В Румынии произошел скандал с голым политиком

В Румынии политик присоединился к рабочей онлайн-встрече из душа

Румынский политик вышел в сеть из душа во время рабочей онлайн-встречи, и не смог выключить камеру.

Политик в Румынии попал в скандал после того, как присоединился к рабочей онлайн-встрече из душа, он не смог выключить камеру, и некоторое время был в эфире под смех соратников по партии, пишет «Комсомольская правда».

После этого инцидента политика уволили, а социал-демократическая партия Румынии принесла свои извинения.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа захрапел в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения последствий украинского кризиса для румынских фермеров.