистан ожидающему правительству талибов.
Сопко также рассказал, что начиная с 2002 года США потратило почти 90 млрд долларов на помощь ANDSF в сфере обеспечения безопасности.
Напомним, 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что после бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки»
Американский журналист Хосе Вега рассказал телеканалу RT, что Вашингтон решил взорвать «Северные потоки», чтобы оказать давление на Германию для поддержки Украины.
По его словам, инцидент стал масштабной геополитической стратегией, чтобы «держать Германию на поводке», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул отсутствие выбора у властей Германии теперь, поэтому они полагаются на США.
Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». В Вашингтоне это опровергли.
Президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма.
Эксперты объяснили слова Трампа о вине США во взрывах «Северных потоков»
Политолог Дробницкий: Трамп будет обвинять демократов в разжигании войны с Россией
Бывший американский президент Дональд Трамп исходя из своих политических целей обвиняет Белый дом во взрыве российского газопровода в Балтийском море. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков, комментируя заявления Трампа о причастности Штатов к диверсии на «Северных потоках».
Политологи-американисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему бывший президент США Дональд Трамп публично допустил вероятность того, что именно его страна стоит за взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Действующая админстрация Белого дома, как известно, категорически отрицает свою причастность к этой диверсии. Однако многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, убедительно рассказывают о том, что взрыв был организован и осуществлен по прямому приказу Джозефа Байдена.
«Официальные власти Соединенных Штатов сейчас представлены демократами во главе с президентом Джо Байденом, который и создал так называемый «проект Украина». Поэтому Дональд Трамп выступает против разжигателей украинского конфликта, своих политических оппонентов – демократов», – рассказал газете политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает эксперт.
«В свою очередь для Трампа обвинить в случившемся своих оппонентов – это политическая задача. Сложно сказать, известно ли Трампу что-то на самом деле или это все фарс. Но, я полагаю, что в преддверии выборов он все равно будет педалировать эту тему, крайне неудобную для правящего либерального истеблишмента», – отметил он.
Политолог американист Малек Дудаков согласился с точкой зрения о том, что «Трампу политически выгодно обвинять администрацию Байдена во взрывах «Северных потоков». «В преддверии президентских выборов в США республиканец Трамп будет еще активнее обвинять действующего президента и его администрацию в поощрении актов международного терроризма и доведении США до третьей мировой с Россией», – отметил он.
«Все это доставляет неудобства Белому дому и демократам в целом, во главе с Байденом. Они бы предпочли, чтобы это как можно дольше замалчивалось», – подчеркнул политолог.
«Вместе с тем, нужно понимать, что «Северные потоки» не сильно интересуют американских граждан, и расследование Херша в первую очередь вызвало интерес в Европе и России. Поэтому Трамп может быть еще пару раз использует эту тему в своей предвыборной кампании, чтобы уколоть демократов, но ключевой она не станет, поскольку много голосов ему не даст», – полагает Дудаков.
«Вместе с тем, стратегией Трампа является стремление показать себя кандидатом мира, способным не допустить третьей мировой войны, в отличии от своего главного оппонента – демократа Байдена. Поэтому Трамп будет в целом выступать против эскалации конфликтов, обвинять действующую администрацию США в том, что губят Америку и весь мир своими воинственными настроениями», – заключил эксперт.
Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп допустил, что «Северные потоки» могли быть взорваны американской администрацией, Украиной или третьей стороной. Он также выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. Соответствующий комментарий Трампа на своей странице в Twitter разместил американский журналист Гленн Бек.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».
Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая также призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию.
США запретили экспортировать в Россию дорогие смартфоны
Власти США сообщили о запрете экспортировать в Россию и Белоруссию смартфоны с оптовой ценой выше 300 долларов
В рамках расширения санкций против Москвы и Минска власти США ввели экспортные ограничения на ряд наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования, сообщается в Федеральном реестре – сборнике документов правительства США.
В список запрещенных к экспорту «предметов роскоши» добавили «смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше 300 долларов за единицу товара», передает ТАСС.
Также в список вошли фены, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, электронные весы дороже 100 долларов, холодильники дороже 750 долларов и другие товары.
Напомним, в пятницу минторг США сообщил о расширении области применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии – в эту категорию были внесены 276 новых позиций.
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
США испугались передачи китайских БПЛА России для спецоперации
WSJ: США опасаются, что Китай передаст свои БПЛА России для спецоперации
Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО, сообщает The Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что такие шаги Китая не исключают американские чиновники, знакомые с выводами разведки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишут американские СМИ, власти Китая еще не приняли окончательного решения по поставкам, они продолжают переговоры с Москвой.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
МИД объявил о подготовке ответных санкций против США и Канады
МИД: Ответные санкции против США и Канады будут основаны на неотвратимости наказания
Москва готовит ответ на санкции США и Канады для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и Оттаву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Она также указала, что введенные администрацией США и послушным Вашингтону правительством канадского премьера Трюдо новые санкционные меры нацелены на то, чтобы «выключить» Россию из мировых хозяйственных связей.
«Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о «стратегическом поражении Москвы», – заявила Захарова.
Напомним, США 24 февраля ввели новые антироссийские санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик, а также промышленного сектора. Также ограничительные меры коснулись и 76 российских предприятий, которые, как считает Вашингтон, «получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора».
Следом за США Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ, сотрудников администрации президента, военных, представителей ВПК.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Попавшие под новые санкции банки предупредили клиентов о проблемах с картами UnionPay
Попавшие под новые санкции банки России сообщили клиентам, что могут начаться проблемы со снятием средств с карт этих банков от платежной системы UnionPay.
Именно поэтому гражданам посоветовали снимать средства сейчас, передает ТАСС.
Так, под санкции попали банки «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит». Клиентам этих банков, находящимся за границей, посоветовали снимать средства.
Карты после введения санкций могут оказаться заблокированы. Ранее сообщалось, что США ввели очередные санкции против банков России на фоне спецоперации на Украине.
Американский морпех предупредил, что Украина может стать ловушкой для США
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Для стран Запада Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший в статье для American Thinker.
Он отметил, что слова председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что Россия «проиграла стратегически и тактически» на Украине являются напыщенностью, граничащей с пропагандой, передает РИА «Новости».
Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени.
Напомним, представителям западных стран во главе с США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его слов о приостановке участия Москвы в ДСНВ, выразил мнение экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона порекомендовал Западу прислушаться к Путину
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор порекомендовал Западу прислушаться к Владимиру Путину
Представителям западных стран во главе с США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его слов о приостановке участия Москвы в ДСНВ, выразил мнение экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На YouTube-канале Judging Freedom полковник обвинил Вашингтон в предательстве Москвы, заявив, что Путин располагает множеством подтверждающих фактов. В этой связи, Белому дому важно приложить все усилия, чтобы восстановить договор ДСНВ, передает ФАН.
«Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей», – заключил Макгрегор.
Ранее экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины.
Салливан: Китай должен сам решить, помогать ли РФ в конфликте на Украине
Китаю самостоятельно необходимо принять решение о том, помогать России с учетом «реальных издержек», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что Пекину нужно принять это решение, «но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Нарышкин назвал неожиданным для Запада приостановку участия России в ДСНВ
Нарышкин: Решение о приостановке участия России в ДСНВ стало неожиданностью для Запада
Решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) оказалось неожиданностью для Запада, но это абсолютно логичный и правильный шаг, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, для западных стран это решение стало неожиданностью, но приостановление участия России в ДСНВ было абсолютно логичным, твердым и правильным решением, передает ТАСС.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ.
МИД обвинил Запад в срыве принятия коллективных решений G20
МИД РФ: Запад сорвал принятие решений G20 из-за формулировок по Украине
Запал путем абсурдных трактовок ситуации на Украине сорвал принятие коллективных решений на встрече министров финансов и глав ЦБ G20, заявили в МИД России.
В российском МИД выразили сожаление, что западные страны продолжают использовать антироссийсийскую риторику и дестабилизировать G20, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что открытым шантажом и диктатом, вбросом абсурдных трактовок ситуации на Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений. В итоге полностью одобренный текст документа стал заложником агрессивной линии Запада.
В связи с этим Россия призывает западные страны строить равные отношения с новыми центрами силы на международной арене и отказаться от своего деструктивного курса как можно скорее.
Ранее Индия опубликовала итоговый документ встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, в нем отмечается различие взглядов участников на ситуацию на Украине.
В Китае заявили о создании США ложных историй о России и СВО
Global Times: США год с начала СВО создает ложные истории о России и украинском конфликте
В течение года США определяли конфликт между Россией и Украиной как «войну между демократией и деспотией», создавали ложные истории, которые доминировали в западном обществе, сообщает китайская газета Global Times.
Автор пишет, что многие на Западе не знают, что именно НАТО под руководством США втянуло Россию в конфликт на Украине, и продолжалось это несколько лет. После начала СВО США называли конфликт на Украине, войной демократии и деспотии, и создавали ложные истории о России и украинском кризисе, передает ТАСС.
По мнению автора статьи, ложный нарратив используется США для поставок оружия Киеву, и сохранения гегемонии Запада. Он также указывает, что Запад придумал несколько провокаций, чтобы очернить Россию.
Журналист привел пример фейка: видео российских военных учений в апреле 2021 года было выдано за обстрел украинских городов. При этом в статье уточняется, что такие фейки использовались США в иракском и сирийском конфликтах.
Ранее Путин заявил, что россиян не так просто оболванить украинскими фейками.