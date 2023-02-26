Стало известно о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых

|
26 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 08:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС впервые ввел санкции на транзит ряда товаров через Россию
Разделы
Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы.
Подробности...
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы.
Подробности...
Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии.
Подробности...
В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Стало известно о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых
Марочко: ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В ВСУ отмечается нехватка спецтехники для эвакуации раненых, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, «натовская» техника не предназначена для эвакуации, поэтому ВСУ вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские машины с низкой проходимостью и отсутствием санитарных условий, что, соответственно ведет к увеличению потерь среди украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны техники украинских бойцов, переброска которой проводилась близ Кременной.
Выставленный украинцами подбитый российский танк в Берлине жители засыпали цветами
Подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине, жители города засыпали цветами
|
|
Участники митинга в Германии против поставок оружия Украине засыпали цветами подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине.
В Берлине проходит многотысячный митинг против поставок оружия Киеву, эскалации конфликта и за мирные переговоры. Демонстранты вышли с плакатами «Это не наша война», «Германское оружие вновь убивает русских и украинцев», «За мир без немецких танков», передает RT.
Cторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине, чтобы помешать проведению акции, но немцы возложили к нему тысячи роз в память о погибших в конфликте. Блогеры отреагировали на акцию в Германии и поступок жителей Берлина.
«Как-то неудобно вышло с нашим танком выставленным перед российским посольством в Берлине. Это называется «банкет вышел из под контроля», – написал в Telegram-канале Русский тарантасъ.
«Украинцы выставили напротив посольства России в Берлине наш танк подбитый. Люди стали возлагать цветы. Теперь он весь в цветах. Слава России! Вечная память нашим павшим воинам!», – написала Анастасия Кошеварова.
Ранее участники многотысячного митинга в Берлине выступили против отправки оружия Киеву.
У Киева появилась проблема с транспортировкой танков
Обещанные Украине танки сложно будет доставить на фронт, так как у украинских мостов низкая грузоподъемность.
Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik, сообщается в Telegram-канале издания.
Мосты Украины не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн, заявила Неан. Речь идет о танках Abrams или Leopard, которые не приспособлены к украинской местности.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Между тем замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия разобрала по винтику западное оружие.
Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
|
|
Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».
По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.
Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
В Сети высмеяли спросившего дорогу на Москву министра обороны Украины
В Twitter посмеялись над главой Минобороны Украины Резниковым, который собрался на танке в Москву
Пользователи Twitter высмеяли видео с министром обороны Украины Алексея Резникова, где он вылезает из немецкого танка Leopard и по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.
Один из комментаторов заявил, что Резников «будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям».
Другой пользователь отметил, что «Украине понадобилась бы вся НАТО, чтобы добраться до Москвы», передает РИА «Новости».
«Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад», – предположили читатели.
Ранее первая партия танков Leopard из Польши прибыла на Украину.
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.
Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.
Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.
Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве
Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.
В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.
«Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.
«Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».
Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.
Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России
Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым.
Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости».
Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление».
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Украинская беженка уехала к британскому министру, отправив мужа в Польшу
|
|
Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Британии Грант Шаппс пригласил пожить в свой дом беженку с Украины, у которой на родине остался муж, который затем уехал в Польшу.
Министр проживает в доме с женой и детьми, позже они решили приютить украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Беженцы поселились в комнате старшего сына. Беженка рассказала, что работает удаленно и постоянно общается с украинскими коллегами. Ее муж недавно отправился в Польшу, с ним она надеется воссоединиться в ближайшее время. Она сказала, что у нее с Шаппсом «много общего», но они не обсуждают политику, кроме ситуации на Украине.
Шаппс заявил, что у них расширенная семья: вместе едят, загружают посудомоечную машину и так далее.
Ранее в Британии запустили программу «Дома для Украины, чтобы местные жители могли предоставлять бесплатное жилье беженцам.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
Российские штурмовые отряды взяли Ягодное на севере Артемовска
Российские силы взяли под контроль поселок Ягодное на севере Артемовска
Населенный пункт Ягодное на севере Артемовска взят под контроль российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Артемовска, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.
Между тем, источник сообщил, что в подконтрольной Киеву части Артемовска противник взорвал дамбу, чтобы затруднить продвижение российских сил, передает РИА «Новости».
Ранее командир взвода заявил, что российским отрядам осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска.
Захарова высмеяла способ отмечания годовщины СВО в Британии
Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО
Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО, и «поздравила» британцев и их российских иноагентов с «очередной перемогой».
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала у себя в Telegram-канале снимок с граффити в Лондоне к «годовщине СВО», иронично отметив, что на это «ушли миллионы и миллионы».
Захарова назвала граффити очередной «вундер-акцией», и «перевела» содержание.
«УКРАИНЕПОБЕДУ – Киеву пожелали не победу.
КРЫМ НЕ НАШ – так британским он никогда не был и не будет.
ПУТИНУ ГАААГУ – Гаага переводится как «графский лес», – отметила Захарова и поздравила «британских неучей и их российских иностранных агентов с очередной перемогой».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада.
На Украине погиб действовавший на стороне ВСУ экс-военный США
Радио WPR: Действовавший на стороне ВСУ американский экс-военный погиб на Украине
Американский экс-военный, который работал на стороне ВСУ, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR.
По информации от семьи погибшего, экс-военного звали Эндрю Питерс, он работал вместе с «Интернациональным легионом обороны Украины», передает РИА «Новости».
В эфире радиостанции отметили, что ранее Питерс служил в Афганистане.
Ранее в Британии сообщили о смерти подданного страны на Украине.
Индия по итогам встречи глав минфинов и ЦБ отказалась осудить операцию России на Украине
Индия опубликовала итоговый документ встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, в нем отмечается различие взглядов участников на ситуацию на Украине.
В заявлении говорится, что конфликт на Украине негативно сказался на мировой экономике. Большинство членов решительно осудили происходящее, но были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций, передает РИА «Новости».
Также признавалось, что G20 – это не форум для решения вопросов безопасности, которые могут иметь последствия для мировой экономики. Отдельным пунктов в заявлении указывалась недопустимость применения ядерного оружия.
Минфин Индии и все министры финансов G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 17, при этом конфликт на Украине идет под пунктами 3 и 4.
В США во время выставки собак включили гимн Украины
Во время одной из выставок собак, проводимой в США, организаторы решили включить собравшимся гимн Украины.
Инцидент попал на видео, на котором видно внимательно слушающих гимн зрителей, судей, организаторов и самих участников с питомцами, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
Авторы поста решили оставить происходящее без лишних комментариев.
Ранее в Сети высмеяли реакцию экс-премьер министра Британии Бориса Джонса на гимн Украины. Во время исполнения политик стоял задумчивый, слегка раскачиваясь и отстраненно глядя вдаль.
|
|